Bill Ackman, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX'in iflas bayrağını çekmesinin ardından bile kripto paralar için olumlu düşünmeye devam ettiğini açıkladı. Ackman'ın yaptığı açıklamalarının arasında özellikle bir altcoin'i işaret etmesi ise dikkat çekti.

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Milyarder yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Bill Ackman, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in iflas bayrağını çekmesinin ardından bile kripto paralar için olumlu düşünmeye devam ettiğini açıkladı. Ackman’ın yaptığı açıklamalarının arasında özellikle bir altcoin‘i işaret etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

“Kripto Paralar Kalıcı”

Bill Ackman, 20 Kasım’da kişisel Twitter hesabından attığı bir tweet dizisinde “Başlangıçta kripto paralara şüpheyle yaklaşıyordum, ancak daha ilginç kripto para projelerinden bazılarını inceledikten sonra kriptonun daha önce yaratılamayan yararlı işletmelerin ve teknolojilerin oluşumunu sağlayabileceğine inanmaya başladım” dedi. Pershing Square Capital Management’ın kurucusu ve CEO’su olan Ackman, sektör kötü aktörleri ortadan kaldırdığı sürece kripto paraların “topluma büyük fayda sağlama” potansiyeline sahip olduğuna inandığını söyledi.

Ackman’ın kripto paraların teknolojisine yönelik övgüsü, kripto para borsası FTX’in iflas koruması için başvurmasının ardından geldi. Sorunlu firma bir zamanlar 32 milyar dolar değerindeydi ve sektörde bulaşma korkusu yaratmış durumda.

Ackman, “Bence kripto paralar kalıcı ve uygun gözetim ve düzenleme ile topluma büyük fayda sağlama ve küresel ekonomiyi büyütme potansiyeline sahip” diyerek kripto para ekosistemine dönük övgüsünü bir adım daha öteye taşırken “Bu nedenle kripto para ekosistemindeki tüm meşru katılımcılar, kripto paraların olumlu potansiyel etkisini nesiller boyu geriye götürecek düzenleyici müdahale riskini büyük ölçüde artırdıkları için hileli aktörleri ifşa etmeye ve ortadan kaldırmaya teşvik edilmelidir.” notunu düştü.

Ackman’ın İşaret Ettiği O Altcoin

Tweet dizisinde kripto paralar için son derece olumlu değerlendirmelerde bulunan Ackman’ın olumlu bir kripto para projesi olarak Blockchain tabanlı bir ağ olan Helium’u (HNT) işaret etmesi dikkat çekti.

Ackman, tweet’inde “Helium, Lime Bike ve diğerleri tarafından cihazları küresel olarak izlemek ve küresel Wi-Fi ağlarına erişimden yararlanan diğer kullanımlar için kullanılan küresel bir Wi-Fi ağı oluşturdu” dedi. Bu noktada ünlü milyarderin yanlışlıkla Helium’un scooter ve bisiklet paylaşım şirketi Lime’ı Helium’un müşterisi olarak işaret etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Lime, yakın geçmişte bu yöndeki iddialara karşı çıkmış ve Helium’un Lime’ın logosunu web sitesinden kaldırdığı görülmüştü.