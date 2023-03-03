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Piyasaya yeni dahil olan Big Eyes Coin’in yanı sıra kripto para piyasasında Dogecoin ve Shiba Inu gibi popüler meme coin’ler var.

Kasım 2022’de piyasaya sürülen BIG, piyasadaki yeni kedi temalı coin olarak tanımlanıyor. Ekibin iddialarına göre sevimli bir konsepti, son derece başarılı bir ön satışı ve çevreyi koruma taahhüdüyle Big Eyes Coin’in Bitcoin veya Ethereum ile aynı seviyeye yükselebileceği yine iddialar arasında yer alıyor.

Meme Token’lar ve Shiba

Dogecoin, popüler Shiba Inu meme’ine dayanan ve kendi başına bir meme haline gelen belki de en ünlü meme coin. Bu durumda Elon Musk’ın en sevdiği kripto para olmasının etkisi olduğu düşünülüyor. Başlangıçta 2013 yılında bir şaka olarak yaratılan DOGE, şu anda CoinMarketCaps’in sıralamasında 10 numarada yer alıyor.

Piyasa değeri 2021 Mayıs’ında yaklaşık 90 milyar dolara ulaştı ve DOGE 2022’de %60 oranında düşmüş olsa da en büyük ve en popüler kripto paralardan biri olmaya devam ediyor.

Bir diğer Shiba Inu meme tabanlı coin ise, Shiba Inu. ‘Dogecoin katili’ olarak adlandırılan bu coin’in DOGE’ye bir alternatif olması gerekiyor ve SHIBArmy adında son derece destekleyici bir hayran kitlesine sahip. Bu yazı itibariyle, Shiba Inu CoinMarketCap’te 13 numarada yer alıyor ve 7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Ön Satış

Ekibin açıklamalarına göre Big Eyes Coin, ön satışlarında şimdiden 30,1 milyon dolar topladı. Başlangıçta 0,0001 $ değerinde olan coin şu anda 0,00049 $ değerinde ve ilk aşamasından itibaren %390 artış gösterdi. BIG, Ocak 2023’te %200’ün üzerinde bir getiri ile ön satış nedeniyle şimdiden inanılmaz bir değer artışı gördü. Buna kıyasla, Bitcoin aynı dönemde yaklaşık %60 ve Ethereum yaklaşık %80 getiri sağladı.

Havalı Kediler Kulübü

Ekibin iddialarına göre Big Eyes Coin, ön satış rakamları herhangi bir gösterge ise güçlü ve tutkulu bir topluluğu kendine çekti. Toplam kazançlarının %5’ini okyanusları koruyan hayır kurumlarına bağışlama sözü verdiler.

Ekibin açıklamalarına göre nakit ödüller kazanabileceğiniz video oyunu benzeri bir ganimet kutusu sistemi ve NFT sahipleri için Big Eyes Sushi Crew adında bir kulüp kurdular. BIG’in ayrıca sosyal medyada, özellikle de Twitter’da güçlü bir varlığa sahip olduğu iddia ediliyor.

Merkezsizlik

BIG, DOGE ve SHIB, DeFi (merkeziyetsiz finans) coin’leri olarak tanımlanıyor. Defi ise bir tür merkezi olmayan finansal yapıyı tanımlamak için kullanılan bir şemsiye terim olarak nitelendiriliyor. Daha spesifik olarak, halka açık bir blok zinciri üzerinde eşler arası finansal hizmetleri ifade eder. Genellikle aracı yoktur, bu nedenle blok zincirine gönderilen bilgiler anında kaydedilebilir.

Öte yandan Big Eyes Coin ekibine göre Y kuşağı ve Z kuşağı arasında memlerin popülerliği, blockchain ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için cazip bir pazarlama aracı haline geldi. Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu başarılarını meme kültürünün ve Elon Musk gibi figürlerin yükselişine borçlu.

Özellikle Big Eyes Coin, ekibin iddialarına göre, sevimli resimler, oyunlaştırma, topluluk oluşturma ve hayırseverlik içeren güçlü ve yaratıcı bir pazarlama kampanyası geliştirdi. Yine iddialara göre BIG’in Ethereum gibi kripto devlerinin seviyesine yükselmesi için muazzam bir potansiyel olabilir ve gelecekte bazı faydalara sahip olması amaçlanıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.