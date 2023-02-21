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Big Eyes Coin 28 Milyon Dolar Ön Satış Yaptı: Bitcoin ve Ethereum İçin Fiyat Kontrolü

11:49
21 Şubat 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasası son birkaç gündür yükselişte ve önde gelen tokenler Bitcoin ve Ethereum, toparlanma sürecinin ön saflarında yer alıyor. Her iki coin de haftanın kripto para rallisine öncülük etti ve piyasa önceki düşüş gidişatından sonra kazançlar kaydetmeye başladı.

İddialara göre kripto para piyasasında az bilinen ama oldukça dikkat çeken bir kripto para birimi var: Big Eyes Coin ($BIG). Bu makalede, bu üç kripto para biriminin son birkaç gündeki  hareketleri inceleniyor.

Big Eyes Coin: Yeni Token

Ekip, Big Eyes Coin’i ($BIG), “kripto para sektörünü şaşkına çeviren merkezi olmayan bir meme coin” olarak tanımlıyor. BIG, 2022’nin sonlarında ortaya çıktığından bu yana 28 milyon USD’lik r ön satış kaydetti ve iddialara göre 2023’te gözle görülür bir etki yaratacak coin olabilir.

Yapılan açıklamalara göre Big Eyes Coin’in toplam gelirinin %5’i okyanusları kurtarmak için çalışan uluslararası kuruluşlara tahsis edildi. Kedi temalı bir kripto para olan BIG, okyanusları ve onları evleri olarak gören canlıları korumak için çalışarak kedilere olan desteğini göstermeyi amaçlıyor. Bunun nedeni ise kedilerin okyanuslardan beslendiğinin çok iyi bilinmesi olarak lanse ediliyor.

Ekibin iddiaları nedeniyle tüm büyük adımları ve kripto para birimi endüstrisindeki kabulü nedeniyle, analistler Big Eyes Coin’e yüksek puan veriyor ve bir sonraki büyük kripto para birimi olma potansiyeli olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla ekibe göre uzmanlar ve analistler uzun süre olmasa da kripto para biriminin potansiyelinin farkındalar. Ekibin iddialarına göre Big Eyes Coin kısa süre önce yatırımcıların yatırımlarının üç katını almalarına olanak tanıyan %200 lansman bonusu duyurdu. Örneğin, 20.000 dolarlık bir yatırım, yatırımcılara 60.000 dolar değerinde BIG token veriyordu.

Bununla birlikte, BIG 20 Şubat Pazartesi gününü son kullanma tarihi olarak açıkladığından, %200’lük teklif sona erdi. Dolayısıyla, yatırımcıların avantajlı fiyatlardan yararlandığı ve %200 bonusu elde etmek için süre zarfında “LAUNCHBIGEYES200” kupon kodunu kullandıkları iddia ediliyor.

Bitcoin: Boğa Koşusu Olmazsa

Kripto para piyasası Perşembe günkü etkileyici performansından sonra biraz yavaşlarken Bitcoin (BTC) fiyatları Cuma günü nispeten yatay seyir izledi. Bu yazının hazırlandığı tarih itibariyle Bitcoin son 24 saat içinde %3’ün üzerinde değer kaybederek 23.802 dolar seviyesine geriledi.

Big Eyes Coin ekibinin açıklamalarına göre Perşembe günü, kripto para birimlerinin çoğunun fiyatı da arttığı için Bitcoin’in fiyatının 24.000 $ seviyesininin üzerinde kaldığını hatırlatmakta fayda var. Perşembe günü tanık olunan bu artış, kripto meraklılarının bir bölümünün, erken beklenen yükselişin geldiğini öne sürmesine neden oldu.

Ethereum Kayba Rağmen 1.600 Doların Üzerinde Kaldı

Big Eyes Coin ekibinin açıklamalarına göre Ethereum’un ETH tokeninin fiyatı, 24 saat içinde değerinin yaklaşık %1’ini kaybetmesine rağmen Cuma günü 1.600 doların üzerinde işlem görmeye devam etti. Ethereum Çarşamba günü neredeyse 1.700 dolara kadar yükselmiş ve bu seviyeyi geçmeye çok yaklaşmıştı. Cuma günü ETH 1.667 dolar değerindeydi ve bu da Ethereum’un hala piyasa trendini sıkı bir şekilde kontrol altında tuttuğunu gösteriyordu.

ETH’nin geçen hafta içinde 1.500 doların altına düşerek son günlerdeki en sert düşüşünü kaydetmesinin ardından yeniden yükselişe geçmesi dikkat çekici olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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