  Binance Bu Altcoin İçin 15’nci Kez Düğmeye Bastı: 760 Milyon Token’i Yaktı!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Terra Luna Classic (LUNC) için başlattığı yakım programının 15’ncisinde 760 milyon adet LUNC’nin yakılarak dolaşımdan çıkarıldığını açıkladı. Bu son yakımla birlikte kripto para borsasının bugüne kadar yaktığı LUNC adeti yaklaşık 40 milyara ulaştı. Topluluk tarafından yakılan toplam LUNC adeti ise 76 milyarı aşmış durumda.

Binance 760 Milyon Adet LUNC Yaktı

Dev kripto para borsası Binance, 1 Kasım’da gerçekleştirdiği işlemde LUNC’nin dolaşımdaki arzını azaltmak için topluluğun başlattığı token yakım kampanyasına katkıda bulunarak yakım adresine 760.42 milyon adet token gönderdi. LUNC yakım programı için başlatılan programın 15’ncisi 30 Eylül ile 30 Ekim dönemini kapsıyor. Son token yakım işlemiyle birlikte Binance’in LUNC spot ve marjin alım satım paritelerindeki alım satım ücretlerinden elde ettikleriyle yaktığı LUNC adeti yaklaşık 40 milyara çıktı.

Binance geçtiğimiz ay 1.01 milyar adet LUNC yakmıştı. Piyasa genelini vuran korku, belirsizlik ve şüphe (FUD), ağ geliştiricilerinin aktivitesindeki düşüş ve kripto para borsasındaki LUNC işlem hacminin düşmüş olmasının sonucunda program kapsamındaki token yakım oranı önemli ölçüde azaldı. Terra Luna Classic topluluğu ise 2022 Terra-LUNA çöküşünden sonra Blockchain’in sorumluluğunu ele almasından bu yana toplamda 76 milyardan fazla LUNC token’i yaktı.

Topluluk üyelerinin bir kısmı Binance’in LUNC yakımının ikinci kez 1 milyarın altında gerçekleşmiş olmasına tepki gösterirken, diğerleri Binance’e ve CEO Changpeng Zhao‘ya token yakım programına bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Binance, 2022’de LUNC için başlattığı yakım programını LUNC için gerçekleştirilen spot ve marj alım satım işlemlerinden elde edilen ücretlerin yüzde 100’ünden yüzde 50’sine düşürmüştü. Terra Luna Classic topluluğu şimdi de Binance’ten LUNC ile birlikte USTC için de bir yakım programı başlatmayı düşünüyor.

LUNC ve USTC’nin Fiyatında Son Durum

Terra Luna Classic ekosistem token’leri LUNC ve USTC son 24 saat içinde önemli ölçüde değer kaybetti. Piyasa genelinde yatırımcıların kar almaya yönelmiş olmaları her iki altcoin‘in de satış baskısı altına bırakmış durumda.

LUNC’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 5 düşerek şu anda 0,000062 dolardan işlem görüyor. Altcoin için son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,0000616 ve 0,0000657 dolarda. USTC’nin fiyatı da son 24 saatte yüzde 4 düştü ve şu anda 0,011’dan işlem görüyor. Altcoin’in işlem hacmi son 24 saatte bir miktar arttı.