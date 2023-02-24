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Uzman isimlere göre piyasalar düşüşe geçtiğinde kripto para yatırımı yapmak boğa koşusu başladığında yatırımcıların yüksek getiriler kazanmasını sağlayabilir. Ancak bu çok zaman ve çaba gerektirebilir çünkü uzun vadede önemli kazançlar sağlayabilecek ideal token kombinasyonunu bulmak zor olabilir. İddialara göre, Big Eyes Coin (BIG), Polkadot (DOT) ve Ethereum (ETH) olmak üzere üç kripto para, yüksek büyüme oranına sahip bir kripto portföyünün ihtiyaç duyduğu sürekli artışı sağlayabilir.

İddialara göre her üç coin için de ilgi çekici güncellemeler yayınlandı ve hepsi dikkat çeken özelliklere sahip. Ama ekibin açıklamalarına göre, Big Eyes Coin (BIG) birçok yeni özelliğe öncülük ettiği için öne çıkmayı hedefliyor.

Polkadot (DOT): Bağlantı Platformları

Polkadot (DOT), kripto para sektöründe kullanılan çok zincirli ve açık kaynaklı bir blok zinciri teknolojisi. Platform, hız ve performans açısından dünya çapında lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) ile yarışabilir nitelikte görülüyor. Genellikle “Ethereum Katili” olarak anılan Polkadot, kripto dünyasında kendine bir isim yaptı. Polkadot (DOT) ile özel blok zinciri ağlarını birbirine bağlayarak ve güvence altına alarak, bu ağlar üzerinden sadece tokenları değil, her türlü veri veya varlığı iletmek mümkün. Bu, kripto endüstrisinin birlikte çalışabilirlik sorununu çözebilecek birkaç blok kazanç yönteminden biri olarak tanımlanıyor.

Açıklamalara göre Polkadot’un kayda değer bir ön satış başarısına sahip olan ana tokenı DOT hızla popülerlik kazandı. Polkadot ağında DOT tokenlarını stake eden yatırımcılar aynı yerel para birimini alırlar. Kripto para birimleri alanında token güvenliğine yardımcı olur. Yerel kripto para birimi DOT, ekosistem için çok önemli ve fayda sunmanın yanı sıra birçok kripto faaliyetini kolaylaştırmaktan sorumlu. Sektör genelinde çok sayıda kripto platformu DOT’u destekliyor. 2023 yılının, teknoloji daha yaygın, uygun fiyatlı ve erişilebilir hale geldikçe kripto para kullanımının arttığı bir yıl olması bekleniyor. Ek kullanıcıların ağırlığını destekleme ve olumlu bir kullanıcı deneyimini teşvik etme ihtiyacı nedeniyle, bu durum kripto ekonomisinde erişilebilirliği teşvik eden teknolojiye olan ilginin ve teknolojinin benimsenmesinin artmasıyla sonuçlanabilir.

Ethereum (ETH): Popüler Kripto Para

Kendilerini zengin edecek kripto paralar arayan yatırımcılar için Ethereum (ETH) değerli bir varlık olarak iddia ediliyor. Ethereum en köklü coinlerden biri, ancak büyümesi için hala bir çok alan var. Aslında, akıllı sözleşmeleri uygulayan ilk kripto para birimi. Ethereum böylece piyasada rekabetçi bir ilk hamle avantajı elde etmiş olabilir. Uzun zamandır beklenen proof-of-stake algoritmasına geçişin bir sonucu olarak etkinliği de önemli ölçüde arttı. Bu gelişme, kodlayıcıları Ethereum’u daha fazla kullanmaya teşvik edebilir.

Ethereum ayrıca NFT sektöründe tekel konumunda. Şu anda piyasadaki en iyi NFT’lerin çoğu bu ağ üzerinde inşa edilmiş durumda. Son olarak, Ethereum kripto para piyasasında baskın bir konuma, gelişen bir ekosisteme ve büyük bir yükseltmeye sahip.

Big Eyes Coin (BIG): Piyasadaki Yeni Proje

Big Eyes Coin (BIG), zenginliği merkezi olmayan finansal ekosisteme aktarmak ve çevrenin önemli bir alanını korumak gibi ikili hedefleri olan yeni, topluluk odaklı bir meme coin olarak tanımlanıyor. Ekibin iddialarına göre, 2022’nin ortasında, yükselen meme tokenı kripto para piyasasında ilk çıkışını yaptı ve o zamandan beri özgünlüğü çok sayıda çevrimiçi tartışma yarattı.

Blok zinciri ağının topluluk paraları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bir bağış biçimi olarak da kabul ediliyor. Etkinliklere ve materyallere erişim sağlamak için NFT’leri kullanan Big Eyes Coin (BIG), büyüme için kendi kendini kopyalayan bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Big Eyes Coin (BIG) geliştiricilerine göre, 1 milyar dolarlık “sevimli” endüstri, büyük göz bebeklerine sahip sevimli bir kedi ile sembolize ediliyor. Ekibin iddiasına göre, Big Eyes Coin’i (BIG) çevreleyen heyecan ve coşku göz önüne alındığında, özellikle diğer kripto girişimleriyle karşılaştırıldığında, projenin potansiyeli büyük olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.