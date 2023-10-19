  Binance Fransa’nın Genel Direktörü Görevinden İstifa Etti

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok farklı ülkede çeşitli soruşturmalar geçiren Binance borsası, son aylarda önemli ölçüde kan kaybetmeye başladı. Bu süreçte Binance‘te çok sayıda üst düzey yönetici görevinden ayrıldı. Dün gün içerisinde medyada yer alan haberlere göre görevinden ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi. Binance Fransa Direktörü Stéphanie Cabossioras, görevinden istifa etti.

Binance, Kan Kaybetmeye Devam Ediyor

İşlem hacmi bakımından mevcut durumda küresel ölçekteki en büyük kripto para borsası olan Binance, Haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) açtığı dava ile birlikte zor bir sürece girdi. Binance, SEC‘nin açtığı davanın yanı sıra çok sayıda ülkede de çeşitli soruşturmalar geçirmeye başladı.

Binance borsası, ardı ardına açılan soruşturmalar ve piyasalardaki belirsizlik başta olmak üzere birçok faktörün etkisiyle son aylarda önemli ölçüde kan kaybetmeye başladı. Bu süreçte borsanın işlem hacminde ve pazar payında da önemli düşüşler görüldü.

Ayrıca işlem hacmi ve pazar payındaki düşüşlerin yanı sıra son aylarda çok sayıda üst düzey yönetici de Binance‘teki görevinden ayrıldı. Özellikle Temmuz ayında Binance oldukça kritik bir süreç geçirdi. 6 Temmuz’da aralarında strateji müdürü, genel danışman ve Binance’in pazarlama ve iletişimden sorumlu küresel başkan yardımcısı da dahil olmak üzere çok sayıda yetkili görevinden istifa etti.

Binance Fransa Direktörü Görevinden Ayrıldı

Çok sayıda ülkede regülatörlerin radarına giren Binance borsası, her geçen gün kan kaybetmeye devam ederken hafta içerisinde bir önemli gelişme daha yaşandı. Dün medyada Binance Fransa Genel Direktörü Stéphanie Cabossioras’ın görevinden istifa ettiği yönünde haberler dolaşıma çıktı.

Dün gün içerisinde yapılan açıklamalar ile birlikte kısa bir sürede haberlerin doğru olduğu anlaşıldı. Binance Fransa Başkanı David Prinçay, Twitter hesabından konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı ve paylaşımında “Binance Fransa’ya güçlü katkılarından dolayı Stéphanie’ye teşekkür ediyor ve bir sonraki mücadelesinde ona en iyisini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Binance Fransa Direktörlüğü görevinden istifa eden Stéphanie Cabossioras, ilk olarak 2022 yılının Nisan ayında Binance’e katılmıştı. Kısa bir dönem Binance Fransa’nın hukuk başkanı olarak da görev yapan Stéphanie Cabossioras, 2022 yılının Kasım ayında ise genel direktörlük görevine başlamıştı.