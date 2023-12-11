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Binance Noktayı Koydu! Bitcoin, Ethereum Dahil Birçok Kripto Para İçin İşlemler Durdurulacak!

Özet

  • Binance, Rus Rublesi (RUB) ile eşten eşe (P2P) işlemlerinin durdurulacağını duyurdu.
  • Bu karar, Binance'in Rusya'daki varlıklarını yeni kripto para borsası CommEx'e satma anlaşması sonrasında geldi.
  • 31 Ocak 2024'ten itibaren RUB için tüm P2P işlemleri durdurulacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘den kısa süre önce yapılan duyuruda, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere Ocak ayı sonunda Rus Rublesi (RUB) ile eşten eşe (P2P) işlemlerinin kalıcı olarak durdurulacağı açıklandı. Bu hamle, düzenleyici baskıların ardından Binance’in Rusya’daki varlıklarının tamamını yeni kurulan kripto para borsası CommEx’e satmak üzere yapılan anlaşmanın ardından geldi.

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Binance P2P’de Rus Rublesi (RUB) İşlemlerini DurduruyorABD’nin Baskıları Sonrası Rusya Pazarından Çekilmişti

Binance P2P’de Rus Rublesi (RUB) İşlemlerini Durduruyor

Binance, bugün yaptığı resmi duyuruda, 31 Ocak 2024 tarihinde TSİ 03.00’dan itibaren Rus Rublesi (RUB) için P2P işlemlerinin durdurulacağını açıkladı. Buna göre Binance, USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB ve RUB/RUB gibi işlem pariteleri P2P platformundan kaldıracak. Kripto para borsasının bu hamlesi, Rusya pazarından çekilmesi ve ülkedeki varlıklarının tamamını yeni kurulan kripto para borsası CommEX’e satmasının bir parçası. Yine anlaşmaya göre çıkış işlemleri süreci bir yıl kadar sürecek.

Kullanıcılar, CommEX’te RUB ile P2P ticaretini herhangi bir ücret ödemeden devam edebilecekler. Kullanıcılar ayrıca kripto para borsasının belirttiği son tarihten önce Binance’in fiat para ortakları aracılığıyla RUB çekimi yapabilecek veya Binance Dönüştür seçeneği aracılığıyla RUB’lerini kripto paraya dönüştürebilecekler. Bu işlemler CommEX‘e kayıt olunmasının ve Binance hesabının platforma bağlanmasının ardından yapılabilecek.

Binance, bu yılın Kasım ayında ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, MATIC, LTC, DOT ve BUSD gibi büyük kripto paralar için RUB işlem paritelerini kaldırmaya başlamıştı. Buna ek olarak ALGO/RUB, ARB/RUB, ARKM/RUB, ARPA/RUB, NEAR/RUB ve WLD/RUB işlem pariteleri de kaldırıldı.

ABD’nin Baskıları Sonrası Rusya Pazarından Çekilmişti

Binance, yasal zorluklar ve ABD Adalet Bakanlığı‘nın kara para aklama ve yaptırım ihlallerine yönelik soruşturması nedeniyle Rusya pazarından çekilmek zorunda kalmıştı. Dahası Changpeng Zhao, Binance’in ABD makamlarıyla yaptığı 4.3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından CEO’luk görevinden istifa etti.

Yeni CEO Richard Teng, yeni dönemde Binance’in kripto para piyasasındaki hakimiyetini ve temel değerlerini koruyacağını belirterek iddialı bir çıkış yaptı. Teng, göreve geldiği günden bu yana verdiği önemli röportajlar, katıldığı etkinlikler ve AMA oturumlarında boy gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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