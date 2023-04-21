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20 Nisan 2023’te AB Parlamentosu, tüm üye devletlerinde geçerli olacak kripto para düzenlemesini onayladı. Düzenleyicilerle ciddi sorunlar yaşayan Binance ise bu olayın ardından son durumu değerlendirdi. Dünyanın hacim bakımında en büyük kripto para borsası birçok dava ve soruşturmayla karşı karşıya. Bugüne kadar çok daha fazlasını da zaten gördü.

AB Kripto Para Düzenlemesi

Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatı resmen kabul edildi. AB’nin özel mevzuat yoluyla kripto para birimlerini düzenlemeye yönelik proaktif yaklaşımı, diğer bölgelerin de izlemesi gereken önemli bir adımdır. MiCA uzun süredir kripto endüstrisinin radarındaydı. Tasarlanmasından yıllar sonra, karar nihayet kabul edildi. Yasa teklifi Avrupa Parlamentosu tarafından 20 Nisan 2023 tarihinde 517 lehte, 38 aleyhte ve 18 çekimser oyla onaylandı. Peki bu sektör için tam olarak ne anlama geliyor ve neden bu kadar önemli? Binance bu konuyu birçok başlıkta ele alıyor.

MiCA Hangi Kuralları Getiriyor?

Yeni yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini yönetmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından önerilen düzenleyici bir çerçeve getiriyor. Tüm AB üye ülkeleri için birleşik bir dizi kural ve düzenleme getirmeyi amaçlamaktadır. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler), MiCA’nın yeni düzenleyici rejimine uyum sağlamak, lisans almak ve gerekliliklerine uyumu sağlamak için 18 aylık bir geçiş dönemine sahip olacak. CASP’ler lisans aldıktan sonra tüm AB genelinde faaliyet gösterebilecek ve tüm üye ülkelerdeki kullanıcılara hizmet sunabilecek. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, daha önce parçalı ve maliyetli olan denetim sürecinin yerini alarak Web3 işletmelerinin gelişmesi için daha erişilebilir bir ortam sunuyor.

MiCA Kripto Endüstrisi için Neden Önemli?

MiCA aracılığıyla AB, kendi yetki alanında faaliyet gösteren işletmeler için net bir düzenleyici çerçeve sunmaktadır. Kripto para birimi endüstrisi için düzenleyici netlik eksikliği, büyümesini durdurur ve dijital varlıkların benimsenmesini engeller. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketler kendilerinden ne beklendiğini net bir şekilde anlayacak ve kripto yatırımcıları daha iyi korunacak.

Daha önce, bazı düzenleyiciler mevcut finansal kuralları kripto endüstrisine uygulamaya çalışmıştı. Önemli olarak, MiCA bu yaklaşımdan ayrılmakta ve bu yeni varlık sınıfına özel bir düzenleyici çerçeve sağlayarak dijital varlıkların benzersiz doğasını kabul etmektedir.

Binance MiCA Açıklaması

MiCA, AB’de faaliyet gösteren şirketler için birçok kişinin beklediği açık ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve sunmaktadır. Yeni yasa sayesinde AB, hem üstün tüketici koruması sağlayabilir hem de kripto hizmet sağlayıcılarına destek verebilir.

Binance Avrupa ve MENA Bölge Başkanı Richard Teng şunları söyledi;