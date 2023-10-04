  Altcoin’in Muhteşem Geri Dönüşü! 1 Yıl Önce Bitti Deniliyordu! Doge ve Cardano’yu Geride Bırakan Altcoin’de Son Durum!

Piyasaya Ethereum killer mottosuyla adım atan Solana, büyük yatırımcıların yeniden radarına girmiş görünüyor. Solana, geçmişte yaşanan FTX krizine rağmen 2023 yılının başından bu yana net bir büyüme gerçekleştirmiş görünüyor.

Solana Coin Yorumları

2023 yılı Solana açısından en azından şimdiye kadar verimli bir yıl oldu. Son 10 aylık süreçte yaşanan %100’ün üzerindeki artış yatırımcıların büyük ilgisinin en büyük örneklerinden birisi olarak gösterilebilir.

Solana 2023 yılı boyunca inanılmaz bir istikrar örneği gösterdi. Kripto parada çıkış işlemleri sadece 4 hafta sürmüşken 27 haftalık süreçte ise girişler gerçekleşti. Geçtiğimiz pazartesi ile pazar günü arasında ise pek de farklı bir durum gerçekleşmedi. Büyük yatırımcılar 5 milyon dolar değerinde Solana alımı yaptı. Coinshares’e verilerine göre ise Solana bütün yılın en çok sevilen altcoin’i oldu.

Solana’da yaşanan hareketler, yıl içerisinde yapılan anlaşmalara ve gerçekleştirilen geliştirmelere bağlanılabilir. Konuya örnek verecek olursak ise Visa ile gerçekleştirilen ortaklık gösterilebilir. Solana Labs bunun dışında stablecoin konusunda da önemli bir adım attı ve ödemesi işlemleri konusunda USDC’nin sağlayıcısı Circle ve Shopify ile işbirliğini duyurdu. Solana bununla da kalmadı. TVL konusunda da piyasanın üzerinde kabul edilebilecek performanslardan birisine ev sahipliği yaptı.

Buna ek olarak Solana için Temmuz ayından bu yana en güçlü haftasını yaşamış görünüyor. 21milyon.com verilerine göre SOL geçtiğimiz hafta %26,5’lik bir fiyat artışı yaşadı. Bunun ardından Solana (SOL) ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Dogecoin (DOGE) ve Cardano’yu (ADA) geride bıraktı. Bu hamlenin ardından SOL yedinci sıradaki yerini yeniden aldı.

Ethereum Geleceği

Bitcoin tarafında da geçtiğimiz hafta gözle görülür girişler yaşandı. Bitcoin haciminde son yedi gün içinde 20,4 milyon dolarlık artış oldu. SEC ve ETF fonları hakkında yaşanan çıkmazlar yine de büyük yatırımlara engel oluyormuş gibi görünüyor.

Ethereum, rakiplerinde yaşanan hamlelere ve ve onaylanan Vadeli ETF fonuna rağmen merkezi olmayan 2023 yılında belki de en az tercih edilen altcoin olarak dikkat çekti. Bitcoin’in ardından ikinici sırada bulunuyor olmasına rağmen tercih edilebilirliği konusunda pek de yol alabilmiş görünmedi ve yükseliş konusunda da rakiplerinin gerisinde kaldı. Coinshares’e verilerine göre, Ethereum tarafında 1,5 milyon dolarlık çıkışlar gerçekleşti. Bu durumu farklı kılan ise ETF’lere tepki verememesine oldu.