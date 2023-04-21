Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Binance Güncel Durumu Değerlendirdi! Kripto Paralar İçin İyi Mi? AB Kripto Düzenlemesi!

Binance Güncel Durumu Değerlendirdi! Kripto Paralar İçin İyi Mi? AB Kripto Düzenlemesi!

Binance, AB tarafından son atılan adımı değerlendirdi. Kripto paralar için iyi mi oldu?
00:25
21 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

20 Nisan 2023’te AB Parlamentosu, tüm üye devletlerinde geçerli olacak kripto para düzenlemesini onayladı. Düzenleyicilerle ciddi sorunlar yaşayan Binance ise bu olayın ardından son durumu değerlendirdi. Dünyanın hacim bakımında en büyük kripto para borsası birçok dava ve soruşturmayla karşı karşıya. Bugüne kadar çok daha fazlasını da zaten gördü.

AB Kripto Para Düzenlemesi

Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatı resmen kabul edildi. AB’nin özel mevzuat yoluyla kripto para birimlerini düzenlemeye yönelik proaktif yaklaşımı, diğer bölgelerin de izlemesi gereken önemli bir adımdır. MiCA uzun süredir kripto endüstrisinin radarındaydı. Tasarlanmasından yıllar sonra, karar nihayet kabul edildi. Yasa teklifi Avrupa Parlamentosu tarafından 20 Nisan 2023 tarihinde 517 lehte, 38 aleyhte ve 18 çekimser oyla onaylandı. Peki bu sektör için tam olarak ne anlama geliyor ve neden bu kadar önemli? Binance bu konuyu birçok başlıkta ele alıyor.

MiCA Hangi Kuralları Getiriyor?

Yeni yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini yönetmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından önerilen düzenleyici bir çerçeve getiriyor. Tüm AB üye ülkeleri için birleşik bir dizi kural ve düzenleme getirmeyi amaçlamaktadır. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler), MiCA’nın yeni düzenleyici rejimine uyum sağlamak, lisans almak ve gerekliliklerine uyumu sağlamak için 18 aylık bir geçiş dönemine sahip olacak. CASP’ler lisans aldıktan sonra tüm AB genelinde faaliyet gösterebilecek ve tüm üye ülkelerdeki kullanıcılara hizmet sunabilecek. Bu kolaylaştırılmış yaklaşım, daha önce parçalı ve maliyetli olan denetim sürecinin yerini alarak Web3 işletmelerinin gelişmesi için daha erişilebilir bir ortam sunuyor.

MiCA Kripto Endüstrisi için Neden Önemli?

MiCA aracılığıyla AB, kendi yetki alanında faaliyet gösteren işletmeler için net bir düzenleyici çerçeve sunmaktadır. Kripto para birimi endüstrisi için düzenleyici netlik eksikliği, büyümesini durdurur ve dijital varlıkların benimsenmesini engeller. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketler kendilerinden ne beklendiğini net bir şekilde anlayacak ve kripto yatırımcıları daha iyi korunacak.

Daha önce, bazı düzenleyiciler mevcut finansal kuralları kripto endüstrisine uygulamaya çalışmıştı. Önemli olarak, MiCA bu yaklaşımdan ayrılmakta ve bu yeni varlık sınıfına özel bir düzenleyici çerçeve sağlayarak dijital varlıkların benzersiz doğasını kabul etmektedir.

Binance MiCA Açıklaması

MiCA, AB’de faaliyet gösteren şirketler için birçok kişinin beklediği açık ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve sunmaktadır. Yeni yasa sayesinde AB, hem üstün tüketici koruması sağlayabilir hem de kripto hizmet sağlayıcılarına destek verebilir.

Binance Avrupa ve MENA Bölge Başkanı Richard Teng şunları söyledi;

“Binance gibi işletmeler uzun zamandır düzenleyici netlik istiyor. Ayrıntılar konusunda anlaşmazlıklar olsa bile, dünyanın en büyük pazarlarından birine sorunsuz erişim sağlayan oturmuş bir çerçeveye sahip olmak muazzam bir fırsat. Oyunun kurallarının net olması aynı zamanda piyasa katılımcıları için eşit bir oyun alanı yaratır ve kesin bir şekilde yenilik yapmamızı sağlar.”

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Binance Kesenin Ağzını Açtı! Büyük Borsa Çok Büyük Farklar Yaratmaya Kararlı!
Binance Kesenin Ağzını Açtı! Büyük Borsa Çok Büyük Farklar Yaratmaya Kararlı!
Ne Olduysa Onun Yüzünden! 2022 Yılında Kripto Para Dünyasını Yerle Bir Etmişti! Bakın Şu Anda Ne Durumda!
Ne Olduysa Onun Yüzünden! 2022 Yılında Kripto Para Dünyasını Yerle Bir Etmişti! Bakın Şu Anda Ne Durumda!
Binance’den Türk Kullanıcılara Özel Büyük Yarışma: 2 BTC!
Binance’den Türk Kullanıcılara Özel Büyük Yarışma: 2 BTC!
Kripto Yasasında Sil Baştan! Bitcoin ve Diğerlerini Neler Bekliyor?
Kripto Yasasında Sil Baştan! Bitcoin ve Diğerlerini Neler Bekliyor?
Hong Kong Yeni Kripto Para Kararı! Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?
Hong Kong Yeni Kripto Para Kararı! Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?
Binance’in Araştırma Platformu: Binance Research Nedir? 
Binance’in Araştırma Platformu: Binance Research Nedir? 
Bugün Büyük Gün! Saatler Sonra ABD Kriptoyu Tartışacak! İşte Detaylar!
Bugün Büyük Gün! Saatler Sonra ABD Kriptoyu Tartışacak! İşte Detaylar!
Hacim Yüzde 80! Şimdi: Binance Borsasındaki Altcoinin Fiyatı Müjdeyle Uçtu Gitti! Multichain (MULTI) Nedir?
Hacim Yüzde 80! Şimdi: Binance Borsasındaki Altcoinin Fiyatı Müjdeyle Uçtu Gitti! Multichain (MULTI) Nedir?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!
4 veya 24 Dolar! Bu Altcoin İki Uçtan Birine Koşmak Üzere!
Bu Altcoin Grafiği İle Yatırımcısını Endişelendiriyor! Yeni Bir Düşüş Görülebilir!
En İyi Hedef 0,295 Dolar! Binance Borsasındaki Bu Altcoin Hareketlenebilir!
Ne Olacak Bu XRP’nin Hali? XRP Yükselecek Mi? Grafikler XRP Hakkında Ne Söylüyor?
Güncel NFT Haberleri
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023