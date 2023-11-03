  Bakmadan Geçme! Yatırımcıların Alım İçin Zaman Kolladığı Bu Altcoin’de 2 Boğa Sinyali Birden Yandı!

Köpek temalı altcoin Shiba Inu (SHIB) bu hafta büyük yatırımcıların cüzdanlarına olan net akışta yüzde bin 666 gibi muazzam bir oranda artış gördü. Dahası altcoin’in ağındaki toplam cüzdan adresi sayısında yeni bir kilometre taşına ulaşıldı. Shiba Inu’nun iki önemli zincir üstü metriğindeli bu olumlu eğilim fiyat için yükselişin habercisi olabilir.

Shiba Inu’nun 2 Önemli Zincir Üstü Metriğindeki Çarpıcı Artış

Zincir üstü veri platformu IntoTheBlock‘un sağladığı ve Shiba Inu’nun Büyük Yatırımcıların Net Akışı diğer bir deyişle balina veya büyük cüzdan adreslerine olan coin/token girişlerden çıkışların çıkarılmasıyla oluşan ve bu yatırımcı kategorisinin varlıklarındaki değişimler hakkında fikir veren metrikte haftalık bazda yüzde bin 666’lık çarpıcı bir artış söz konusu.

Net akıştaki pozitif artış, girişlerin çıkışlardan çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu, büyük yatırımcıların birikim yaptığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan, büyük yatırımcıların girişlerindeki düşüşler büyük yatırımcıların SHIB varlıklarının azaldığına veya satış yaptıkları şeklinde yorumlanabilir. Metriğin verdiği çıktı net SHIB akışında pozitif bir artış olduğunu yani balinaların SHIB biriktirdiğine işaret ediyor. Balinaların ya da büyük yatırımcıların genellikle fiyat düşüşlerinde daha fazla birikim yapma eğiliminde oldukları bilinmektedir.

Dahası bir diğer zincir üstü veri olan Shiba Inu ağındaki toplam cüzdan adresi sayısında yeni bir kilometre taşına ulaşıldığını gösteriyor. Yine IntoTheBlock’un sağladığı verilere göre şimdiye kadar oluşturulan ve içinde SHIB bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 3.64 milyon ile yeni bir zirveye ulaştı.

Bilindiği gibi Bitcoin ve altcoin‘ler için zincir üstü veriler genellikle fiyattaki yükseliş veya düşüşler için öncü gösterelerdir. Bu doğrultuda Shiba Inu’nun Büyük Yatırımcıların Net Akışı ve içinde SHIB bulunan cüzdan adresi sayısı olarak iki önemli zincir üstü metriğindeki bu olumlu eğilim kısa vadede fiyatta artış olabileceği şeklinde yorumlanabilir.

Shibarium’da Yeni Dönem Başlıyor

Dahası Shiba Inu’nun Layer-2 çözümü Shibarium, bir dönüm noktası olan Shib Name Service’in (SNS) lansmanı ile yeni bir döneme girdi. Shib Name Service, kullanıcıların dijital kimliklerine sahip olmalarını ve yönetmelerini sağlayan merkeziyetsiz bir kimlik platformu olan Shibdentity‘nin geliştirilmesindeki ilk adım olarak öne çıkıyor.

Shib Name Service, Shibdentity ekosisteminin bir parçası olarak tanıtıldı ve ağa benzersiz bir çözüm getirdi: İnsan tarafından okunabilir cüzdan adresleri. Servis, karmaşık Shibarium cüzdan adreslerini tıpkı Ethereum Name Service gibi basit isimlere çevirdiği için Shibarium kullanıcılarının artık zor Shibarium cüzdan adresleriyle uğraşmalarına gerek kalmayacak.