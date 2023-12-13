Binance, 4.3 Milyar Dolarlık DoJ Anlaşmasını Kanıt Olarak Kullanmak İsteyen SEC’e Karşı Harekete Geçti!

Kripto para borsası Binance ve borsanın eski CEO’su Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yapılan anlaşmadaki bulguları açtığı davada kendileri aleyhinde kullanma girişiminde bulunmak için harekete geçen ve bunun için ek yetki bildiriminde bulunan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bu hamlesine karşılık verdi. Binance ve eski CEO Zhao’nun avukatları SEC’in eyleminin uygunsuz ve kabul edilemez olduğunu savundu.

“SEC’in Eylemi Uygunsuz ve Kabul Edilemez”

Binance ve Zhao’nun avukatları açtığı davada ek yetki bildiriminde bulunan SEC’in bu hamlesine ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi‘de yanıt verdi. Avukatlar SEC’in DoJ’un suç duyurusu ve ardından yapılan 4.3 milyar dolarlık uzlaşma anlaşmasının bulgularını mahkemede aleyhte kullanma girişiminin usulen uygunsuz ve kabul edilemez olduğunu savundu.

Bilindiği üzere SEC, Binance’in DoJ ile yaptığı uzlaşma anlaşmasındaki bulguları açtığı davada gündeme getirmiş ve mahkemede Binance ve Zhao’nun aleyhinde delil olarak kullanmak için harekete geçmişti. SEC yetkilileri, söz konusu bulguların kripto para borsasına ve eski CEO’ya karşı davada elini güçlendireceğine inanıyor. Binance ve Zhao’nun avukatları ise DoJ ile yapılan anlaşmanın SEC’in yönelttiği kanıta muhtaç iddialarından herhangi biriyle ilgisi olmadığını savundu.

Binance-SEC davası, ABD’li federal düzenleyicinin şirketi menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ilgili 13 ayrı suçlamayla birlikte 5 Haziran 2023 tarihine kadar uzanıyor. SEC’in yönelttiği suçlamalardan biri, Zhao ve Binance’in ABD kolu Binance US‘deki müşteri varlıklarını kendi çıkarları için kullandıkları ve müşteri fonlarını şirket fonları ile karıştırdıkları yönünde.

SEC Diğer Kurumların Bildiriminden Yararlanmaya Çalışıyor

12 Aralık’ta dosyalanan mahkeme belgelerine göre Binance ve Zhao’nun avukatları, SEC’in ek yetki bildiriminin bu yılın Haziran ayında açtığı davada ileri sürdüğü iddialarını desteklemediğini belirtti. Avukatlar mahkemeye sundukları beyanda “SEC’in talebi, hiçbir yeni otoriteyi tanımlamayan ve bunun yerine yeni olgusal bilgiler ve argümanlar sunmaya çalışan, izin verilmeyecek şekilde tamamlayıcı bir özetten ibarettir. Bu bile tek başına dikkate alınmaması için bir sebeptir.” dedi.

Kripto para borsasının avukatları adli bildirimde bulunmanın şikayetin değiştirilmesi için bir alternatif yol olmadığını ve diğer kurumların kararlarından faydalanmak için çaba sarf ediyor olmasının SEC’in ilgili herhangi bir düzenleyici kurumla iletişim halinde olmadığını gösterdiğini de ekledi.

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