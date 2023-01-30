Elon Musk kripto paraları Twitter'a ne zaman entegre edecek. Neden bu kadar geç kalındı?

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Kripto paraların ödeme yöntemi olarak Twitter’a dahil edeceği spekülasyonu DOGE fiyatının ciddi artış yaşamasını sağlamıştı. Ancak Musk şirketi satın alalı aylar olsa da henüz bu yönde bir adım atmadı. FT tarafından paylaşılan son rapor bu konuda önemli detayları içeriyor.

Twitter Kripto Para Ödemeleri

Elon Musk, şirketi yeniden ayağa kaldırmak için yeni gelirler ararken, Twitter ABD genelinde yeni lisans başvuruları yapıyor. Şirket ödemeler konusunda lisanslar için başvurmaya ve sosyal medya platformunda ödemeleri başlatmak için gerekli yazılımı tasarlamaya başladı. Şirketin planları hakkında bilgi sahibi olan iki kişiye göre, Twitter’da Musk’ın hızla yükselen yardımcısı Esther Crawford, küçük bir ekiple platformda ödemeleri kolaylaştırmak için gereken mimarinin haritasını çıkarmaya başladı. Site üzerinden ödeme yapılabilmesine yönelik yeni hamleler, Musk’ın yeni gelir kapıları açma planının kritik bir parçası. Twitter’ın yılda 5 milyar dolarlık reklam işi, Ekim ayında platformu 44 milyar dolara satın almasından bu yana, pazarlamacıların yönetim ve moderasyon konusundaki endişelerini dile getirmesiyle krize girdi.

Musk daha önce Twitter’ın mesajlaşma, ödeme ve ticareti içeren bir “her şey uygulaması” başlatma ana planının bir parçası olarak eşler arası işlemler, tasarruf hesapları ve banka kartları gibi fintech hizmetleri sunmasını istediğini söylemişti. Twitter ayrıca bir ödeme hizmeti başlatmadan önce gereken yasal kontrolleri de sürdürüyor. Düzenleyici bir dosyaya göre Twitter, Kasım ayında ABD Hazinesi’ne bir ödeme işlemcisi olarak kaydoldu. Bu kişiler, Twitter’ın şimdi de hizmete başlamak için ihtiyaç duyacağı bazı eyalet lisansları için başvuruda bulunmaya başladığını söyledi.

Kripto Para Ödemeleri Gelecek Mi?

İçeriden iki kişiye göre Musk sosyal medya platformunda ödemeler için öncelikli olarak fiat para birimlerinin kullanılmasını istiyor. Ancak yazılımsal geliştirmeler potansiyel olarak daha sonraki bir noktada kripto paraların platforma entegre edilebilecek şekilde yapılıyor. Mayıs ayındaki sunum dosyasında Twitter’ın 2028 yılına kadar ödemelerden 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediği yazıyordu.

Twitter için ödemelerin platforma entegre edilmesi birçok yasal sorunu da beraberinde getirecek. Denetimler, izinler, hukuki uyum ekibinin çözmesi gereken binlerce sorun ve daha fazlasını göreceğiz. Bu süreçte kripto paraların da itibari para birimleriyle birlikte ödeme seçeneği olarak platforma eklenmesi Musk’ın başına çorap örebilir. Bundan dolayı altyapının şimdilik itibari para birimlerine uygun tasarlanması makuldür. Sonraki süreçte kripto paraların da dahil edilmesi (nitekim altyapı buna müsait tasarlanıyor) hukuki açıdan daha sakin bir ortamda mümkün görünüyor.

Dogecoin fiyatı 0,088 doladan 0,092 dolara yükseldikten sonra eski seviyesine düştü.