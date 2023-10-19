  Binance Merakla Beklenen Kripto Para Raporunu Yayımladı!

Dev kripto para borsası Binance‘in araştırma kolu Binance Research, kripto para piyasasının yılın üçüncü çeyreğindeki durumuna ışık tıtan “3’üncü Çeyrekte Kripto Piyasasının Durumu: Piyasanın Nabzı” başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, kripto para piyasasının genelinden Layer 1 ve Layer 2’lere, DeFi ve NFT piyasasından oyun piyasasına kadar kripto para piyasasının çeşitli kollarına ilişkin veriler yer alıyor.

3’üncü Çeyrekte Kripto Para Piyasası İçin Zorlu Geçti

Binance Research tarafından hazırlanan ve kripto para piyasasının yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilgiler sunan önemli raporunu yayımlandı. Rapora göre yılın üçüncü çeyreği kripto para piyasası için oldukça zorlu geçti ve kripto para piyasasının toplam değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,6 oranında düştü. Ayrıca, kurumsal benimseme çeyrek boyunca artmaya devam etti.

Araştırma sonuçları, Layer 1 ve Layer 2 ağlarının çeyrek boyunca zincir üstü aktivitelerde bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Bununla birlikte, Ethereum Layer 2 ağlarının aktivitesi Coinbase borsasının Layer 2 ağı Base’inin lansmanının etkisiyle arttı.

DeFi, NFT ve Oyun Sektörüne İlişkin Son Rakamlar

Binance Research, raporunun bir bölümünde merkeziyetsiz finans (DeFi) ve Non-Fungible Token (NFT) piyasalarına detaylı bir şekilde yer vererek her iki piyasanın son durumunu özetledi. Rapora göre DeFi’de kilitlenen varlıkların toplam değeri (TVL) bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 oranında azalarak 38.5 milyar dolara geriledi. Bu düşüşün nedenleri olarak DeFi getirilerindeki düşüş, riskten kaçış eğilimi ve altcoin kralı Ethereum’un (ETH) fiyatındaki düşüş gösterildi.

Öte yandan NFT piyasası, yaklaşık son üç yılın en düşük performansına sahip bir çeyrek geçirdi. Çeyrek boyunca NFT satış hacmi 299 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu durum, birçok NFT koleksiyonunun taban fiyatlarının düşmesi ve ETH’nin fiyatındaki düşüş ile ilişkilendiriliyor.

Rapor ayrıca kripto para piyasası ile giderek daha fazla etkileşime giren oyun sektörüne de ışık tutuyor. Buna göre, üzerine inşa edilen oyun sayısına göre BNB Chain, Ethereum ve Polygon gibi ağlar yaklaşık yüzde 66 pazar payıyla sektördeki liderliğini sürdürüyor.