Binance ve CEO Changpeng Zhao’dan CFTC’ye Karşı Atak!

Özet

  • Binance ve CEO'su Changpeng Zhao, CFTC tarafından kendilerine karşı açılan davanın düşürülmesini talep edecekler.
  • Davalılar, CFTC'nin iddialarına karşı 15 sayfalık metin sınırını aşmak için izin talep ederek kapsamlı bir savunma yapacaklar.
  • ABD'li CFTC'nin dava açmasıyla sarsılan Binance, ardından SEC'ten gelen dava ile sarsılmıştı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:30
25 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası Binance ve Binance’in kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ) ve eski Uyum Direktörü Samuel Lim, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) Mart ayında kendilerine karşı açtığı davanın düşürülmesini talep etmeyi planlıyor. CFTC, Binance ve CZ’nin yıllar önce federal kuruma kayıt olmaları gereken kayıt yaptırmayarak kayıtsız hizmet verdikleri ve ABD türev yasasını ihlal ettiğini iddia ederek dava açmıştı.

Davaya Yanıt Verme Konusunda Konulan Metin Sınırı İçin İzin Talep Ettiler

Kaynaklara göre Binance, CZ ve Lim, mahkemeden CFTC‘nin açtığı davanın karmaşıklığını gerekçe göstererek davanın reddedilmesini talep etmeyi planlıyor. Ayrıca 27 Temmuz’a kadar vermeleri gereken yanıt için de 15 sayfalık metin ile sınırlandırılan metin sınırını da aşmak için izin talep ettiler. Bu, davalıların oldukça kapsamlı bir savunma yapacaklarını gösteriyor.

Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) müşteri fonlarını yanlış kullanma, yatırımcıları yanıltma ve menkul kıymetler yasasını ihlal etme suçlamaları da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla açtığı davanın hedefi olurken, bu davayı çeşitli ülkelerdeki bir dizi düzenleyici kurumun baskısı takip etti. Kripto para borsası, SEC’in bu iddialarına karşı savunma yapacağını açıkladı.

Düzenleyici krize yanıt olarak birkaç üst düzey yönetici istifa ederek Binance’ten ayrıldı ve platformun geleceği hakkında endişelere yol açtı. Bu zorluklara rağmen CZ, kripto para borsasının gelişim ve ilerlemelere olan bağlılığı konusunda kullanıcılara güvence verdi.

Düzenlemelerin yarattığı zorluklara rağmen Binance, daha fazla gelişime ve ilerlemeye odaklanmaya devam ediyor. Kripto para borsası son olarak 24 Temmuz’da piyasaya sürülen ve büyük ses getiren Worldcoin‘i (WLD) listeleyen ilk küresel kripto para borsalarından biri oldu.

Gelen Düzenleyici Baskılar En Çok BNB’yi Vurdu

Öte yandan Binance’in hizmet token’i Binance Coin (BNB) de düzenleyici baskılarından ve açılan davalardan olumsuz yönde etkilenmiş durumda. Özellikle SEC’in açtığı dava sonrası satış baskısı altında kalan BNB, son 24 saatte yüzde 1,39 düşüşle 237,82 dolardan işlem görüyor.

Genel olarak piyasa değeri ile en büyük 100 kripto paranın büyük çoğunluğu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 45-50 değer kazanırken, BNB yılın başından bu yana değerinin yaklaşık yüzde 2,5’ini kaybetti.

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