Bitcoin (BTC) Lightning Network’e dönük veri sağlama platformu Amboss, dev kripto para borsası Binance’in yakın zaman önce başlattığı Bitcoin Lightning Network düğümlerinde hızlı bir büyüme olduğunu gösteriyor. Güncel verilere göre Binance’in Bitcoin Lightning Network’ünün halka açık kanalların sayısının 7’den 33’e çıktı.

En Büyük 14’üncü Lightning Network Kapasiteli Düğüm

Amboss verileri dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in 17 Temmuz’da başlattığı Bitcoin Lightning Network düğümlerinde hızlı bir büyüme olduğunu, halka açık kanalların sayısının 7’den 33’e çıktığını gösteriyor. Veriler kapasitenin ise 36 BTC’den 77,73 BTC’ye yükseldiği yönünde.

Şu anda tüm Bitcoin Lightning Network’ün kapasitesi 4 bin 859 BTC seviyesinde bulunuyor ve kripto para borsası Binance en büyük 14’üncü Lightning Network kapasiteli düğüm konumunda.

Bitcoin Lightning Network Nedir?

Bitcoin Lightning Network, Bitcoin ağının ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmeyi amaçlayan bir ikinci katman (Layer 2) ölçeklendirme çözümüdür. Ana Bitcoin Blockchain‘i üzerinde gerçekleşen işlemler yerine, Lightning Network hızlı ve düşük maliyetli işlemler sağlamaktadır. Bu, iki taraf arasında bir ödeme kanalı açarak ve bu kanal üzerinde işlemleri gerçekleştirerek yapılır. Sonuç olarak, sadece kanalın açıldığı ve kapandığı anlar Blockchain üzerine kaydedilir.

Lightning Network, küçük işlemler ve mikro ödemeler için sonderece idealdir, çünkü işlem ücretleri çok düşüktür ve işlemler neredeyse anında gerçekleşir. Bu, Bitcoin’in sadece bir “değer deposu” olmaktan çıkıp, günlük ödemeler için de kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Kripto para borsalarının Lightning Network çözümünü benimsemeleri para yatırma ve çekme işlemlerinin sorunsuz ve pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için oldukça önemlidir. Nitekim Binance de Layer 2 ölçeklendirme çözümünü bu nedenle benimsemiştir.

Özetle Bitcoin Lightning Network, Bitcoin ağının hız ve ölçeklenebilirlik sorunlarına bir çözüm getirmeyi amaçlamakta ve böylece Bitcoin’i günlük ödemeler için de kullanışlı hale getirmeyi hedeflemeketedir.