Okuma Süresi: 2 Dakika

2022’de Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunan kripto aracılık firması Voyager Digital, kullanıcıları için kısmi para çekme işlemini yeniden açmaya hazırlanıyor. Zincir üstü veri izleyici, sorunlu kripto firmasının token’larını sıcak cüzdanından transfer ettiğini bildirdi.

Voyager Para Çekme İşlemlerinde Son Durum?

Voyager ile ilişkili 0x500a746c9a44f68fe6aa86a92e7b3af4f322ae66 cüzdan adresinin zincir üzerindeki verileri, büyük altcoin transferlerini göstermekte. Şirket üzerinde alacaklı konumda bulunanların 20 Haziran ile 5 Temmuz 2023 tarihleri arasında Voyager ile kripto varlıklarının yaklaşık %35’ini geri çekebilecekleri konusunu unutmamaları gerekiyor.

Geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan kripto firması, birden fazla işlemde yaklaşık 350 milyar Shiba Inu Coin‘i (yaklaşık 2,6 milyon dolar değerinde) taşıdı. Bununla birlikte, kaydedilen en büyük işlemin, sıcak cüzdandan 70 Milyar adet SHIB (yaklaşık 537 bin dolar değerinde) taşımak olduğu ortaya çıktı. SHIB ise yazım zamanında yaklaşık olarak 0,0000073 dolar fiyat seviyesinde işlem görüyordu.

Piyasa değeri açısından kinci en büyük meme kripto paranın fiyatı son 7 günde yaklaşık% 7 arttı. Bununla birlikte, yaklaşan Voyager geri çekim işlemlerinin Shiba Inu Coin için satış baskısını artırması da beklenilebilir.

Voyager Satış Baskısı Yaratacak Mı?

Voyager bağlantılı cüzdan daha sonra tek bir işlemde 280.000 Polygon (MATIC) token’ının (yaklaşık 180 bin dolar değerinde olduğu hesaplanıyor) taşıdı. Bununla birlikte, kripto firması bu mega işlemden önce az miktarda MATIC token’ı da taşıdı. MATIC’in son 24 saatteki %7’lik fiyat artışı, son dönemdeki düşüş eğiliminden kurtulmasını da sağlamış görünüyordu. Bu arada, Voyager kullanıcıları fonlarını geri almaya çalışırken bir fiyat düşüşü beklenilebilir.

14 Haziran 2023 tarihli mahkeme dosyalarına göre, Voyager’ın iflas planı yöneticisi Paul Hage, 15 Haziran civarında Voyager uygulamasının kullanıcı para çekme işlemleri için mevcut miktarı göstereceğini belirtti. Ancak, 30 gün sonra, müşterilerin uygulama aracılığıyla kripto varlıklarını çekmelerine izin verilecek veya nakit ödeme talep edebilecekler.