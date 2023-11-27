BINANCE

Binance Bu Altcoin’e Yatırım Yaptı, Fiyat Sıçradı!

Özet

  • Binance Labs, Web3 eğitim platformu Open Campus'e 3.15 milyon dolar yatırım yaptı.
  • Bu yatırım, içerik oluşturucuların gelir potansiyelini artırarak yeni kullanıcıları Web3'e çekmeyi amaçlıyor.
  • EDU token'inin fiyatı, yatırım duyurusu sonrasında yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Binance’in girişim sermayesi ve kuluçka kolu Binance Labs, içerik oluşturucuların yayınladıkları içerikten para kazanmalarını sağlayarak eğitim içeriğini token’leştiren ve topluluk tarafından yönetilen Web3 eğitim platformu Open Campus‘e (EDU) yatırım yaptığını duyurdu. Bu yatırım, içerik oluşturucuların kazanç potansiyelini artıran ve ortaklar için gelir paylaşımı sağlayan yeni yayıncı NFT‘lerinin piyasaya sürülmesi yoluyla yeni kullanıcıları Web3’e dahil etmeyi ve daha fazla kullanıcının eğitim platformuna çekmeyi amaçlıyor.

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Binance’den Open Campus’e 3.15 Milyon Dolarlık YatırımYatırım Haberiyle EDU’nun Fiyatı Fırladı

Binance’den Open Campus’e 3.15 Milyon Dolarlık Yatırım

Dev kripto para borsası Binance‘in girişim sermayesi ve kuluçka kolu Binance Labs, dünya çapında milyonlarca eğitim içeriği oluşturucusunu ve öğrenciyi Web3’e getiren bir ağ geçidi olarak hizmet vermek üzere okullar, eğitim teknolojileri ve markalar dahil olmak üzere çeşitli bir benimseyen ekosistemine dahil olmak için ölçeklenebilir altyapı sağlayan Open Campus projesine yatırım yaptığını duyurdu. Kripto para borsasından yapılan duyuruya göre projeye 3.15 milyon dolar yatırım yapıldı.

Bilindiği gibi Open Campus, son olarak Web3 kullanıcılarının içerik oluşturucuları destekleyerek katılmalarına ve karşılığında gelir payı elde etmelerine olanak tanıyan yayıncı NFT’lerini kullanıma sundu. İçerik oluşturuculardan elde edilen gelir, ortakların katkılarına göre para çekebilecekleri akıllı sözleşmelerde saklanıyor. Buna ek olarak Open Campus’ü benimseyenler tarafından çıkarılan yayıncı NFT’leri sunulan pazar yeri üzerinden alınıp satılabiliyor.

Binance Kurucu Ortağı ve Binance Labs Başkanı Yi He yatırım için yaptığı yorumda “Open Campus, Web3 tokenimisini ve teknolojisini eğitime uygulayarak yüksek kaliteli eğitim içeriği üretimini motive ediyor. Binance Labs olarak, Web3’ün yaygın bir şekilde benimsenmesini kolaylaştıracak projeleri aktif bir şekilde araştırıyor ve bunlara yatırım yapıyoruz. Yüksek potansiyele sahip eğitim sektörü, kullanıcıların Web3’e katılımı için kilit bir sektör olarak öne çıkıyor.” dedi.

Yatırım Haberiyle EDU’nun Fiyatı Fırladı

Binance Labs’ın yatırım duyurusu sonrası Open Campus projesinin yerel varlığı EDU‘nun fiyatı hızla yükseldi. Yatırım duyurusu öncesinde 0,59 dolar seviyesinde bulunan altcoin’in fiyatı yatırım duyurusu sonrası yüzde 10’un üzerinde artışla 0,65 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Altcoin‘in fiyatındaki yükselişe hacim de güçlü artışla eşlik etti. Güncel verilerle EDU’nun son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 118’in üzerinde artışla 20.55 milyon dolara çıktı.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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