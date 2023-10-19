f Binance Merakla Beklenen Kripto Para Raporunu Yayımladı! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Binance Merakla Beklenen Kripto Para Raporunu Yayımladı!

Binance Merakla Beklenen Kripto Para Raporunu Yayımladı!

Özet

  • Binance Research, "3'üncü Çeyrekte Kripto Piyasasının Durumu" rapor yayımladı.
  • Rapora göre yılın 3'ncü çeyreği kripto para piyasası için zorlu geçti ve piyasa değeri yüzde 8,6 düştü.
  • Çeyrek boyunca Layer 1 ve Layer 2 ağlarının aktivitesi düşerken, Ethereum Layer 2 ağlarının aktivitesi Coinbase Base lansmanıyla arttı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:05
19 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance‘in araştırma kolu Binance Research, kripto para piyasasının yılın üçüncü çeyreğindeki durumuna ışık tıtan “3’üncü Çeyrekte Kripto Piyasasının Durumu: Piyasanın Nabzı” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, kripto para piyasasının genelinden Layer 1 ve Layer 2’lere, DeFi ve NFT piyasasından oyun piyasasına kadar kripto para piyasasının çeşitli kollarına ilişkin veriler yer alıyor.

3’üncü Çeyrekte Kripto Para Piyasası İçin Zorlu Geçti

Binance Research tarafından hazırlanan ve kripto para piyasasının yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilgiler sunan önemli raporunu yayımlandı. Rapora göre yılın üçüncü çeyreği kripto para piyasası için oldukça zorlu geçti ve kripto para piyasasının toplam değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,6 oranında düştü. Ayrıca, kurumsal benimseme çeyrek boyunca artmaya devam etti.

Araştırma sonuçları, Layer 1 ve Layer 2 ağlarının çeyrek boyunca zincir üstü aktivitelerde bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Bununla birlikte, Ethereum Layer 2 ağlarının aktivitesi Coinbase borsasının Layer 2 ağı Base’inin lansmanının etkisiyle arttı.

DeFi, NFT ve Oyun Sektörüne İlişkin Son Rakamlar

Binance Research, raporunun bir bölümünde merkeziyetsiz finans (DeFi) ve Non-Fungible Token (NFT) piyasalarına detaylı bir şekilde yer vererek her iki piyasanın son durumunu özetledi. Rapora göre DeFi’de kilitlenen varlıkların toplam değeri (TVL) bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 oranında azalarak 38.5 milyar dolara geriledi. Bu düşüşün nedenleri olarak DeFi getirilerindeki düşüş, riskten kaçış eğilimi ve altcoin kralı Ethereum’un (ETH) fiyatındaki düşüş gösterildi.

Öte yandan NFT piyasası, yaklaşık son üç yılın en düşük performansına sahip bir çeyrek geçirdi. Çeyrek boyunca NFT satış hacmi 299 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu durum, birçok NFT koleksiyonunun taban fiyatlarının düşmesi ve ETH’nin fiyatındaki düşüş ile ilişkilendiriliyor.

Rapor ayrıca kripto para piyasası ile giderek daha fazla etkileşime giren oyun sektörüne de ışık tutuyor. Buna göre, üzerine inşa edilen oyun sayısına göre BNB Chain, Ethereum ve Polygon gibi ağlar yaklaşık yüzde 66 pazar payıyla sektördeki liderliğini sürdürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
XRP, MANA, FTM, OP Gibi Altcoin’lerde Fişi Çeken Binance’den Yeni Hamle! Sırada Bu 16’sı Var!
XRP, MANA, FTM, OP Gibi Altcoin’lerde Fişi Çeken Binance’den Yeni Hamle! Sırada Bu 16’sı Var!
Binance 1 Aylık Bekleyişin Ardından Beklenen Haberi Verdi!
Binance 1 Aylık Bekleyişin Ardından Beklenen Haberi Verdi!
Binance Fransa’nın Genel Direktörü Görevinden İstifa Etti
Binance Fransa’nın Genel Direktörü Görevinden İstifa Etti
Sıcak Gelişme! 19 Ekim Tarihine Dikkat! Binance Borsasından 6 Yeni Listeleme Müjdesi!
Sıcak Gelişme! 19 Ekim Tarihine Dikkat! Binance Borsasından 6 Yeni Listeleme Müjdesi!
Binance’den 30 Altcoin İçin Flaş Duyuru! Tamamı Kaldırılacak!
Binance’den 30 Altcoin İçin Flaş Duyuru! Tamamı Kaldırılacak!
Binance’den Şok Eden Değişiklik! Kullanıcı Fonları Sigorta Kapsamından Çıkarıldı
Binance’den Şok Eden Değişiklik! Kullanıcı Fonları Sigorta Kapsamından Çıkarıldı
Yatırımcılar Binance’de Düşük Likidite Kurbanı Oldu! Derinlik 100 BTC’den 1.2 BTC’ye Düştü!
Yatırımcılar Binance’de Düşük Likidite Kurbanı Oldu! Derinlik 100 BTC’den 1.2 BTC’ye Düştü!
Sıcak Gelişme: Binance Yeni Kullanıcı Kabulüyle İlgili Duyurdu, İngiltere’yi İlgilendiriyor
Sıcak Gelişme: Binance Yeni Kullanıcı Kabulüyle İlgili Duyurdu, İngiltere’yi İlgilendiriyor
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023