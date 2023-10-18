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Dev Altcoin Yüzde 50’den Fazla Düştü ve Risk Devam Ediyor

Özet

  • SUI ağının TVL'i tarihi zirvesine ulaştı.
  • SUI Coin düşen kama içinde 0,3 ve 0,16 doları hedefliyor.
  • Boğalar 0,34 dolardan fiyatı yukarı taşıyabilirse 0,45 dolar görülebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:07
18 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında onlarca kat değerlenen fiyatlar kadar yüzde 99 düşen altcoinler diye bir gerçeğimiz var. Ayı piyasalarında büyük kripto şirketlerinin destelediği altcoinlerin bile zirvesinden %99 düştüğünü görebiliriz. Üstelik bu kayıplar istikrarlı biçimde devam da edebilir. SUI Coin bu noktada iyi bir örnektir.

İçerik Rehberi

SUI Coin Yorum

Airdrop döneminde topluluğun öfkesini üzerine çeken SUI ardından popüler borsalarda hızla listelendi. APT, SOL gibi yatırımcılarına dişe dokunur kazançlar getirmesi beklerken ağ faaliyeti eridikçe fiyat düştü. Üstüne arza dair endişeler de eklenince fiyat bugünkü seviyelerine geriledi.

4 Mayıs tarihinde 1,5 dolara ulaşarak ATH seviyesini belirleyen SUI fiyatı 167 gün içinde %76 oranında azaldı. Düşüş bugün onu yeni tarihi dibi olan 0,36 dolara kadar itti. Normal şartlarda yatırımcılar henüz bu yıl piyasaya sürülen altcoinin çok daha büyük zirveler yapmasını bekliyordu. Ancak o cılız bir başlangıcın ardından istikrarlı düşüşler yaşamayı tercih etti.

10 Haziran tarihinden bu yana kademe bir düşüş süreci yaşandı. Ayrıca fiyat yükseliş formasyonu olarak kabul edilen alçalan bir takozun içinde yer aldı.

SUI Coin Fiyat Tahmini

Bugün ATL seviyesini belirleyen altcoin için büyük bir tezat dikkat çekiyor. Ağdaki toplam kilitli değer aynı dönemde tarihi zirvesine ulaştı. Kilitlenmiş Toplam Değerin (TVL) 59 doları görmüşken fiyatın dip yapması şaşırtıcıydı.

17 Ekim tarihinde SUI Vakfı uzun süredir konuşulan iddialara cevap verdi. Bu hepimizin bildiği dolaşım arzının normalden düşük gösterilmesi ve kilitli arzın satışa yönlendirilmesi hususuydu. Vakıf bu raporları yanlış olarak nitelendirdi ve halkı blockchain verilere bakarak kendilerini kontrol etmeye çağırdı. Vakıf ayrıca DeFi alanında 15 projeye 1 milyon doların üzerinde hibe verildiğini de yazdı. Ancak bu durum kamuoyundaki endişeleri tamamen ortadan kaldırmış değil.

Fiyata dönecek olursak RSI satışların devam edebileceğini gösteriyor. Fiyat zaten dipte olduğu için olası destekler Fib ile belirlenebilir. Bu da 0,34 ve 0,3 dolara işaret ediyor. Ancak fiyat sürpriz biçimde 0,34 dolar desteğinden sıçrarsa 0,45 dolara kadar yükselebilir. Bu bölge kamanın direnç seviyesidir ve düşüşü tersine çevirebilir.

Nihai dip ikna edici destek kırılmasıyla 0,16 dolar olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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