Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Oyunlar birçok insan için eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayan, stres atmak veya kafa dağıtmak için kullanılan araçlardır. Herkesin çocukluktan büyüyene kadar geçirdiği süre daha çok fiziksel oyunlarla geçmiştir. Uzun yıllardır bu şekilde ilerleyen oyunlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanal dünyaya taşındı. Bu olayın ardından oyunlar eğlencenin yanında para kazanılan unsurlar haline geldiler. Ancak bu para kazanma yalnızca üreticilerin ürün veya hizmet satarak para kazanması anlamına geliyordu. Oyun satışları, oyun içi mikro ödemeler derken oyuncular sadece para ödeyen tarafta bulunuyordu. Kripto dünyasının gelişimi ve oyunlara entegre olmaları bu durumu tersine çevirmek için yola çıktı.

Makalede kripto oyun dünyasının geleceği olarak görülen Axie Infinity ve Calvaria: Duels of Eternity projeleri inceleniyor. Projelerin ortaya çıkışlarından ortaya koydukları çalışma prensiplerine göz atılıyor. Bunun ardından iki proje karşılaştırılıyor ve hangi projenin geleceğinin daha parlak olduğu, hangi projeye yatırım yapmanın daha mantıklı olabileceği tartışılıyor. Eğer siz de kripto oyunları ile ilgiliyseniz ve oyun oynayarak para kazanmak istiyorsanız bu makale bir rehber niteliğinde olabilir.

Axie Infinity Nedir?

NFT tabanlı bir oyun olan Axie Infinity, Vietnamlı bir oyun firması tarafından geliştirildi. Dünyanın en meşhur oyun serilerinden olan Pokemon’dan esinlenerek geliştirilen oyun, sahip olduğu kripto temelli ödeme ve kazanç sistemleri sayesinde oyun dünyasında çok ses getirmeyi başardı.

Axie Infinity nasıl oynanır sorusunun cevabı ise son derece basit. Axie ismi verilen dijital canavarları toplayıp eğitmeniz gerekir. Ardından, bu canavarlar rakipleriniz ile rekabet etmek için kullanılabilirler. Bu rekabet sonucunda platformun native tokeni olan AXS kazanma şansınız bulunuyor. Ethereum blok zincirinde yer alan bu tokenler sayesinde hem yatırım yapma hem de harcama yapma imkanı mümkündür. İsteğe bağlı olarak, bu oyna-kazan mantığının ardından kazanılan AXS tokenler, nakit olarak cüzdana aktarabilir.

Calvaria: Duels of Eternity Nedir?

Axie Infinity oyununa benzer bir proje olan Calvaria nedir? Calvaria: Duels of Eternity, temelde bir kart oyunudur. Oyunculara sahip oldukları çeşitli özellik ve yetenekleri olan kartlarla mücadele etme imkanı sunan bu oyun, teknik ve stratejiyi birleştiren bir yapı içeriyor.

Hem bilgisayar hem de mobil platformlarda uygulaması bulunan Calvaria ekibin açıklamalarına göre, diğer oyna-kazan oyunlarından farklılaşan yapısıyla dikkat çekiyor. Çünkü Calvaria’yı oynamak için herhangi bir kripto yatırımı yapmak zorunda değilsiniz. Bu yönüyle her oyuncu için alternatif sunan oyun, çok daha geniş kitlelere kolayca ulaşabilecek bir potansiyele sahip olabilir.

Calvaria oyunu kripto yatırımı zorunlu tutmasa da kendi native tokeni olan RIA ile kripto yatırım yapmak isteyen oyunculara da iyi bir seçenek sunuyor. Ekibin açıklamalarına göre sektörün en önde gelen kripto para borsaları ile ortaklığı bulunan bu proje, toplamda 1 milyar adet RIA token arzına sahip. 0,01 dolar tutarında bir değerle ön satışa çıkan RIA, ikinci ön satış aşamasında 0,055 dolar tutarında olacak. 5 katından fazla bir artış göstermesi ise projenin ne kadar heyecan yarattığının bir göstergesi olarak nitelendiriliyor. Özellikle yeni gelişen kripto oyun platformları arasından hızla yükseldiği iddia edilen Calvaria ekibin iddialarına göre, birçok yatırımcı için çok iyi bir fırsat olarak görülüyor.

P2E (Oyna-Kazan) Mantığı Nedir?

Her iki projenin de P2E ya da Türkçe çevirisiyle Oyna-Kazan mantığında projeler oldukları belirtildi. Peki bu oyna-kazan sistemi nedir ve nasıl işler diye düşünüyorsanız makalenin şimdiki bölümünde bu konuya değiniliyor.

