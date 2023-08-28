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  •   Binance, Rusya’da Kripto Para Ticaretini Kısıtlıyor: Kullanıcılar Şikayetçi

Binance, Rusya’da Kripto Para Ticaretini Kısıtlıyor: Kullanıcılar Şikayetçi

Özet

  • Binance, Rusya'da ikamet eden müşterileri için yeni kısıtlamalar getiriyor. Rusya'daki kullanıcılar sadece Rus rublesi (RUB) kullanabilirken, ülke dışındaki Rus müşterileri de RUB, EUR, USD ve UAH gibi para birimlerini kullanamayacaklar.
  • Bu kısıtlamalar, Binance'in Rusya'daki KYC doğrulamasını ve Rusya'da ikamet etmeyi gerektiriyor. Bu yeni düzenlemeler diğer ülkelerde ikamet eden Rus müşterileri etkiliyor, çünkü RUB'leri diğer para birimlerine dönüştürmek zorlaşıyor.
  • Binance'in bu kısıtlamaları getirme nedeni, tam olarak belirtilmemiş olsa da, Rus rublesinin değer kaybetmesi ve Rus hükümetinin fiat para birimi kısıtlamalarıyla ilgili olabilir. Ayrıca, Binance, yaptırımlara uğramış Rus bankalarını P2P platformundan çıkardı.
  • Piyasaya Etkisi: Negatif
17:30
28 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para borsası Binance, eşler arası (P2P) ticaret platformunda Rus müşterileri için daha fazla kısıtlama getirmeye devam ediyor. Binance P2P, 27 Ağustos’ta Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Rusya’da ikamet edenlerin Rus rublesi (RUB) dışında herhangi bir fiat para birimi kullanmasını yasakladığını duyurdu. Binance’in ülke dışında ikamet eden Rus müşterilerinin de RUB, euro (EUR), ABD doları (USD) ve Ukrayna grivnası (UAH) gibi para birimlerini kullanmaları yasaklandı.

Binance Kullanıcıları Durumdan Şikayetçi

Binance, Rus rublesini Binance P2P’de kullanabilmek için Rusya’da Müşterini Tanı (KYC) doğrulamasına sahip olmak ve aynı zamanda Rusya’da ikamet etmek gerektiğini belirtti.

“Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu güncellemeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen Binance Müşteri Desteği ile iletişime geçin.” dedi. Duyuru, Binance’in Rus kullanıcılarının dikkatini çekti ve Telegram gönderisi yazının yazıldığı sırada yayınlanmasından bu yana yaklaşık 700 kullanıcı yorumu topladı.

Birçok yoruma göre yeni kısıtlamalar en çok diğer ülkelerde ikamet eden ve Binance’in P2P hizmetini kullanarak RUB’lerini Rus bankalarından diğer para birimlerine dönüştürmesi gereken Rusları etkiledi. Örneğin, Binance P2P kullanıcısı olduğu iddia edilen bir kişi yaptırım uygulanan banka Tinkoff Bank’tan RUB ile Tether satın alırken zorluklar yaşadı. İddia sahibi kullanıcı, “Hesabım yurt dışında doğrulandı.” dedi ve ödemesini İsviçre’ye transfer etmesi gerektiğini ekledi. Bir başka Binance P2P kullanıcısı da Kazakistan’a ruble transferinde sorunlarla karşılaştığını iddia etti.

“Neredeyse bir yıldır Kazakistan’dayım, burada yaşıyor ve çalışıyorum. Ancak bazen Rusya Federasyonu’ndan para transfer etmem gerekiyor bu yüzden bir yıldır ruble karşılığında USDT alıp Kazak tengesi karşılığında satıyorum.” diye yazdı. Kullanıcı, 25 Ağustos’tan sonra bu tür işlemlere devam edemediğinden şikayet etti.

Binance Açıklama Yapmadı

Şikayeti ele alan bir Binance müşteri destek yöneticisi, kullanıcıların Binance’te RUB kullanmak için Rus KYC, Rus vatandaşlığı ve Rus adres kanıtı dahil olmak üzere üç gereksinimi de karşılamaları gerektiğini belirtti. Binance, Rus vatandaşlarına yönelik son kısıtlamaların Batı yaptırımlarıyla mı yoksa rublenin düşüşü sırasında Rus hükümeti tarafından alınan yeni fiat para birimi kısıtlamalarıyla mı ilgili olduğundan bahsetmedi.

Yerel haberlere göre bankalar, Ağustos ayı ortasında rublenin USD karşısında 100 RUB’a kadar düşmesinin ardından USD işlemlerinde %50 ücret de dahil olmak üzere fiat mevduat ve transferlere büyük kısıtlamalar getiriyor. Binance’in son kısıtlamaları Rus kullanıcıları hedef alan bir dizi başka yeni önlemi de beraberinde getiriyor. 25 Ağustos’ta Binance, Tinkoff ve Rosban gibi yaptırım uygulanan Rus bankalarını P2P platformundaki mevcut ödemeler listesinden çıkardı.

Haber, Binance’in Yuri Dud tarafından yönetilen en büyük Rus YouTube kanallarından biri olan vDud’da hizmetlerini tanıtmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

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