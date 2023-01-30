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Ekibin açıklamalarına göre Big Eyes Coin (BIG), 50 milyon dolara ulaşarak son birkaç yılın en iyi kripto para birimi ön satışlarından biri olma hedefine sahip.

Ekibin iddialarına göre şu anda 9. aşamada olan Big Eyes Coin’in bu rakama ulaşmaması için hiçbir neden yok. Ekip özellikle de yatırımcılar ödeme sırasında %200 bonus için LAUNCHBIGEYES200 kodunu uygulayabildiğinden bu iddiayı ortaya atıyor.

Ayrıca, New York’ta bir 3D reklam panosunda yayınlandıktan ve resmi sürümü için 1. kademe CEX lansmanını güvence altına aldıktan sonra, bu kedi temalı kripto paranın popüler olacağı iddia ediliyor. Ayrıca, ekibin iddialarına göre kripto evreni şu anda en iyi dönemini yaşamıyor ve kripto para ile ilgilenenlerin inanacakları yeni bir kripto paraya ihtiyaçları olabilir.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin (BTC) 22,921.82 $ gibi bir fiyata sahipken, Ethereum 1,573.63 $ gibi bir seviyede bulunuyor. Dolayısıyla, ekibin iddialarına göre en iyi köpek temalı coin’ler de bir zamanlar olduğu kadar kazançlı görünmüyor.

Dahası, Big Eyes Coin gibi hala ön satışta olan bir kripto paraya sahip olmanın güzelliği ekip tarafından, paranızın karşılığını alacağınız yükseliş miktarı olarak lanse ediliyor. Yerleşik kripto paraların aksine, ilk yatırım düşük ve kar elde etme olasılığının daha yüksek olduğu iddia ediliyor.

Bitcoin: Yeni Rekor Şansı

Ekibin açıklamalarına göre son 12 aydaki kötü performansına rağmen, Bitcoin’in inanılmaz derecede kazançlı bir geçmişi var.

Bitcoin 2009’da ilk kez piyasaya sürüldüğünde bir dolardan daha az bir değere sahipti, ancak ilk kripto 2013’te 100 doları, 2017’de yaklaşık 19.000 doları, 2020’de 28.000 doları, Nisan 2021’de 61.000 doları aştığı ve ardından Kasım 2021’de 64.000 doların üzerine çıktığı için işler nispeten hızlı bir şekilde değişti.

Dolayısıyla, son 10 yıldaki piyasa trendlerine bakılırsa, Bitcoin’in yakın gelecekte toparlanma ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma şansı oldukça yüksek.

Ethereum: Yeniden Yükselecek Mi?

Ekibin açıklamalarına göre Ethereum piyasadaki en kullanışlı kripto paralardan biri ve bu nedenle fiyatının yeniden yükselmesi kaçınılmaz olabilir.

Ethereum, blok zincirinde diğer coinlerin barındırılması, CryptoPunks gibi popüler NFT koleksiyonlarının oluşturulması ve en önemlisi üçüncü bir taraf olmadan merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesi için çok önemli.

Ayrıca, Ethereum’un iş kanıtından hisse kanıtına geçtiği Eylül ayından bu yana, ETH ekosistemdeki en çevre dostu kripto para birimlerinden biri oldu.

Big Eyes Coin: Etki Yaratacak Bir Meme Coin Olabilir Mi?

Big Eyes Coin, ilk on NFT’yi piyasaya sürmeyi, hayır kurumlarına bağış yapmayı ve kedi severlerden oluşan etkileşimli bir topluluk oluşturmayı planlayarak kripto endüstrisini aşmaya hazır olduklarını iddia ediyor.

Büyük miktarlarda satılabileceği iddia edilen sevimli NFT’lere bakmak için Big Eyes Coin web sitesine göz atabilirsiniz.

Hayır işlerine gelince ekibin iddialarına göre, Big Eyes Coin toplam arzının %5’ini Luna Children, Orca Network ve The SeaShepherd gibi hayırsever kuruluşlara bağışlamayı planlıyor.

İşin en güzel yanı ise yine ekibin iddiasına göre, yatırımcılar para kazanabilir ve bir dizi yüz yüze etkinlikte tanışabilecekleri kendileri gibi düşünen bireylerle birlikte gezegeni kurtarmaya yardımcı olabilirler.

Ekibin konuyla ilgili yaptığı son açıklamalarda, “Big Eyes Coin’in ön satışta 50 milyon dolara ulaşmak istemesi, piyasadaki yeni bir meme coin olarak inanılmaz hırsının bir kanıtıdır. Buna ek olarak, Ethereum ve Bitcoin hala en iyi hallerine dönmek için mücadele ederken, Big Eyes Coin’in bir gün bu kripto güç merkezlerini yakalaması imkansız değil.” sözlerini kullanıyor.

Presale – Website – Telegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.