Avrupa Birliği’nden Kritik Yasa Tasarısı: Kripto Piyasası Nasıl Etkilenecek?

Kripto para piyasasında gündemden yasal düzenlemeler düşmüyor. Buna göre Avrupa Birliği altında yasal bankacılık düzenleyici kurumu Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), yürürlükte olan kara para aklama suçlarına yönelik yasal kuralları güncellemek ve kripto hizmeti veren şirketler için terör finansmanı ile ilgili mücadeleye (AML/CFT) odaklanmayı planlıyor.

EBA Yetkililerinden Kriptoya Yönelik Rapor

EBA, 24 Kasım’da kamuoyuna sunduğu bir istişare raporunda, mevcut Avrupa Birliği yasal düzenlemelerinin kripto hizmeti veren şirketler arasında AML/CFT standartlarına uyum sağlaması için artık yeterli olmadığını açıkladı. Yetkililer tarafından önerilen yeni endüstri rehberleri bu sorunları ele almayı planlıyor ve EBA, bu süreçte ilgili taraflara detaylı rapor sunmaları için 26 Şubat 2024 tarihine kadar süre verdi.

EBA özellikle ödeme hizmeti sağlayıcıları (PSP’ler) ve kripto varlık hizmeti sağlayıcıları (CASP’ler) için AML/CFT kriterlerinin birleştirilmesini önererek bu alanda dikkat çeken bir adım attı. Ayrıca, protokollerinin birlikte çalışabilirliğini artırarak ilerleyen süreçte CASP’lere bilgilerin kesintisiz ve birlikte çalışabilir bir şekilde iletilmesini sağlama yükümlülüğünün getirilmesi planlanıyor.

Önerilen yeni kurallara göre CASP’lerin ayrıca kendi kendine barındırılan adresler hakkında bilgi edinmeleri ve bu bilgileri saklamaları, kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilen transferinin bireysel olarak tanımlanabilmesini sağlamaları ve bu adresin CASP müşterisine ait olup olmadığını ya da CASP müşterisi tarafından kontrol edilip edilmediğini doğrulamaları gerekecek.

Süreçte Dikkat Çeken Detaylar

Planlanan bu gereklilikler ile şirketler üzerinde bulunan hesabın transfer tutarı 1000 avro sınırının üzerinde olduğunda yürürlüğe girecek ancak EBA bunun aylık mı, günlük mü yoksa tek seferlik bir sınır mı olduğunu paylaşılan raporda belirtmedi. İstişare sürecinin ardından yeni yönergelerin 30 Aralık 2024 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz ay EBA yetkilileri, yönetim organında bulunan üyelerinin ve hissedarların ya da varlık referanslı token (ART) ve kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlerin (CASP) ihraççılarında nitelikli hisselere sahip yatırımcıların uygunluğunu değerlendiren bir danışma belgesi de yayınlamıştı. Temmuz ayında kurum, stablecoin ihraççılarını risk yönetimi ve tüketicinin korunmasıyla ilgili belirli yol gösterici ilkelere gönüllü olarak uymaya teşvik ederek bu konuda da adım atmıştı.