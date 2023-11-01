f Binance'den 25 Altcoin İçin Kritik Duyuru! 3 Kasım'da 25'i Birden Kaldırılacak! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Binance’den 25 Altcoin İçin Kritik Duyuru! 3 Kasım’da 25’i Birden Kaldırılacak!

Binance’den 25 Altcoin İçin Kritik Duyuru! 3 Kasım’da 25’i Birden Kaldırılacak!

Özet

  • Dev kripto para borsası Binance, Binance USD (BUSD) için işlem paritesi temizliğine devam ediyor.
  • Kripto para borsası son olarak 25 işlem paritesinin kaldırılacağını duyurdu.
  • 12 işlem paritesi ilk olarak 3 Kasım'da TSİ 06.00'da, geriye kalan 13 işlem paritesi ise aynı günde TSİ 08.00'da kaldırılacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:45
1 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Binance USD (BUSD) için işlem paritesi temizliğine devam ediyor. Kripto para borsası son olarak 25 BUSD işlem paritesinin kaldıracağını duyurdu.

Binance’in Kaldıracağı İşlem Pariteleri

Dev kripto para borsası Binance, BUSD için bir süredir yürüttüğü parite temizliğini sürdürüyor. Kripto para borsasından yapılan son duyuruda 25 altcoin için 25 BUSD işlem paritesinin kaldırılacağı konusunda uyardı.

Kripto para borsasından yapılan işlem paritesi kaldırma duyurusunda “Binance, kullanıcıları korumak ve yüksek kaliteli bir alım satım piyasasının sürdürülmesi için listelenen tüm spot alım satım paritelerini periyodik olarak inceler ve düşük likidite ve işlem hacmi gibi çeşitli faktörler nedeniyle belirli spot alım satım paritelerini listeden çıkarabilir.” notu düşüldü.

Bu doğrultuda Binance ilk olarak 3 Kasım’da TSİ 06.00’da CAKE/BUSD, COMP/BUSD, CRV/BUSD, EOS/BUSD, FIDA/BUSD, FLOW/BUSD, GLMR/BUSD, GRT/BUSD, HFT/BUSD, ICP/BUSD, KEY/BUSD, LDO/BUSD ve LEVER/BUSD işlem pariteleri kaldıracak. 12 işlem paritesinin kaldırılmasının hemen ardından TSİ 08.00’da MAGIC/BUSD, MASK/BUSD, MKR/BUSD, MULTI/BUSD, OG/BUSD, PHB/BUSD, PYR/BUSD, SANTOS/BUSD, T/BUSD, UNI/BUSD, XMR/BUSD ve XVG/BUSD işlem pariteleri kaldırılacak.

BUSD Desteği İçin Sona Geliniyor

Binance, stablecoin‘i BUSD desteğini 2024 itibariyle kesecek. Bilindiği kripto para borsası stablecoin hizmetini ABD’li Blockchain şirketi PAXOS iş birliğinde sunuyordu. Bu yılın başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) PAXOS üzerinde baskı kurması şirketin BUSD konusunda geri adım atmasına neden oldu. Bunun ana nedeni SEC’in BUSD’yi kayıtsız menkul kıymet olarak sınılandırması olmuştu.

SEC’in stablecoin’i menkul kıymet olarak sınılandırması sonrası New York merkezli ve regüle edilmiş bir Blockchain şirketi olan PAXOS, Binance’a BUSD hizmeti vermeyi kesti ve hizmet kesintisi sonrası BUSD basımı durdu.

Şirket bugün hala BUSD’nin ABD doları ile 1:1 oranını korumaya devam ediyor olsa da basım yapmıyor. Şubat 2024’den itibaren BUSD PAXOS’un hizmetleri arasından çıkarılacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Binance Bu Altcoin İçin 15’nci Kez Düğmeye Bastı: 760 Milyon Token’i Yaktı!
Binance Bu Altcoin İçin 15’nci Kez Düğmeye Bastı: 760 Milyon Token’i Yaktı!
Son Dakika: TIA Coin İçin Binance Yeni Müjdesini Verdi
Son Dakika: TIA Coin İçin Binance Yeni Müjdesini Verdi
Son Dakika: Binance Yeni Altcoin Listeleyecek! Hangi Kripto Para Listeleniyor?
Son Dakika: Binance Yeni Altcoin Listeleyecek! Hangi Kripto Para Listeleniyor?
Binance Hızla Eriyor! Bitcoin ve Altcoin’lerin Fiyatlarının Artması da Çare Olmadı!
Binance Hızla Eriyor! Bitcoin ve Altcoin’lerin Fiyatlarının Artması da Çare Olmadı!
Son Dakika: Binance, 9GAG Destekli Altcoin Projesini Duyurdu! Dogecoin’e Rakip Geliyor
Son Dakika: Binance, 9GAG Destekli Altcoin Projesini Duyurdu! Dogecoin’e Rakip Geliyor
Son Dakika: Binance Bu Altcoin İçin Müjdeyi Verdi, Bu Haberle Roketleri Ateşledi
Son Dakika: Binance Bu Altcoin İçin Müjdeyi Verdi, Bu Haberle Roketleri Ateşledi
Son Dakika: Binance Bu Kripto Paraya Yatırım Yaptığını Açıkladı
Son Dakika: Binance Bu Kripto Paraya Yatırım Yaptığını Açıkladı
Binance’ten Son Dakika Duyurusu: Borsadaki Tüm Kripto Varlık Çekim İşlemleri Durduruldu
Binance’ten Son Dakika Duyurusu: Borsadaki Tüm Kripto Varlık Çekim İşlemleri Durduruldu
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023