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Binance’in İşi Zor! SEC, ABD Adalet Bakanlığı Soruşturması Sonrası Gaza Bastı!

Özet

  • SEC, Binance'in Adalet Bakanlığı ve diğer ABD'li kurumlarla yaptığı 4.3 milyar dolarlık yasal anlaşma sonrası gaza bastı.
  • SEC, yasal anlaşmanın Binance'e karşı açtığı davada elini güçlendirdiğine inanıyor.
  • Kurum son olarak mahkemeden Binance ve eski CEO Changpeng Zhao'nun yasal anlaşmadaki itiraflarının dikkate almasını talep.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance‘in Adalet Bakanlığı ve diğer ABD’li kurumlarla yaptığı 4.3 milyar dolarlık yasal anlaşmanın kripto para borsasına açtığı davada elini güçlendirdiğini düşünüyor. SEC ayrıca dünyanın en büyük kripto para borsasına açtığı davaya devam etmek istiyor.

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SEC Binance Davasına Devam Etmek İstiyor

Anlaşmanın bir parçası olmamasına rağmen SEC, 8 Aralık’ta günü Washington’daki federal mahkemeden Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao tarafından 21 Kasım’da yapılan yasal anlaşmadaki itirafların dikkate alınmasını talep etti. Binance ve Zhao ise mahkemeden SEC’in davasını reddetmesini talep etti.

Bilindiği üzere SEC’in Haziran ayında açtığı davada, Binance ve Zhao müşteri fonlarını yanlış kullanmak, yatırımcılara ve düzenleyicilere yanıltıcı bilgi vermek ve menkul kıymetler kurallarını ihlal etmekle suçlanıyorlar. SEC ayrıca Binance’in yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirten savunmasına da karşı çıktı. ABD’li federal düzenleyici, kripto para borsasının savunmasının yasanın yanlış yorumlanmasına dayandığını iddia ederek, Binance’in davayı reddetme talebine itiraz etti.

SEC‘e göre Binance’in argümanı, ülkenin menkul kıymetler yasalarının işleyişi için çok önemli olan köklü emsallere yönelik bir tehdit oluşturuyor. SEC, Binance’in yaklaşımının mevcut yasal sistemle uygun olmayan, katı bir çerçeve önerdiğini iddia ediyor.

ABD’li Yargıç CZ’nin ABD’de Kalmasına Karar Verdi

Öte yandan Binance’in eski CEO’su Zhao’nun suçunu kabul etmesinin ardından ABD’li Bölge Yargıcı Richard Jones 7 Aralık 2023’te cezasını çekene kadar Zhao’nun ABD’de kalması gerektiğine karar verdi.

Yargıç, Zhao’nun ABD’de ağır bir suç işlediği gerekçesiyle cezasını tamamlayana kadar Birleşik Arap Emirlikleri‘ndeki evine dönmesinin mümkün olmadığını belirtti. İtiraf anlaşmasının bir parçası olarak Binance’in CEO’luğundan istifa eden Zhao, potansiyel olarak 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ancak maksimum 18 ay ceza alması bekleniyor. Zhao ayrıca anlaşmada 50 milyon dolar para cezası ödemeyi de kabul etmişti.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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