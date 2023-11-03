f Bakmadan Geçme! Yatırımcıların Alım İçin Zaman Kolladığı Bu Altcoin'de 2 Boğa Sinyali Birden Yandı! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Bakmadan Geçme! Yatırımcıların Alım İçin Zaman Kolladığı Bu Altcoin’de 2 Boğa Sinyali Birden Yandı!

Bakmadan Geçme! Yatırımcıların Alım İçin Zaman Kolladığı Bu Altcoin’de 2 Boğa Sinyali Birden Yandı!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) için büyük yatırımcıların cüzdanlarına olan net akış, haftalık bazda yüzde bin 666 gibi muazzam bir oranda arttı.
  • Aynı zamanda Shiba Inu ağındaki toplam cüzdan adresi sayısı 3.64 milyonla yeni bir zirveye ulaştı.
  • Söz konusu iki önemli zincir üstü metrik SHIB'e olan ilginin arttığını gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:50
3 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Köpek temalı altcoin Shiba Inu (SHIB) bu hafta büyük yatırımcıların cüzdanlarına olan net akışta yüzde bin 666 gibi muazzam bir oranda artış gördü. Dahası altcoin’in ağındaki toplam cüzdan adresi sayısında yeni bir kilometre taşına ulaşıldı. Shiba Inu’nun iki önemli zincir üstü metriğindeli bu olumlu eğilim fiyat için yükselişin habercisi olabilir.

Shiba Inu’nun 2 Önemli Zincir Üstü Metriğindeki Çarpıcı Artış

Zincir üstü veri platformu IntoTheBlock‘un sağladığı ve Shiba Inu’nun Büyük Yatırımcıların Net Akışı diğer bir deyişle balina veya büyük cüzdan adreslerine olan coin/token girişlerden çıkışların çıkarılmasıyla oluşan ve bu yatırımcı kategorisinin varlıklarındaki değişimler hakkında fikir veren metrikte haftalık bazda yüzde bin 666’lık çarpıcı bir artış söz konusu.

Net akıştaki pozitif artış, girişlerin çıkışlardan çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu, büyük yatırımcıların birikim yaptığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan, büyük yatırımcıların girişlerindeki düşüşler büyük yatırımcıların SHIB varlıklarının azaldığına veya satış yaptıkları şeklinde yorumlanabilir. Metriğin verdiği çıktı net SHIB akışında pozitif bir artış olduğunu yani balinaların SHIB biriktirdiğine işaret ediyor. Balinaların ya da büyük yatırımcıların genellikle fiyat düşüşlerinde daha fazla birikim yapma eğiliminde oldukları bilinmektedir.

Dahası bir diğer zincir üstü veri olan Shiba Inu ağındaki toplam cüzdan adresi sayısında yeni bir kilometre taşına ulaşıldığını gösteriyor. Yine IntoTheBlock’un sağladığı verilere göre şimdiye kadar oluşturulan ve içinde SHIB bulunan  cüzdan adreslerinin sayısı 3.64 milyon ile yeni bir zirveye ulaştı.

Bilindiği gibi Bitcoin ve altcoin‘ler için zincir üstü veriler genellikle fiyattaki yükseliş veya düşüşler için öncü gösterelerdir. Bu doğrultuda Shiba Inu’nun Büyük Yatırımcıların Net Akışı ve içinde SHIB bulunan cüzdan adresi sayısı olarak iki önemli zincir üstü metriğindeki bu olumlu eğilim kısa vadede fiyatta artış olabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Shibarium’da Yeni Dönem Başlıyor

Dahası Shiba Inu’nun Layer-2 çözümü Shibarium, bir dönüm noktası olan Shib Name Service’in (SNS) lansmanı ile yeni bir döneme girdi. Shib Name Service, kullanıcıların dijital kimliklerine sahip olmalarını ve yönetmelerini sağlayan merkeziyetsiz bir kimlik platformu olan Shibdentity‘nin geliştirilmesindeki ilk adım olarak öne çıkıyor.

Shib Name Service, Shibdentity ekosisteminin bir parçası olarak tanıtıldı ve ağa benzersiz bir çözüm getirdi: İnsan tarafından okunabilir cüzdan adresleri. Servis, karmaşık Shibarium cüzdan adreslerini tıpkı Ethereum Name Service gibi basit isimlere çevirdiği için Shibarium kullanıcılarının artık zor Shibarium cüzdan adresleriyle uğraşmalarına gerek kalmayacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Dikkat! Meme Token’larda Artış Sürerken Olumsuz Sinyal Endişe Yaratabilir!
Dikkat! Meme Token’larda Artış Sürerken Olumsuz Sinyal Endişe Yaratabilir!
Son Dakika: Floki Coin Gizemli Müjdesini Açıkladı, Meme Coin Roketleri Ateşledi
Son Dakika: Floki Coin Gizemli Müjdesini Açıkladı, Meme Coin Roketleri Ateşledi
PEPE Coin Fiyatı Bu 3 Durağa Uğrayabilir, İşte Güncel Tahminler
PEPE Coin Fiyatı Bu 3 Durağa Uğrayabilir, İşte Güncel Tahminler
Bu 2’liye Dikkat! Solana, Ethereum ve XRP’nin Ardından Sıra Bu 2 Altcoin’e Gelmiş Olabilir!
Bu 2’liye Dikkat! Solana, Ethereum ve XRP’nin Ardından Sıra Bu 2 Altcoin’e Gelmiş Olabilir!
Popüler Altcoin Sert Kayaya Çarpmış Olabilir! Token’da Kritik Veri!
Popüler Altcoin Sert Kayaya Çarpmış Olabilir! Token’da Kritik Veri!
Son Dakika: Floki Inu (FLOKI) 120 Milyon Kişiye Ulaşacağı Dedi, Müjdenin Detayları
Son Dakika: Floki Inu (FLOKI) 120 Milyon Kişiye Ulaşacağı Dedi, Müjdenin Detayları
PEPE, BONE, LEASH, TSUKA, BITCOIN, SPX Gibi Altcoin’lerin Roketlemesi Ethereum Gas Ücretini Uçurdu!
PEPE, BONE, LEASH, TSUKA, BITCOIN, SPX Gibi Altcoin’lerin Roketlemesi Ethereum Gas Ücretini Uçurdu!
Pepe Boğaları Ayıları Dize Getirebilecek mi? Boğa Sinyalleri Altında PEPE’de Son Durum!
Pepe Boğaları Ayıları Dize Getirebilecek mi? Boğa Sinyalleri Altında PEPE’de Son Durum!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023