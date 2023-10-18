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Avrupa Birliği Konseyi’nden Kripto Varlık Vergi Yasasına Yeşil Işık: Yasa Neleri Kapsıyor?

Özet

  • AB Konseyi'nden kripto vergi yasasına onay çıktı.
  • İdari İşbirliği Direktifi'nin sekizinci düzenlemesi 17 Ekim'de onaylandı.
  • ABD'de ise kripto varlık vergi düzenlemeleri için çalışmalar sürüyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:50
18 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Terra ve FTX gibi kripto para piyasasının önemli şirketlerinde yaşanan krizlerin ardından özellikle gelişmiş ülkelerin düzenleyici kurumları tarafından kripto para sektörü hedef alındı. Bunun en önemli nedenleri ise ülke vatandaşlarının yaşadığı maddi kayıplar ve bu kişilerin yasal haklarını kullanamaması oldu. Avrupa Birliği’nde ise kurumlar bu sektörle alakalı çalışmalarına devam ediyor.

DAC8 Düzenlemelerinde Neler Yer Alıyor?

Avrupa Birliği bölgesinde kripto para birimi vergi raporlama kuralı olan İdari İşbirliği Direktifi’nin (DAC8) sekizinci yinelemesi Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edildi. 17 Ekim’de yaşanan bu gelişmeyle birlikte yönetmelik Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İdari İşbirliği Direktifi, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) mevzuatının yürürlüğe girmesinin ardıdan Mayıs 2023’te onaylanmıştı. Revize edilen programın adına sekiz rakamının eklenmesinin nedeni ise bu düzenlemede sekizinci versiyonun yaşandığını gösteriyor. Yetkililer tarafından önceki her direktifte mali denetimin farklı yönleriyle ilgilenildi.

DAC8 ise vergi tahsildarlarına Avrupa Birliği’nin diğer herhangi bir üye devletlerindeki bireyler veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen her kripto para birimi işlemini izleme ve değerlendirme yetkisi vermeyi amaçlıyor.

Yeni tasarı ile birlikte DAC8, Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi (CARF) ve MiCA’da belirtilen düzenlemeler ile uyumludur. Ayrıca Avrupa Birliği bölgesindeki tüm kripto para birimi işlemlerini etkin bir şekilde kapsıyor. Eylül ayında gerçekleşen oylamada DAC8, Avrupa Parlamentosu’nda 535 kabul oyu ve sadece 57 red oyu ile dikkat çeken bir destek aldı.

Avrupa Birliği’nden Sonra Gözler ABD’ye Çevrildi

Amerika Birleşik Devletleri düzenleyici kurumları da kripto sektöründe vergi yasası prosedürlerinin mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe sokmak için yoğun çaba sarf ediyor. 11 Ekim’de ABD Senatosu’nun yedi üyesi, Hazine Bakanlığı yetkilileri ve İç Gelir Servisi yetkilileri kripto piyasasında belirlenecek olan belirli vergi raporlama gerekliliklerini getiren bir kuralı olabildiğince hızlı bir biçimde ilerletme çağrısında bulundu.

Özellikle Senato üyeleri, 2025 yılında gerçekleştirilecek olan işlemler için 2026 yılında yürülüğe girmesi planlanan kripto para vergi raporlama gerekliliklerinin uygulanmasında nerdeyse iki yıllık bir gecikme yaşanmasını eleştirmişti.

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