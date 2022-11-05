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Binance’de Listelenecek Coinler: Yeni Çıkacak Kripto Paralar Listesi

09:07
5 Kasım 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 8 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para dünyasının en çok kullanıcıya sahip, günlük hacmi en büyük olan borsası Binance’de işlem yapmayı birçok yatırımcı diğer borsalara kıyasla daha çok tercih etmektedirler. Binance borsasında listelenen coinler piyasaya girdiği ilk gün oldukça büyük fiyat artışı sergileyebiliyor bu nedenle deneyimli yatırımcılar Binance’de listelenecek coinlere yatırım yapmayı tercih edebiliyor.

Bu yazıda sizler için Binance’de yeni listelenecek coinler hakkında bilgi veriliyor.

Kripto Piyasasındaki En Yeni 5 Coin

Kripto para piyasasına yeni girecek coinler her zaman fazla kazandırmaz. Bu nedenle yeni projelere yatırım yaparken arkasındaki destek, gelişme potansiyeli ve büyük borsada listelenme haberleri, anlaşmalar oldukça önemli. Özellikle Binance’de listelenecek coinler yatırımcılarına oldukça fazla kazandırabiliyor. Bu listede yazının devamında piyasaya yeni girecek, kayda değer coinler inceleniyor.

  • Dash 2 Trade (D2T) – Satın Alabileceğiniz En Yeni Coin
  • IMPT.io (IMPT) – Karbon Ofset Programına Sahip Olan Çevreci Coin
  • Calvaria (RIA) – En Yeni P2E Kart Oyunu
  • Lido DAO (LDO) – Potansiyeli Yüksek DeFi Kripto Para Birimi
  • Stargate Finance (STG) – Bu Yıl Binance Borsasında Listelenen Coin

Dash 2 Trade (D2T) – Satın Alabileceğiniz En Yeni Coin

Yapılan açıklamalara göre piyasaya giren en yeni projelerden olan Dash 2 Trade, göze çarpan ön satışıyla kendisine oldukça önemli bir yatırımcı kitlesi toplamayı başardı. Ekibe göre, Dash 2 Trade, ön satış aşamasına geçtiği ilk gün yani 24 saat içerisinde 500 bin dolarlık bir yatırım toplayarak adından söz ettiren en yeni projelerden biri oldu.

Dash 2 Trade projesinin amacı piyasaya yeni giren yatırımcıların yatırım macerasının ilk zamanlarında pek çok hata yaptıklarını göz önüne alarak, olabilecek en düzgün, minimum hata ile alım satım gerçekleştirip kripto paralara yatırım yapabilecekleri bir panel oluşturmaktır. Yatırımcı dostu olarak tanımlanan proje, şu anda ön satışının 2. aşamasında olup, bu ön satış aşamasının yüzde 64’lük kısmı da yatırımcılar tarafından alınmıştır.

Dash 2 Trade projesinin yerel tokeni D2T’ye sahip olan yatırımcılar, paneldeki kripto para sinyallerine, detaylı piyasa analizlerine erişim imkanına sahip olurlar. Ayrıca yatırımcılar panelde kripto piyasasındaki genel yatırım stratejilerini test edebilir, bu sayede stratejilerinin ne kadar güçlü olduklarını görebilir, startejilerindeki geliştirmeleri gereken yönlerini buna göre değiştirebilirler.

Şu anda oldukça düşük bir fiyattan ön satışta olan bu  projeye yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar ve detaylı bilgi almak isteyenler projenin teknik dökümanını inceleyebilirler veya projenin resmi telegram grubuna katılarak proje hakkındaki sorularını sorabilirler.

