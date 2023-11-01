  Binance’den 25 Altcoin İçin Kritik Duyuru! 3 Kasım’da 25’i Birden Kaldırılacak!

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Binance USD (BUSD) için işlem paritesi temizliğine devam ediyor. Kripto para borsası son olarak 25 BUSD işlem paritesinin kaldıracağını duyurdu.

Binance’in Kaldıracağı İşlem Pariteleri

Dev kripto para borsası Binance, BUSD için bir süredir yürüttüğü parite temizliğini sürdürüyor. Kripto para borsasından yapılan son duyuruda 25 altcoin için 25 BUSD işlem paritesinin kaldırılacağı konusunda uyardı.

Kripto para borsasından yapılan işlem paritesi kaldırma duyurusunda “Binance, kullanıcıları korumak ve yüksek kaliteli bir alım satım piyasasının sürdürülmesi için listelenen tüm spot alım satım paritelerini periyodik olarak inceler ve düşük likidite ve işlem hacmi gibi çeşitli faktörler nedeniyle belirli spot alım satım paritelerini listeden çıkarabilir.” notu düşüldü.

Bu doğrultuda Binance ilk olarak 3 Kasım’da TSİ 06.00’da CAKE/BUSD, COMP/BUSD, CRV/BUSD, EOS/BUSD, FIDA/BUSD, FLOW/BUSD, GLMR/BUSD, GRT/BUSD, HFT/BUSD, ICP/BUSD, KEY/BUSD, LDO/BUSD ve LEVER/BUSD işlem pariteleri kaldıracak. 12 işlem paritesinin kaldırılmasının hemen ardından TSİ 08.00’da MAGIC/BUSD, MASK/BUSD, MKR/BUSD, MULTI/BUSD, OG/BUSD, PHB/BUSD, PYR/BUSD, SANTOS/BUSD, T/BUSD, UNI/BUSD, XMR/BUSD ve XVG/BUSD işlem pariteleri kaldırılacak.

BUSD Desteği İçin Sona Geliniyor

Binance, stablecoin‘i BUSD desteğini 2024 itibariyle kesecek. Bilindiği kripto para borsası stablecoin hizmetini ABD’li Blockchain şirketi PAXOS iş birliğinde sunuyordu. Bu yılın başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) PAXOS üzerinde baskı kurması şirketin BUSD konusunda geri adım atmasına neden oldu. Bunun ana nedeni SEC’in BUSD’yi kayıtsız menkul kıymet olarak sınılandırması olmuştu.

SEC’in stablecoin’i menkul kıymet olarak sınılandırması sonrası New York merkezli ve regüle edilmiş bir Blockchain şirketi olan PAXOS, Binance’a BUSD hizmeti vermeyi kesti ve hizmet kesintisi sonrası BUSD basımı durdu.

Şirket bugün hala BUSD’nin ABD doları ile 1:1 oranını korumaya devam ediyor olsa da basım yapmıyor. Şubat 2024’den itibaren BUSD PAXOS’un hizmetleri arasından çıkarılacak.