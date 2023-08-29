Kripto para devi Binance bugün yeni ürünüyle alakalı detayları toplulukla paylaştı. Send Cash ile yeni bir hizmet başlatılıyor. Kripto paralar ödemeler konusunda yeterince hayatımızın içine giremedi. Borsalar kendi kripto destekli kartları ve yan hizmetleriyle bu eksikliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Binance Pay ve Send Cash

Şirketin Binance Card hizmeti Mastercard geri adım attığı için birçok bölgede durduruluyor. Binance şimdi kullanıcılarını yeni bir ürün olan Send Cash ile kendine çekmek istiyor. Yeni çözüm Latin Amerika bölgesindeki 9 ülkede bulunan Binance kullanıcılarını ilgilendiriyor. Kullanıcılar bu hizmetle kriptodan banka hesaplarına daha kolay, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde para aktarımı yapabilecek.

Send Cash, Kolombiya, Honduras, Guatemala, Arjantin, Kosta Rika, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti, Panama ve Meksika’daki Binance kullanıcılarının kriptolarını Binance Pay aracılığıyla transfer ederek Kolombiya ve Arjantin’deki banka hesaplarına sahip alıcılara düşük maliyetle transfer etmesini sağlayacak.

Binance Latin Amerika Bölge Başkan Yardımcısı Min Lin şunları söyledi;

“Bu, Latin Amerika’daki kripto endüstrisine finansal katılım açısından sunduğu faydaların genişletilmesine ve günlük yaşamda kripto kullanmanın yeni yollarını geliştirmeye olan bağlılığını yenileyen Binance için yeni bir adım. Bölgedeki bireyler ve işletmeler, karşılaştıkları belirli zorlukları çözebilecek yeniliklere çok açıklar ve Binance olarak biz de bu yerel ihtiyaçlara uygun ürünlerle onlara yanıt vermek için çalışmaya devam ediyoruz”.

Kripto Paraların Benimsenmesi

Kripto paralar kolay kullanım açısından finansal hizmetlere erişimi kısıtlı olan insanlara birçok şey vadediyor. Dünya Bankası’nın Global Fintex 2021 raporuna göre, Latin Amerika ve Karayipler’deki yetişkinlerin %42’sinin hala bir banka hesabına erişimi yok. Küresel olarak bu kesim toplam yetişkin nüfusun %24’ünü temsil etmektedir. Kripto çözümleri sistematik olarak bu boşluğu doldurmaya ve aynı zamanda geleneksel sisteme zaten katılan insanlar için finansal işlemlerin süresini ve maliyetlerini azaltmaya çalışıyor.

Hatırlarsanız El Salvador’un Bitcoin’i benimsemesindeki temel motivasyonlardan biri yurt dışındaki vatandaşlarının ülkeye para gönderirken yaşadıkları zorluklardı. Günlerce süren transferler, ağır denetim mekanizmaları, yüksek ücretler mevcut sınır ötesi transfer sisteminin kötü yönleri arasında.