IMPT.io (IMPT) – Karbon Ofset Programına Sahip Olan Çevreci Coin

IMPT, kullanıcıların karbon ayak izlerini dengelemelerine olanak tanıyan blok zinciri tabanlı bir platformdur. Platform, karbon emisyonlarını izlemek ve dengelemek için IMPT tokenlerini kullanır. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, karbon ayak izlerini dengelemek için kullanılabilecek IMPT tokenlerini platformdaki pazar yeri üzerinden satın alabilirler. Platform ayrıca kullanıcıların diğer kullanıcıların karbon emisyonlarını dengelemek için tokenlerini bağışlamalarına da olanak tanır.

Dünyamızda yaşanan iklim krizini minimuma indirmeye amaçlayan proje, şu anda ön satışının 2.aşamasında 0,023 dolar fiyatından satışta. Ön satışın 3.aşamasına geçildiğinde 0,028 dolar fiyatından listelenecek olan IMPT’ye güncel olarak 10 binden fazla şirketin yatırım yaptığı ifade ediliyor. Bunun en büyük nedeni de “Yatırımcılar IMPT tokenlerini alış verişlerde kullanarak karbon ayak izlerini minimuma indirebilirler, herkesin çevreci olmaya çalıştığı bu dönemde yenilikçi ve çevre dostu bir proje olan IMPT de oldukça popüler.” sözleri ile açıklanıyor.

Özetle Ethereum blok zinciri üzerinde yer alan bu proje, çevrimiçi ödemeler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. IMPT.io, hem işletmeler hem de bireyler tarafından kullanılmak üzere tasarlandığı için diğer kripto para birimlerinden farklı olarak nitelendiriliyor. Binance’de listelenecek coinler arasında yer alabileceği ifade edilen bu çevre dostu proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar IMPT’nin teknik dökümanını inceleyebilir, proje hakkında güncel bilgiler edinmek isteyen yatırımcılar da projenin resmi telegram grubuna katılabilirler.

Calvaria (RIA) – En Yeni P2E Kart Oyunu

Calvaria, oyuncuların NFT’ler olarak oyun kartları satın alabildiği ve bu kartlarla desteler oluşturduğu bir oyna-kazan oyunu olarak tanımlanıyor. Oyuncular, oyundaki diğer oyuncularla yaptıkları savaşları kazanabileceği stratejileri oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bunun da nedeni, savaşı kazanan oyuncular oyun tarafından RIA token ile ödüllendirilmektedirler.

Piyasada birçok oyna-kazan mekaniğinde oyun bulunsa da Calvaria’yı rakiplerinden ayıran en önemli kısmı ekibe göre, oyunun hem Google Play Store hem de App Store’da bulunacak olması. Ayrıca oyuncular dilerlerse oyun içerisinde kazandıkları RIA tokenleri stake ederek platformun sunduğu faizle pasif bir gelir de elde edebilirler.

RIA token sahiplerine sunulan bir başka ayrıcalık da ekibin açıklamalarına göre merkeziyetsiz olan platformda söz sahibi olmalarıdır. Projenin geleceği hakkında yapılacak oylamalarda RIA token sahipleri oy vererek projenin geleceğinde söz sahibi olabilirler. Şu anda ön satışın 3.aşamasında olan RIA tokenlerinin yüzde 64’ünün çoktan satıldığı belirtiliyor. Proje ve oyun hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar projenin telegram grubuna katılabilir veya projenin teknik dökümanını inceleyebilirler.

Lido DAO (LDO) – Potansiyeli Yüksek DeFi Kripto Para Birimi

Lido DAO, yakın zamanda Binance borsasında listelenen en yüksek puan alan başka bir proje olarak yorumlanıyor. Özetle bu proje, yatırımcıların token üzerinden pasif gelir elde etmelerini sağlayan basit bir ekosistem sunuyor. Platform, Ethereum, Solana, Polkadot ve Polygon dahil olmak üzere beş ağı destekler.

