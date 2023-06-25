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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

InQubeta, yenilikçi fraksiyonel yatırım platformu aracılığıyla yapay zeka girişimleri için kripto kitlesel fonlama alanında yeni bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Ekibin açıklamasına göre şeffaflık, erişilebilirlik ve topluluk katılımına odaklanan InQubeta, fon toplama şeklini değiştiriyor ve yapay zeka teknolojisi girişimlerinin büyümesini güçlendiriyor.

InQubeta’nın ekosisteminin merkezinde yer alan QUBE token, yapay zeka girişimlerinin destekçileri için benzersiz bir yatırım fırsatı sunuyor olabilir. Token’ın deflasyonist tasarımı, tüm alım satım işlemlerinde %2 vergi içermekte ve zaman içinde değerini artırmaktadır. Buna ek olarak, %5’lik satış vergisi özel bir ödül havuzuna katkıda bulunarak token sahiplerinin tokenlarını stake etmeleri ve ödül kazanmaları için teşvik sağlar.

İddialara göre InQubeta ayrıca yapay zeka girişimleri için özel olarak tasarlanmış son derece gelişmiş bir NFT pazarına sahip. Girişimler, NFT’ler oluşturarak yatırımcıları çekebilir ve sorunsuz ve verimli bir şekilde fon toplayabilir. Bu NFT’ler pazarda listelenerek yatırımcılara çok çeşitli yatırım fırsatları ve yapay zeka teknolojisinin büyümesini ve yükselişini destekleme şansı sunuyor olabilir.

Ekibin iddialı açıklamalarına göre InQubeta aracılığıyla yapay zeka girişimlerine yatırım yapmak yalnızca finansal bir fırsat değil, aynı zamanda yapay zeka teknolojisinin ilerlemesine katkıda bulunma şansı. Bu sektördeki girişimler, hayatımızın çeşitli yönlerinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir ve bu da bu yatırımları oldukça etkili kılmaktadır. Yatırımcılar InQubeta ekosistemine katılarak bu dönüştürücü yolculuğun ayrılmaz bir parçası haline geliyor olabilir.

İddialara göre InQubeta’nın yönetişim yapısı, platformun topluluk odaklı ve kapsayıcı kalmasını sağlar. QUBE token, sahiplerine platformun geleceğini şekillendirmeye aktif olarak katılma olanağı veren bir yönetişim tokenı olarak işlev görür. Token sahipleri, teklifler, tartışmalar ve oylama süreçleri aracılığıyla InQubeta’nın gelişimine ve işleyişine rehberlik eden karar alma süreçlerine katkıda bulunabilirler.

Proje ile ilgili detaylara websitesinden ulaşabilirsiniz.

Avalanche

Avalanche, mevcut blok zinciri ağlarının ölçeklenebilirlik ve hız sınırlamalarını ele almak için tasarlanmış yüksek performanslı bir blok zinciri platformudur. Avalanche, yeni mutabakat mekanizmaları ve ileri teknoloji sunarak, merkezi olmayan finans (DeFi) alanında devrim yaratmayı ve blok zinciri teknolojisinin yaygın olarak benimsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Avalanche’ın inovasyonunun özünde Avalanche konsensüsü olarak bilinen konsensüs protokolü yer almaktadır. Bu protokol, hızlı işlem onayı ve mutabakat kesinliği sağlayan Snowball mutabakatı adı verilen benzersiz bir yaklaşım kullanmaktadır. Avalanche, tekrarlanan örnekleme ve tekrarlanan oylama süreci sayesinde hızlı ve verimli blok üretimine ulaşarak yüksek verim ve neredeyse anlık işlem kesinliği sağlar.

Avalanche’ın mimarisi ayrıca, bağımsız olarak çalışabilen veya diğer alt ağlarla birlikte çalışabilen özelleştirilebilir, egemen blok zincirleri olan bir alt ağlar sistemi içerir. Bu esnek yapı, geliştiricilere Avalanche ekosistemi içinde birlikte çalışabilirliği korurken, kendi özel kullanım durumlarına göre uyarlanmış özel blok zincirleri oluşturma özgürlüğü sağlar.

Avalanche, blok zinciri alanında önemli bir ilgi ve benimseme kazanmış olsa da, piyasada buhar kaybediyor gibi algılanmasının birkaç nedeni vardır:

Ağ Etkileri: Blok zinciri platformlarının başarısı genellikle yaygın benimseme, geliştirici desteği ve stratejik ortaklıkların kurulması gibi ağ etkilerine dayanır. Avalanche bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da, benimsenme hızı ve kilit ortaklıkların kurulması pazardaki varlığını ve algılanan ivmesini etkileyebilir.

Teknoloji Gelişmeleri: Blockchain teknolojisi hızla gelişmekte ve sürekli olarak yeni inovasyonlar ortaya çıkmaktadır. Rakip projeler tarafından yeni mutabakat mekanizmalarının, ölçeklenebilirlik çözümlerinin ve birlikte çalışabilirlik protokollerinin geliştirilmesi, piyasa algısını şekillendirebilir ve Avalanche’ın algılanan ivmesini etkileyebilir.

Piyasa duyarlılığının ve algılanan ivmenin öznel olabileceğini ve çeşitli faktörlerden etkilenebileceğini unutmamak önemlidir. Avalanche, piyasa algısında zorluklarla ve dalgalanmalarla karşılaşsa da yenilikçi teknolojisi, ölçeklenebilirlik çözümleri ve DeFi ilerlemesine olan bağlılığı, onu blok zinciri alanında önemli bir oyuncu olarak konumlandırmaya devam ediyor.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.