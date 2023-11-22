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BINANCE

Binance Sonrası Kriptoyu Ne Bekliyor? Çöküş Mü, Boğa Mı?

Özet

    Kimse Binance davasının ardından Nakamoto’nun neden anonim kaldığını merak etmeyecek.
    Kriptoda güçlü figürler büyük ölçüde kendisine inanan toplulukları dolandırdı. CZ bunlardan biri değildi.
    Önümüzdeki yıl beklenen boğa sezonuna dair iyimserlik son olayla daha da güçlendi.
    Piyasaya etkisi: Pozitif

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance çoğu yatırımcının bu sektöre girmesini kolaylaştırdı. Dünyanın hemen hemen her yerinden erişilebilen uygulamasıyla 2017-2018 boğa sezonunda benimsemenin katlanarak artmasına yardımcı oldu. Sonraki yükseliş döneminde de yatırımcıların büyük çoğunluğu kripto paralarla işlem yapmak için onu tercih etti. Peki şimdi ne olacak?

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Binance ve Kripto ParalarÇöküş Mü? Boğa Mı?

Binance ve Kripto Paralar

Öncelikle Binance faaliyetlerini sona erdirmiyor hatta düzenleyici baskıdan kurtulduğu için temiz bir sayfa açarak, yolundaki mayınları kaldırıp daha emin biçimde yürüyebilme imkanına kavuşuyor. Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun platformdan ayrılması ve şirketin faaliyetine devamı Biden yönetiminin dolaylı yoldan kriptoyu meşru gördüğü anlamına geliyor.

Satoshi Nakamoto neden anonim kaldı? Eğer bugün kimliği kesin biçimde ortada olsaydı ve herkes tarafından bilinseydi muhtemelen merkeziyetsizlik anlatısı, geleneksel finansa alternatif oluşturma çabası beklenen ilgiyi görmeyecekti. Kripto anonim başladı ancak sonunda güçlü karakterlerin ön plana çıktığı bir sektöre dönüştü. Bu güçlü karakterlerin çoğu yatırımcıları istismar etti. SBF, Do Kwon, Zhu Su, Alex ve çok daha fazlası. CZ bunlardan biri değildi ve mahkemenin de onayladığı üzere yatırımcılarını dolandırmadı.

ABD gri alanda kurallara uymayan ve geçmişte hatalar yapan Binance’a en kötü cezayı vermedi. Kriptonun hükümetler tarafından yeterince önemsenmediği dönemde Binance hızlı büyüme için yasaları görmezden geldi ancak şimdi CZ geçmişteki hataların (ABD’ye karşı suç işlemek insan öldürmek gibi değerlendirilmemeli) bedelini ödemek için mahkemeye gitti hakim karşısına çıktı.

Çöküş Mü? Boğa Mı?

Peki bundan sonra ne olacak? Sadece bir aksilik olmaktan çok uzak olan bu anlaşma, kripto para endüstrisinin orijinal ahlakına yeniden uyum sağlaması için gereken itici güç olabilir. Kripto para biriminin geleceği seçkin bir azınlık tarafından dikte edilmemeli ve Satoshinin vizyonu yeniden kabul görmeli. Anonim, merkezsiz, ön plana çıkan güçlü figürlerin olmadığı bir dijital finans endüstrisi.

Yukarıdaki paragraf kimin umurunda? Merkezsiz finansı kim istiyor? Kripto alanındaki yatırımcıların çoğu hiçbir işe yaramayan köpek coinlerine para yatırmaya istekli çünkü temel hatta tek motivasyon para kazanma duygusu. Yani Binance olayının ardından kriptonun doğuş felsefesine dönüş ve ideallerin ön plana çıktığı bir dünya görmeyeceğiz.

Peki ne göreceğiz? Muhtemelen önümüzdeki yıl ETF onaylarıyla birlikte kurumsal yatırımcının ilk etapta 50 milyar dolardan fazla nakdi piyasalara pompalayıp büyük bir ralliyi tetiklediğine şahit olacağız. Binance hakkındaki sorunlar da ortadan kalktığına göre kurumsallar daha cesur davranabilir. Sonunda başka bir boğa piyasasını tetikleyen istismarlar ve sonra tekrar benzer şeyler.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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