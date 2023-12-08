Binance’den Sürpriz Hamle: O Başvurusunu Geri Çekti!

Dev kripto para borsası Binance‘in küresel ihtiyaçları için gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonrasında Abu Dabi’den kripto lisansı almasına gerek olmadığı gerekçesiyle şehirde yaptığı lisans başvurusunu geri çektiği ortaya çıktı. Bu hamlenin kripto para borsasının ABD’deki kurumlarla yaptığı yasal anlaşmayla herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

Kripto Lisans Başvurusu 7 Kasım’da Geri Çekildi

Reuters’in haberine göre ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Abu Dabi‘deki kripto lisans başvurusunu geri çekti. Reuters, geçen yıl yapılan lisans başvurusunun 7 Kasım’da geri çekildiğini belirtti. Lisans başvurusu, Binance’in şehirde kolektif bir yatırım fonunu yönetmesinin önünü açması bakımından stratejik bir hamle olarak görülüyordu.

Bir Binance sözcüsünün medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, kripto para borsasının küresel ihtiyaçlarını değerlendirmesi sonrasında Abu Dabi’de yapılan kripto lisans başvurunun gerekli olmadığının belirlendiğini ve bundan dolayı lisans başvurusunun geri çekildiğini söyledi.

Kripto lisans başvurusunun geri çekilmesinin özellikle kripto para borsasının para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiğine dair suçlamaları kabul etmesinin ardından 4.3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği ABD’deki yasal anlaşmayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı gelen bilgiler arasında.

Binance’in Yeni CEO’su Lisans Konusunda Açıklamalarda Bulunmuşu

ABD’de para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiğine dair suçlamaları kabul etmesinin ardından CEO’luk görevinden istifa eden Binance’in kurucusu Changpeng Zhao‘dan boşalan koltuğa geçen Richard Teng, Salı günü Financial Times Konferansı sırasında verdiği bir röportajda yapılan lisans başvuruları konusuna değinmişti. Teng, kripto para borsasının Orta Doğu ve Kuzey Afrika merkezinin Dubai olduğunu söylemişti.

Teng, verdiği röportajda kripto para borsasının Dubai’de zaten kripto lisansı olduğunu ve şirketin Orta Doğu ve Kuzey Afrika merkezinin burası olduğunu belirtmişti.