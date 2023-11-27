Binance’in Delist Kararı Bu Altcoin’in Yüzde 42’lik Değer Kaybetmesine Neden Oldu

Kripto para borsası Binance, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile sağladığı anlaşma üzerinde platform tarafında önemli adımlar atacağına dair taahhütte bulunmuştu. Kripto para borsası Binance, 27 Kasım’da yaptığı duyuru ile Tornado Cash’in yerel token’ı TORN’un 7 Aralık’ta delist edileceğini açıkladı. Bu adımın ABD tarafından yaptırım uygulanan kripto mikseri Tornado Cash’e yönelik bir adım olduğu tahmin ediliyor. Duyurunun ardından TORN fiyatı %42’lik bir düşüş yaşadı.

Binance’i Neler Bekliyor?

Kripto topluluklarında tartışma konusu olan bu karar yönelik analistler delist kararının Binance’in geçen hafta borsaya karşı yapılan suç duyurularına yönelik anlaşma sağlamak için ödemeyi kabul ettiği 4,3 milyar dolarlık rekor cezaya bağladı. Kaiko Research’ün büyüme müdürü Clara Medalie verdiği demeçte şu yorumda bulundu:

“Binance, Adalet Bakanlığı anlaşmasının ardından iç karışıklığı temizlemek için büyük bir baskı altında ve bunun token listelemelerini de kapsadığını düşünüyorum. Tornado Cash yaptırım uygulanan bir kuruluş, dolayısıyla token’ını listede tutmak borsanın ABD’li düzenleyicilerle zaten sorunlu olan ilişkisini daha da kötüleştirebilirdi.

ABD Hazine Bakanlığı Ağustos 2023’de Tornado Cash’i yaptırım listesine eklemiş ve protokolün Kuzey Koreli hack grubu Lazarus Group da dahil olmak üzere siber suçlular ve kara para aklayıcıları tarafından kullanıldığını öne sürerek bu kararı almıştı.

Binance’den Dikkat Çeken Delist Adımı

Binance 27 Kasım’da yaptığı açıklamada TORN’un yanı sıra BitShares, PERL.eco ve Waltonchain token’larını da delist etme kararı aldı ve bu kararın neden alındığı konusunda paylaşılan duyuruda herhangi bir ayrıntıya girmedi. Borsa yetkilileri yalnızca şu yorumda bulundu:

“Beklediğimiz yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için listelediğimiz her kripto varlığı periyodik olarak gözden geçiriyoruz. Bir token artık bu standardı karşılamadığında veya sektör şartları değiştiğinde daha derinlemesine bir inceleme yapar ve potansiyel olarak listeden çıkarırız. Bunun tüm kullanıcılarımızı en iyi şekilde koruduğuna inanıyoruz.”

Tornado Cash platformunda işlem gerçekleştirmek için TORN gerekli değil ancak token, protokolün yönetişim forumu tarafından teklifleri oylamak için kullanılıyor. Fiyat analiz platformu CoinGecko’ya göre Binance son 24 saat içinde TORN’un işlem hacminin %66’sını oluşturdu.