P2E, İngilizce’deki “play to earn” teriminin kısaltmasıdır. Türkçe ’oyna-kazan” anlamına gelmektedir. Masaüstü veya mobil oyunlarda, oyuncuların yaptıkları görevler, oyun içi başarı veya kazanımları sonucunda kazandıkları tokenlerin nakit veya yatırım aracına dönüşebilmesini ifade eder. Özellikle kripto oyunların bu konudaki atılımları oyna-kazan oyunların giderek yaygınlaşmasını sağladı. Başta Axie Infinity, Gala, The Sandbox gibi projelerle yaygınlaşan bu kripto oyun modeli, Calvaria gibi sektöre yeni giren projelerin katkısıyla her geçen gün daha popüler hale geliyor.

Kripto varlıkların ödül olarak verildiği bu yeni oyunlar, hem yatırım imkanı hem de kazanç fırsatı sunuyorlar. Oyuncular kazandıkları tokenler ve coinleri isterlerse kripto cüzdanlarına transfer edip kripto varlık takasında kullanabilirler. İsterlerse de projelerin sahip olduğu NFT’leri satın alıp o yönde yatırımlarını gerçekleştirebilirler.

Axie Infinity vs Calvaria: Duels of Infinity

Makalenin bu bölümüne kadar her iki oyun projesinin ortaya çıkışlarından ve genel işleyiş mekanizmalarından bahsedildi. Ardından oyna-kazan mantığına genel bir bakış sunuldu. Şimdi ise bu iki oyun projesinin piyasa değerlerinden ve geleceklerinden bahsederek genel bir kıyaslama yapılacak.

Piyasa Değeri

Axie Infinity 2018 yılında piyasaya çıkan bir oyundur. Oyunun resmi tokeni olan AXS ise 2020 yılında piyasaya sürüldü. 0,18 dolar değeriyle satışa çıkan AXS, geçtiğimiz yıl 160 dolar değere ulaşmayı başardı. 1 yıllık sürede yakaladığı bu başarı sayesinde çok ses getiren proje, fiyat başarısını aynı şekilde devam ettiremedi. Tavan yapmasının ardından geçen bir yıllık sürecin ardından bir AXS’in değeri 9,78 dolar civarına kadar geriledi.

Yapılan açıklamalara göre Axie Infinity’nin yaşadığı bu düşüşün ardındaki temel neden ise oyun projesinin çıkışında yakaladığı heyecanı aynı şekilde devam ettirememesi. Özellikle oyunun yaşadığı sistemsel sorunlar nedeniyle birçok oyuncunun farklı oyunlara yönelmeye başladığı düşünülüyor. Yapımcıların yaptığı güncellemelerle sorun çözülmeye çalışılsa da tekrardan aynı kullanıcı sayılarına ulaşması zor olarak nitelendiriliyor.

Axie Infinity temelde bir oyun olsa da yatırımcıların da tercih ettiği bir platformdur. 160 dolar değere ulaşmasının ardından çok ses getirmişti. Ancak yaşanan siber saldırının ardından Axie Infinity, 600 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. Bu korsan saldırı, yatırımcıların platforma olan tüm güvenini kaybetmesine neden oldu.

Calvaria: Duels of Eternity platformunun resmi tokeni olan RIA, henüz ön satışta bulunuyor. Ekibe göre 0,01 dolar tutarında bir değerle ön satışa çıkan RIA, ikinci ön satış aşamasında 0,055 dolar tutarında olacak. Bu kadar sıra sürede 5 katlık bir artış trendi yakalamayı başaran RIA, şimdiden 1,3 milyonluk bir satış gerçekleştirmeyi başardı.

Özellikle projenin kullanıcıya sunduğu özgürlük, Calvaria’nın ilerleyen süreçte çok daha fazla değer kazanacağının sinyallerini veriyor olabilir. Analistlerin yaptığı araştırmalara göre Calvaria, tıpkı Axie Infinity gibi 1 yıllık süre içinde çok ciddi bir artış dalgası yakalayabilir. Oyunun ve platformun sahip olduğu güçlü altyapı bu görüşün desteklenmesinin arkasında yatan temel nedenlerin başında geliyor.

Oyun Dinamikleri

Her ne kadar oyun coinleri kazanç amaçlı projeler olsalar da oyunların kalitesi ve oynanabilirliği projelerin kaderini belirleyen en önemli unsurdur. Çünkü diğer coinlerden ayrıldıkları temel nokta sadece yatırımcılara değil oyunculara da hitap eden yapıya sahip olmalarıdır.

Axie Infinity temeline Japon oyun serisi Pokemon’u alan bir yapıdadır. 279 milyon adet satan bu oyunun izinden gidiyor olmak çok mantıklı bir fikir olarak gözüküyor. Axie Infinity de bu oyunun izinden giderek hem nostalji seven oyuncuları hem de yatırımcıları platforma çekmeyi hedefledi. Özellikle çıkışından 2021 yılına kadar geçen sürede birçok oyuncu tarafından severek oynanılan Axie Infinity iddialara göre, oyun içi güncellemelerin zayıf olması ve bağlantı sorunları yaşanması nedeniyle oyuncularını kaybetti. Şu an için aylık 700 bin kişinin aktif olarak oynadığı oyun, 2021 yılında aylık 2,5 milyon oyuncunun aktif olarak bulunduğu zamanlar yaşamıştı.

