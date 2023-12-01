Binance’den Sürpriz Bitcoin ve Ethereum Duyurusu! 2’si Birden Kaldırılacak!

Kripto para borsası Binance, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için sürpriz bir duyuru yaptı. Buna göre kripto para borsasının DeFi Staking hizmetinden BTC ve ETH kaldırılacak. İşte sürece ilişkin bilinmesi gerekenler.

Binance DeFi Staking’den BTC ve ETH Kaldırılacak

Dev kripto para borsası Binance, BTC ve ETH’nin Binance DeFi Staking hizmetinden kaldırılacağını duyurdu. Bu doğrultuda Binance DeFi Staking, bekleyen tüm Bitcoin ve Ethereum Esnek DeFi Staking aboneliklerini 5 Aralık’ta TSİ 09.00’da kapatacak ve kullanıcıların stake ettikleri BTC ve ETH’ler spot cüzdanlarına iade edilecek.

Binance’in DeFi Staking hizmeti kullanan kullanıcılar kripto para borsasının fonları spot cüzdana iade etmesini beklemeden, 5 Aralık TSİ 09.00’da kadar istedikleri zaman BTC ve ETH‘lerini çekebilecekler.

Kaldırılma işlemi yalnızca Binance DeFi Staking için geçerli. Yapılacak güncelleme Binance ETH Staking hizmetinde herhangi bir değişikliğe neden olmayacak.

Binance’in Karşı Karşıya Olduğu Hukuki Sorunlar

Kripto para borsası son dönemdeki kara para aklama konusunda yaşadığı hukuki sorunlar sonrası Binance ve eski CEO Changpeng Zhao ve suçunu kabul etmiş ve geçtiğimiz hafta Salı günü ABD makamlarıyla varılan savunma anlaşmasının detayları kamuoyuna açıklanmıştı. Zhao, bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul etti. İstifasının ardından Richard Teng, Binance’in liderliğini devraldı.

İtiraf anlaşması, Binance için çeşitli ABD Hazine kurumlarına ödenecek olan 4 milyar doların üzerinde ağır para cezalarını içeriyor. Cezai suçlamalara ek olarak Binance, hem ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hem de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından açılan hukuk davalarıyla da karşı karşıya. Bu davalarda, şirketin kara para aklamayı önleme protokollerinin ve müşteri tanımlama süreçlerinin yetersiz olduğu iddia ediliyor.

Bu yasal sorunlardan kaynaklanan serpinti, kripto para piyasasının önde gelen bir oyuncusu olan Binance için önemli bir dönüşe işaret ediyor. Düzenleyici incelemeler yoğunlaştıkça, bu olayların şirketin faaliyetleri ve kripto para piyasasının geneli üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olması bekleniyor.