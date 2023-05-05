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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance daha fazla şeyle mücadele etmek zorunda. Piyasanın zorluğu, düzenleyici baskı ve diğerlerinin yanı sıra ana akım medyanın haberleri onu zorluyor. Son Reuters raporu da bunlardan biriydi. Şirket bu konuda cevabını biraz önce yayınladı.

Binance Son Dakika Açıklaması

Popüler kripto para borsası Binance bugüne kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Şirketin Çin güdümünde olduğundan tutun da kara para aklamayı kolaylaştırmasına kadar çok ciddi iddialar paylaşıldı. Ancak şirket şimdi paylaştığı duyuruda tüm bunları reddediyor. Tıpkı diğer FUD’larda olduğu gibi bu alandaki tecrübeli elemanlarına vurgu yapıyor.

Binance şunları yazdı;

“Reuters’daki aynı muhabir bir kez daha, anlatılarına uyması için kritik gerçekleri kasıtlı olarak atlıyor. Bu kez, kripto para tabanlı terörizmin finansmanını önleme ve bununla mücadele etmeye yönelik uyum politikalarımız hakkında sorular yönelttiler. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve bu fırsatı doğruları ortaya koymak için kullanmak istiyoruz. Sonuç olarak, bugün kötü aktörleri platformlarından uzak tutmak için Binance borsasından daha fazlasını yapan bir borsa ya da başka bir finans kurumu olduğunu düşünmüyoruz. Politikalarımız ve süreçlerimiz AMLD5/6 kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele gerekliliklerine uygundur ve şüpheli faaliyetleri tespit etmek ve ele almak için gelişmiş kara para aklamayı önleme ve küresel yaptırım ilkelerini ve araçlarını içeren sağlam bir uyum programımız vardır. Ekibimizde tüm kariyerlerini terörle mücadeleye odaklamış uzmanlarımız da var.”

Binance: Önlemlerimiz Güçlü

Blockchain teknolojisinin gücüne değinen Binance şüpheli işlemlerin geri alınamadığını ancak geçmişe dönük tespitinin mümkün olduğunu vurguluyor. Ayrıca kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği yürüttüklerini bir kez daha ifade ediyor. Borsanın duyurusunda fonların dondurulması, şüpheli işlemlerin tespiti gibi birçok konuda önemli adımlar atıldığından da bahsediliyor.

“Şimdi, özellikle haberde gündeme getirilen vakalarla ilgili olarak: Kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü davaların doğası gereği, paylaştıklarımız konusunda çok dikkatli olmalıyız. Bu tür soruşturmalar devam ediyor ve kolluk kuvvetlerinin işlerini zorlaştırmak yerine kolaylaştırdığımızdan emin olmak istiyoruz. Bununla birlikte, bu ele geçirmeler konusunda uluslararası terörle mücadele makamlarıyla yakın bir şekilde çalıştığımızı net bir şekilde söyleyebiliriz. Makalede bahsedilen belirli kuruluşlarla ilgili olarak, kötü aktörlerin suç işletmelerinin adları altında hesap kaydetmediklerini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bu nedenle ekibimiz kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyor ve yasadışı örgütler adına hesap işleten kişileri tespit etmek için yalnızca onların kullanabileceği bilgilerden yararlanıyor. Blockchain kolluk kuvvetlerinin kara para aklamayı önleme çabaları için en güçlü araçlardan biri olduğu kanıtlanmıştır. Blockchain’in değişmez, kamuya açık yapısı, kriptoyu kara para aklama için kötü bir seçim haline getirmektedir, çünkü kolluk kuvvetlerinin nakit işlemlerden çok daha kolay bir şekilde kara para aklamayı ortaya çıkarmasına ve izlemesine olanak tanır. İnsanlar fark etmeden büyük miktarlarda parayı kriptoya taşıyamazsınız.”

Binance borsasının uyumluluk ekibi 750 kişinin üstünde ve en hızlı büyüyen birimi 2021 yılından bu yana burası oldu.

“Bizim şu anda uyumluluğu destekleyen 750’den fazla çalışanımız bulunuyor. Bunların çoğu daha önce kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurum geçmişine sahip. Bu yıl şimdiye kadar, kolluk kuvvetlerinin 1 milyar dolardan fazla parayı dondurmasına/el koymasına yardımcı olduk. Uyum ekibimizin neredeyse yarısı kara para aklamanın önlenmesi, isim taraması, Müşterini Tanı (KYC) onboarding ve on-chain izleme gibi yaptırım kontrol çalışmalarında yer alıyor.”

Son olarak duyuruda şunlar yazıyor;