Calvaria: Duels of Eternity ise bir kart oyunudur. Bu yönüyle Japon manga serisi Yu-Gi-Oh’a benzerliği bulunan oyun, özellikle online oyunlar içinde yükselen kart oyunu trendini de yakalıyor. Böylece henüz beta aşamasında olmasına rağmen ekibin açıklamalarına göre çoğu oyuncunun beklediği bir proje olmayı başardı. Bunun yanı sıra Axie Infinity ve benzer oyunların aksine kripto yatırımı zorunlu tutmaması da yalnızca oyun oynamak isteyen kitleyi kolayca etkilemesine yardımcı olacak gibi gözüküyor. Zaten Calvaria incelemelerinin yalnızca kripto analiz sitelerinde değil oyun inceleme sitelerinde de yapılıyor olması bu durumu kanıtlar niteliktedir.

Proje Gelecekleri

Metaverse coinleri ve oyun coinler çıkışlarında çok heyecan verici projeler olsalar da bu heyecanı uzun süreli olarak devam ettirmek ve oyuncuyu / yatırımcıyı projenin içinde tutmak asıl önemli olan konudur. Zira birçok proje çıkışlarında yarattıkları heyecanla dikkat çekseler de bunu uzun süreli devam ettiremeyebilirler

Axie projesi, çıkış yaptığı zaman çok büyük destek ve ilgi gördü. Özellikle kripto dünyasının oyunlara entegre oluyor olması o dönem için çok büyük bir yenilikti ve insanlar bu projenin başarılı olmasını bekliyordu. Aslında öyle de oldu ve Axie, Gala ve Decentraland gibi projeler çok başarılı oldular. AXS coini ise bunların arasındaki en başarılı coin olmayı başardı.

Yazının önceki bölümünde belirtilen siber korsan saldırı ve ardından kaybedilen 600 milyon dolarlık coin, projenin ciddi bir sekteye uğramasına neden oldu. Tüm bunlara rağmen analistler oyunun ve coinin geleceğinin o kadar da karanlık olmadığına inanıyor. Yapımcıların telafi çabaları da sonuç vermeye başladı. Eğer işler Axie için beklenildiği gibi giderse şu an 700 bin olan aktif kullanıcı sayısı yakın zamanda yine 1 milyonun üstüne çıkabilir. AXS coininin değerinin de yeniden çift hanelere çıkması çok muhtemel gözüküyor.

Calvaria projesi ise rakibinin aksine henüz yeni başlayan bir proje. Bu nedenle oyun ve RIA coininin uzun vadeli yolculuğunu incelenmiyor. Ancak projenin tahmini geleceğine bakılıyor. Ekibin açıklamalarına göre RIA coini henüz ön satışta ve oyunun beta sürümde olmasına rağmen şimdiden çok kalabalık bir insan topluluğu tarafından takip ediliyor. Ön satışın yakaladığı başarının da bunun göstergesi olduğu düşünülüyor. Özellikle sahip olduğu başarılı oyun sistemi ve yatırımsız da oynanabilir oluşu Calvaria ve RIA tokeninin geleceğinin çok parlak görünmesini sağlıyor. Oyuna eklenecek VR desteği gibi gelecek vadeden projeler de ilerleyen yıllarda daha çok gelişeceğinin sinyallerini veriyor.

Sonuç

Oyun dünyasının geleceği tıpkı yatırım araçlarında olduğu gibi kripto varlıklarla beraber ilerleyecek gibi gözüküyor. NFT tabanlı oyunlar ve bunlara bağlı olan native oyun coinleri, oyna-kazan sistemiyle çalışan sistemler oyunculuğun geleceği olacaklar. Özellikle online oyunlarda tüm ödeme sistemleri yakın zamanda kripto dünyasına adım atabilir.

Bu makalede en iyi oyun coinleri arasında gösterilen AXS ve en tepeye çıkması beklenen RIA coini arasında geçen bir inceleme yapıldı. Axie Infinity’nin yaşadığı düşüşün ardından kripto oyun sektörü yeni bir lidere ihtiyaç duydu. Calvaria: Duels of Eternity’nin bu liderliğe aday olan en önemli oyun projesi durumunda olduğu iddia ediliyor. İki projenin artıları, eksileri, geçmiş ve gelecekleri üzerinde bilgiler verilip genel bir kıyaslama sunuldu. Eğer siz de oyun dünyasının kripto varlıklarla olan bağlantısına ve bu alanda yatırım yapmaya ilgili iseniz yazı sizin için bir rehber niteliğinde olabilir.

