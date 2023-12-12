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Binance Listelemesiyle 3 Haneli Fırlamıştı! O Altcoin İçin Bir de Kaldıraç Dopingi Geldi!

Özet

  • Binance, listeleyeceği BRC-20 Sats (1000SATS) için 50 kata kadar kaldıraçla vadeli işlemleri başlatacağını duyurdu.
  • Vadeli işlemler duyurusu altcoin'in fiyatındaki artışı daha da güçlendirdi.
  • 1000SATS'ın fiyatı son 24 saatte yüzde 159,7'lik bir artışla 0,000000523672 dolara ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para borsası Binance‘in listeleyeceğini duyurması sonrası fiyatı sert şekilde artan BRC-20 Sats (1000SATS) için bir de kaldıraç dopingi geldi. Binance’in vadeli işlemler kolu Binance Futures, 50 kata kadar kaldıraçla 1000SATS vadeli işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.

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Binance’den BRC-20 Sats İçin Kaldıraç Dopingi1000SATS Fiyatı Sert Yükseldi

Binance’den BRC-20 Sats İçin Kaldıraç Dopingi

Ürettiği hacim ile en büyük kripto para borsası olan Binance, 1000SATS için vadeli işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Buna göre kripto para borsasının vadeli işlemler kolu Binance Futures, bugün TSİ 17.00’da 50 kata kadar kaldıraç ile 1000SATS için vadeli işlemleri başlatacak.

1000SATS vadeli işlemlerinin maksimum fonlama oranı artı eksi yüzde 2 olacak. Fonlama oranı diğer vadeli işlemlerdeki olduğu gibi her dört saatte bir güncellenerek sunulacak.

1000SATS Fiyatı Sert Yükseldi

Bilindiği üzere Binance, bugün TSİ 15.00’da 1000SATS’ı 1000SATS/USDT, 1000SATS/FDUSD ve 1000SATS/TRY olmak üzere üç işlem paritesinde listeleyeceğini duyurmuştu. Listeleme duyurusu sonrası altcoin‘in fiyatı dakikalar içinde yüzde 70’in üzerinde arttı. Kripto para borsasının vadeli işlemler kolu Binance Futures’tan gelen listeleme dopingi ile fiyattaki artış sertleşti.

Kripto veri ve fiyat platformu CoinGecko‘nun sağladığı verilere göre 1000SATS’ın fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 159,7 artışla 0,000000523672 dolardan işlem görüyor. Dahası altcoin’in işlem hacmi aynı zaman diliminde yüzde 560 gibi son derece yüksek bir oranda artarak 159.49 milyon dolara çıkmış durumda.

SATS, en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) anonim mucidi Satoshi Nakamoto‘ya saygı göstermek amacıyla çıkarılan bir BRC-20 token’idir. SATS, Bitcoin’in en küçük birimi olan Satoshi’nin kısaltmasıdır. Bir satoshi 0,00000001 BTC’ye eşittir. 1000SATS, SATS’ın bin katıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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