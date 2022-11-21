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İddialara göre GMX (GMX) ve Toncoin (TON), genel piyasa duyarlılığına rağmen iyi performans gösterdi. Ekibin iddialarına göre ise Orbeon Protocol (ORBN) ilk ön satış aşamasında ve 60 kat artması bekleniyor.

GMX (GMX)

GMX, izin gerektirmeyen, merkezi olmayan, kalıcı bir takas ve spot borsası olarak tanımlanıyor. Yatırımcıların, cüzdanlarını bağlayarak zincir üzerinde hızlı ve rahat bir şekilde kripto para ticareti yapmak için kullanabileceği ifade ediliyor. GMX protokolü, bir yönetişim, yardımcı program ve değer tahakkuk tokenı görevi gören GMX adlı yerel bir tokenı içerir.

GMX, kalıcı vadeli işlemlerde uzmanlaşmış, hızla genişleyen merkezi olmayan bir ticaret platformu olarak lanse ediliyor. DeFi yatırımcılarına BTC, ETH ve diğer varlıklar üzerinde 30 kata kadar kaldıraç sağlar ve Ethereum Layer 2 ağları Arbitrum ve Avalanche üzerine kuruludur.

GMX web sitesine göre, şu anda yaklaşık 646 milyon dolarlık varlığı yönetiyor. GMX, 2021’in sonlarında mevcut kripto boğa koşusunun sonuna doğru giriş yaptı, ancak ekibin iddialarına göre popülaritesi arttıkça GMX tokeni diğer kripto varlıkların çoğundan daha iyi performans gösterdi. Haziran likidite krizinden sonra yaklaşık 11,5 dolara düştü. O zamandan beri %330’dan fazla artarken açıklamalara göre BTC ve ETH gibi diğer varlıklar dayanak bulmakta zorlandı.

Toncoin (TON)

Toncoin (TON), dünyanın en popüler sohbet programlarından biri olan Telegram tarafından piyasaya sürüldü. Toncoin (TON), Telegram sohbet platformunda bir kripto para birimi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştı ve geniş bir kullanıcı tabanına sahip olduğu iddia ediliyor.

TON, borsalarda işlem görmeye başlamasından sadece üç ay sonra, 12 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5,73 dolara ulaştı. TON, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri 1,73 dolara düştü. Geçen yılın sonunda, şifreli mesajlaşma sistemi Telegram’ın CEO’su Pavel Durov’un desteği kripto para birimine olan desteği artırdı.

Orbeon ekibinin iddialarına göre Toncoin (TON) son zamanlarda piyasa değerini korumakta zorlanıyor ve Toncoin (TON), karşılaştırılabilir işlevsellik sunan diğer kripto para birimlerinden kendini ayırmakta zorlandı. Toncoin’in (TON), Telegram’ın dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle sahip olabileceği kadar popülerlik kazanmadığı da iddia ediliyor.

Ayrıca Orbeon ekibine göre Toncoin (TON) güvenlik endişeleriyle kuşatılmış durumda. Toncoin (TON), Telegram platformunda geliştirildiği için Telegram’ın bazı güvenlik açıklarını alabilir. Sonuç olarak ekibe göre bazı potansiyel kullanıcılar Toncoin’den (TON) kaçınmaya karar verdiler.

Orbeon Protocol (ORBN)

Orbeon Protocol, günlük yatırımcıların yeni girişimlere yatırım yapmasını sağlayan merkezi olmayan bir yatırım platformudur. Orbeon Protokolü, bu erken aşamadaki işletmelerin, 1 ABD doları kadar düşük bir fiyata öz sermaye destekli, fraksiyonlara ayrılmış NFT’ler çıkararak fon sağlamasını sağlar. Ekibin iddialarına göre kitle fonlaması sektörü yeni olmamakla birlikte, diğer sorunların yanı sıra doğasında var olan güvenlik eksikliği nedeniyle eleştirilmiştir. Orbeon Protocol’ün sektörü sonsuza dek değiştireceği ve yatırımın geleceği olacağı iddia ediliyor.

Ekibin açıklamalarına göre bu fraksiyonlara ayrılmış NFT’ler ile yatırımcılar, bir servet harcamadan gerçek dünyadaki şirketlere yatırım yapabilirler. Bu, daha önce yalnızca aşırı zenginler için mevcut olan, ancak şimdi herkes için mevcut olan yepyeni bir girişim kapitalizmidir.

Açıklamalara göre yatırımcıların güvenliğini sağlamak için Orbeon Protocol’e çeşitli önlemler yerleştirilmiştir. En önemlisi, bir tür yerleşik yatırımcı koruması olan ‘fill or kill’ mekanizmasıdır: bir proje tam fon almazsa, yatırımcılara geri ödeme yapılır.

Açıklamalara göre ORBN tokenın da avantajları var. Sahipler, indirimli ücretlerden, geri ödeme ödüllerinden, Orbeon ekosisteminde yönetişim ayrıcalıklarından ve gelecekteki başlangıç ​​yatırım turlarına erken erişimden yararlanır. İddialara göre ORBN’nin ön satış sırasında %6000’den fazla toplanarak 0,24 dolara yükselmesi bekleniyor ve Orbeon Protocol için her şeyin mümkün olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, 0,009$’lık mevcut satış öncesi fiyatın yakında yükselebileceği ifade ediliyor.

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