Yapılan açıklamalara göre platform içerisindeki stake getirileri ağa bağlı olarak değişecek, ancak Polygon’un yüzde 6,3 APY’de ve Polkadot’un yüzde 13,4’te oran verdiği ifade ediliyor. Binance dışında FTX, Kraken ve KuCoin gibi güvenilir diğer borsalarda da listelenen bu coine yatırımcıların ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Stargate Finance – Bu Yıl Binance Borsasında Listelenen Coin

Binance tarafından listelenen en son kripto para projesi Stargate’e göz atmanın da faydalı olacağı düşünülüyor. Bu proje kendisini, merkezi olmayan finansın ön saflarında yer alan “Tamamen şekillendirilebilir bir likidite protokolü” olarak tanımlıyor. Daha spesifik olarak tanımlanacak olursa Stargate, kullanıcıların zincirler arası bir temelde likiditeye erişmelerini sağlar.

Stargate havuzlarına likidite sağlayanlar, yield farming  stratejisi ile pasif gelir elde etme fırsatına sahiptir. Bu yazı hazırlanırken, Stargate sadece 70 milyon dolarlık bir piyasa değeri taşıyor. Yapılan açıklamalara göre bu, proje yüksek onay standartlarını karşıladığı sürece Binance’in borsasında hem düşük hem de büyük kripto paralara erişmekten mutlu olduğu anlamına geliyor.

Coinlerin Binance’de Listelenmesi Neden Önemli?

Piyasaya yeni giren coinin her kripto para borsasında listelenme haberi coinin geleceği için oldukça önemli. Binance gibi platformlar coinlerin yeni yatırımcılar edinmesini sağlarken, Binance borsasının kripto para sektöründeki güçlü itibarından dolayı bir coinin Binance’te listelenmesi o coin ve proje için güven ve güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, Binance Türkiye’de de yatırımcılar tarafından tercih edilen en büyük kripto para borsası olarak nitelendiriliyor. Eğer bir proje Binance borsasında listelenilirse tüm Türk yatırımcıların listelenen kripto para biriminden haberdar olacakları düşünülüyor. Aşağıda coin’lerin Binance’ede listelenmesinin neden önemli olduğunu detayları anlatılıyor…

Likidite

Yüksek likiditeye sahip kripto paraların kullanıcılar tarafından kullanılma ve kabul edilme olasılığı daha yüksek. Çünkü likidite coinlerin kullanımlarını artırır ve değerlerini korumalarını sağlamaya yardımcı olur. Düşük likiditeye sahip kripto para birimlerinin nakde dönüştürülmesi zor olabilir ve kullanıcılar tarafından kabul edilme olasılığı daha düşük olabilir. Diğer borsalara kıyasla Binance borsasında listelenen coinler daha fazla likiditeye sahip olabilirler.

En Popüler Kripto Borsası

Binance günlük en büyük işlem hacmine sahip olan borsa ve yaklaşık 29 milyon kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Kripto para sektörünün en ünlü ve en çok kullanılan borsası olan Binance’te bir coinin listelenmesi, o coin için çok büyük reklam olması ve çok daha geniş kitlelere ulaşması anlamına geliyor.

Potansiyel Fiyat Artışı

Yatırımcılardan gelen talep nedeniyle coinler Binance’de listelendiklerinde fiyatları da oldukça yükselebiliyor. Binance en popüler kripto para borsalarından biri ve borsada yeni bir coin listelendiğinde, genellikle yatırımcılardan büyük bir talep görüyor. Bu talep de coinin fiyatını yükseltebiliyor. Örneğin, Binance, Zilliqa (ZIL) coini listelediğinde, fiyatı Binance’de listelendikten sonra yüzde 50’nin üzerinde arttı.

Özet

Kripto sektörünün en büyük borsası olan Binance’de listelenecek coinler arasında bir projenin kendine yer bulması projenin geleceği ve coinin fiyatının artışı açısından oldukça değerli ve önemli. Bu yazıda sizler için yeni çıkacak ve Binance’de listelenebilme olasılığına sahip, projelere değinildi. Kripto sektöründe yeni çıkan coinler hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar Binance borsasının resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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