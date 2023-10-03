  Binance’den Flaş Karar! O Altcoin İçin Tüm Kredi İşlemleri 25 Ekim Saat 11.00’da Sonlandırılacak!

Kripto para borsası Binance‘in kripto para kredi platformu Binance Loans, tüm ödenmemiş Binance USD (BUSD) kredi ve teminat pozisyonlarını kapatacağını duyurdu. Olası kayıpların önlenmesi için kullanıcılardan etkilenen kredilerini kapatmaları tavsiye edildi.

BUSD’deki Kredi ve Teminat Pozisyonları 25 Ekim Saat 11.00’da Kapatılacak

Binance Loans, 25 Ekim saat 11.00’da tüm ödenmemiş BUSD’de kredi ve teminat pozisyonlarını kapatacağını duyurdu. Dev kripto para borsası kullanıcılardan olası kayıpların önlenmesi için etkilenen tüm kredilerini 25 Ekim saat 10.59’a kadar ödeyerek kapatmalarını tavsiye etti.

ABD’deki federal düzenlericiler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından dava açılan ve ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) da aleyhinde harekete geçmesi beklenen Binance, bir süredir stablecoin’i BUSD’yi kademeli olarak piyasadan kaldırmakla meşgul.

Hatırlanacağı üzere SEC, Haziran ayında Binance, Binance.US ve CZ’ye dava açmasından önce yılın başında kripto para borsasının stablecoin‘i BUSD’yi gerekçe göstererek varlığın ihracını gerçekleştiren Paxos‘u hedef almıştı. SEC, Paxos’un gerçekleştirdiği BUSD ihracını, menkul kıymet yasalarını ihlal olarak değerlendirdi ve şirkete dava açma hazırlığında olduğundan bahsedildi. SEC’in bu hamlesinin ardından harekete geçen Paxos, BUSD ihracını durdurdu ve bu karar, BUSD piyasasında paniğe yol açtı.

Uzun zamandır BUSD işlem paritelerinde etkin bir temizlik yapan Binance’in son Binance Loans hamlesinin de BUSD’nin piyasadan kaldırılması adına atılmış bir adım olduğu görülüyor.

Binance Loans Nedir?

Binance borsasındaki Binance Loans platformu, BUSD ve USDT gibi stablecoin’lerin yanı sıra, BTC ve ETH gibi üst düzey kripto paraları kullanarak kredi almak isteyen kullanıcılara hizmet sağlamaktadır. Kullanıcılara kredi kullanmak için BTC, ETH, BNB ve diğer kripto paraları teminat gösterebilmektedirler.

Binance Loans’daki kredi koşulları 7, 14, 30, 90 ve 180 gün üzerinden, faiz ise saatlik olarak hesaplanmaktadır. Binance kullanıcıları krediyi önceden ödemeyi seçebiliyor, ancak faiz miktarı en yakın saate kadar yuvarlanmaktadır.