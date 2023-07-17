Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bir süredir üzerinde çalıştığı Bitcoin (BTC) Lightning Network entegrasyonunu tamamladığını ve para yatırma ve çekme işlemlerini başlattığını duyurdu. Lightning Network çözümü Bitcoin ağındaki iki önemli sorun olan ölçeklenebilirlik ve hız sorununu ele almaktadır.

Binance Bitcoin (BTC) Lightning Network Entegrasyonunu Tamamladı

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Bitcoin Lightning Network entegrasyonunu tamamladığını açıkladı. Artık Binance üzerinde Bitcoin için para yatırma ve çekme işlemleri Lightning Network’te gerçekleştirilebiliyor.

Borsa kullanıcıları artık Lightning Network’te kendilerine atanan yatırma adreslerini kullanarak daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde BTC yatırma işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Binance, ilk olarak 8 Mayıs’ta paylaştığı bir tweet’te borsanın Bitcoin Lightning Network entegrasyonuna başlayabileceğine ilişkin sinyal vermiş, ardından CEO Changpeng Zhao da bu entegrasyon hakkında Haziran ayının başında bazı ipuçları vermişti. Zhao, Twitter’da katıldığı bir soru cevap etkinliğinde Bitcoin Lightning Network’ün önemini ve kripto para endüstrisi için potansiyel faydalarını kabul etmişti.

Bitcoin Lightning Network nedir?

Bitcoin Lightning Network, Bitcoin ağı üzerine inşa edilmiş bir Layer 2 ölçeklendirme çözümüdür. Kullanıcıların zincir dışı işlem kanalları oluşturmasına imkan tanıyarak daha hızlı, daha ucuz ve daha ölçeklenebilir işlemlere imkan sağlamayı amaçlamaktadır.

Bitcoin Lightning Network’ü kullanmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan ilki çoğu işlemin zincir dışında işlenmesini sağlayarak Bitcoin ağındaki tıkanıklığı hafifletmesi ve saniyede daha fazla sayıda işlem yapılmasına imkan tanımasıdır. Bitcoin Lightning Network işlemleri, madenciler tarafından onaylanmayı gerektirmediğinden neredeyse anlık olarak gerçekleştirilir. Ödemeler saniyeler hatta milisaniyeler içinde gerçekleştirilebilir.

Bitcoin Lightning Network’teki işlemler genellikle Bitcoin ağındaki işlemlerine kıyasla önemli ölçüde daha düşük ücretler karşılığında tamamlanır. Bu da mikro işlemleri ekonomik olarak uygulanabilir hale getirmektedir. Bitcoin Lightning Network ayrıca Bitcoin ağındaki bireysel işlemlerle ilgili bilgi ifşasının da önüne geçerek gizliliği artırmakta, böylece kullanıcıların gizliliğini korumalarını sağlamaktadır.