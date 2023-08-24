Kripto para borsası Binance, 25 Ağustos’tan itibaren Latin Amerika ve Orta Doğu’daki kripto banka kartı hizmetlerini askıya alacak. Kripto banka kartı, kullanıcılarının günlük olarak ödeme yapmalarına olanak tanıyan diğer banka kartları gibi çalışıyordu. Tek fark, bu kartların kripto para varlıklarıyla finanse edilmesiydi.

Binance ve Kripto Kart Hizmeti

Binance, küresel ödeme pazarına girmeye odaklanarak kripto destekli banka kartlarına yönelik planını ilk olarak Nisan 2020’de açıkladı. Temmuz 2020 itibarıyla, bu kripto banka kartları Avrupa ülkelerine ve dünyanın dört bir yanındaki diğer birkaç ülkeye gönderilmeye başlandı. Kripto borsası daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde de kripto banka kartları sunmaya odaklanarak ödeme işlemcisi Swipe ile ortaklık kurdu.

Kripto banka kartı hizmetlerinin askıya alınma konusu ise ilk olarak bir X kullanıcısının Kolombiya’daki kripto banka kartlarıyla ilgili sorunları sormasıyla ortaya çıktı. Binance bu soruya karara yol açan sorunlara açıklık getirmeden banka kartı hizmetlerinin 25 Ağustos’tan itibaren askıya alınacağını öne süren bir duyuruyla yanıt verdi.

Tartışamalar Sonucunda Bu Karar Alındı

Latin Amerika ve Orta Doğu’daki kripto banka kartı hizmetleri 21 Eylül’de sona erecek ancak borsa, geri ödemelerin ve anlaşmazlıkların 20 Aralık 2023’e kadar çözüleceğini iddia etti. Binance, kullanıcıların yalnızca %1’inin karardan etkileneceğini iddia ederken, Binance CEO’sunun kripto banka kartıyla ilgili duyuru ve X’teki yanıtlarla ilgili bazı tweetlerinin silindiği tespit edildi.

Kripto para borsası Binance, 25 Ağustos’tan itibaren Latin Amerika ve Orta Doğu’daki kripto banka kartı hizmetlerini askıya alacak. Bu kartlar, günlük ödemeleri kripto varlıklarla yapma imkanı sunuyordu. Binance, ilk olarak 2020’de bu hizmeti duyurmuş ve ardından dünya genelinde kullanılmaya başlanmıştı. Ancak X kullanıcısının Kolombiya’daki sorunuyla başlayan tartışma sonucunda Binance, bu hizmetleri durdurma kararı aldı. Hizmetler 21 Eylül’de sona erecek, ancak geri ödemeler ve anlaşmazlıklar 20 Aralık 2023’e kadar çözülecek.