Web3 geliştiricisi Animoca Brands’in bir eğitim teknolojisi iştiraki olan TinyTap, 30 Ağustos’ta eğitimcilere ve ebeveynlere yönelik yeni yapay zeka (AI) ve NFT araçlarının entegrasyonunu duyurdu. Bu teknoloji, öğretmenlere ve ebeveynlere her çocuk için kişiselleştirilmiş eğitim deneyimleri sunmayı hedefliyor ve ayrıca şirket NFT’lerin eğitimdeki rolünü artırmak için Open Campus ile işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Dakikalar İçinde Oyun Oluşturan Teknoloji

Yapay zekanın entegrasyonu artık eğitimcilerin ve platformu kullanan herkesin güncel bir bilgi istemi aracılığıyla eğitici bir oyun oluşturmasına olanak tanıyacak ve bu platform oyunu dakikalar içinde oluşturacak. Ayrıca oyunları ve grafikleri geliştirmek için dinamik eğitici görüntülerin oluşturulmasına olanak tanıyan bir metinden görüntüye aracı yazılımı da tanıtıldı.

Yapay zeka oluşturma araçlarında kullanılan verilerin TinyTap, sistemi içinde 250.000’den fazla oyun, milyonlarca etkinlik ve 170 milyondan fazla oyundan oluşan öğrenme mimarisine dayanan on yılı aşkın bir veriden yararlandığını söylüyor. TinyTap CEO’su Yogev Shelly, yaptığı açıklamada TinyTap hakkında konuştu:

“Yapay zeka entegrasyonumuzu daha da geliştirdikçe, ilgi çekici ve eğlenceli TinyTap oyunları oluşturmak için tam bilgi istemleri oluşturmayı hedefliyoruz.”

Bununla birlikte TinyTap CEO’suna göre bu araçlar içerik oluşturmayı ve ona erişimi hızlandırmaya yardımcı olacak ve sonuçta öğretmenlerin ve ebeveynlerin her çocuk için kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlayacak. Şirketin yol haritasında ayrıca “Practice Anywhere” adını verdiği ve eğitici bir YouTube videosu gibi mevcut medya verilerini alıp içerik ve oyunlara dönüştüren bir yapay zeka aracı da yer alıyor.

Open Campus İle Ortaklık Kuruldu

Animoca Brands‘in kurucu ortağı ve icra kurulu başkanı Yat Siu, yapay zekanın eğitim teknolojisi için müthiş fırsatlar sunduğunu ve daha verimli bir şekilde üretilen içeriğin eğitimciler ve ebeveynler için daha büyük bir eğitim kütüphanesi anlamına geldiğini belirtti.

“Öğretmenler, günlük derslere bölünmüş yıl boyu süren müfredatlarıyla dünyanın en büyük içerik yaratıcılarından bazılarıdır.”

Yapay zeka araçlarına ek olarak bu yılın 4. çeyreğinden itibaren şirket NFT sahiplerinin ve EDU token sahiplerinin oluşturdukları TinyTap oyunlarını NFT’lere dönüştürmek için Open Campus ile ortaklık kuracak. Web3 alanının içindeki ve dışındaki düşünce liderleri, blockchain şirketleri, merkezi olmayan özerk kuruluşlar, NFT’ler ve yapay zeka bileşenleriyle aşılanmış bir akıllı eğitim sisteminin yaklaşan geleceğinin altını çiziyorlar.