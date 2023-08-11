Balina hareketleri kripto yatırımcıları tarafından yakından izleniyor ve bunun tek bir amacı var. Büyük sermayeler yöneten yatırımcıların hangi altcoinlerde fırsat gördüğünü tespit etmek. Bu minvalde Binance ve diğer büyük sektör oyuncularının yaptıkları yatırımlar da piyasada büyük heyecan oluşturuyor.

Binance Yatırım Yaptığı Coinler

Dün CRV Token’a yatırım yaptığını açıklayan Binance bugün başka bir projeye 10 milyon dolar yatırdığını açıkladı. Bu son derece önemli, hacim bakımından en büyük kripto borsasının desteğini almak her projenin hayalidir. Binance’in girişim sermayesi ve kuluçka kolu olan Binance Labs, bugün Helio Protokolüne yatırım yaptığını açıkladı.

Bu protokol 260 milyon USD’si stake edilmiş varlıklar altında bulunan yaklaşık 300 milyon USD toplam kilitli değere (TVL) sahip. Merkeziyetsiz stablecoin HAY’in aşırı teminatlı kredilendirmesini hizmet olarak stake etme (StaaS) ve LSDfi altyapısıyla birleştiren bir proje olan Helio Protocol son zamanların en büyük yatırım haberlerinden birine konu oldu.

Temmuz 2023’te Helio Protocol, teminat olarak ek LST’leri dahil ederek HAY’ın tam potansiyelini ortaya çıkarmak için Synclub’ı satın aldı ve böylece maksimum ödüller için sermaye verimliliğini artırarak kullanıcıları güçlendirdi. Synclub’ın staking altyapısı ve uzmanlığının eklenmesi, kullanıcılar için daha güvenli ve daha rafine bir staking deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Helio Protocol

Binance bu yıl kendi stablecoini BUSD’nin ABD’li düzenleyiciler tarafından hedef alınmasıyla alternatif seçeneklere yöneldi. Paxos tarafından ihraç edilen BUSD için itfalar önümüzdeki Şubat ayında duracak ve artık bu token borsalardan silinecek. Buna hazırlık olarak borsadaki stablecoin çeşitliliğini artırmayı amaçlayan Binance birçok projeye yatırım kararı aldı.

Kurucu ortak ve Binance Labs Başkanı Yi He bugün şunları söyledi;

Binance Labs, DeFi projelerini ve Web3 endüstrisinin geleceği için inovasyonu teşvik eden kurucuları desteklemeye kararlıdır. DeFi ekosisteminin genel büyümesinde çok önemli bir rol oynayan LSDfi sektöründe muazzam bir potansiyel gördük. Helio ve Synclub ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Yakın zamanda uygulama tokeninin de listelenmesi muhtemel olduğu için kullanıcılar airdrop avcılığına çıkabilir. Henüz erken dönemde olan bu projenin adını gelecekte daha fazla duyabiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.