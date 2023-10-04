f Altcoin'in Muhteşem Geri Dönüşü! 1 Yıl Önce Bitti Deniliyordu! Doge ve Cardano'yu Geride Bırakan Altcoin'de Son Durum! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Altcoin’in Muhteşem Geri Dönüşü! 1 Yıl Önce Bitti Deniliyordu! Doge ve Cardano’yu Geride Bırakan Altcoin’de Son Durum!

Altcoin’in Muhteşem Geri Dönüşü! 1 Yıl Önce Bitti Deniliyordu! Doge ve Cardano’yu Geride Bırakan Altcoin’de Son Durum!

Özet

  • Solana, 2023 yılında %100'ün üzerinde büyüme yaşadı.
  • Solana, Visa ortaklığı ve gelişmelerle öne çıkarken, Ethereum rakiplerine ayak uyduramadı.
  • SOL, son haftada %26,5 artışla ilk 10'da güçlü bir performans sergiledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:40
4 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Piyasaya Ethereum killer mottosuyla adım atan Solana, büyük yatırımcıların yeniden radarına girmiş görünüyor. Solana, geçmişte yaşanan FTX krizine rağmen 2023 yılının başından bu yana net bir büyüme gerçekleştirmiş görünüyor.

Solana Coin Yorumları

2023 yılı Solana açısından en azından şimdiye kadar verimli bir yıl oldu. Son 10 aylık süreçte yaşanan %100’ün üzerindeki artış yatırımcıların büyük ilgisinin en büyük örneklerinden birisi olarak gösterilebilir.

Solana 2023 yılı boyunca inanılmaz bir istikrar örneği gösterdi. Kripto parada çıkış işlemleri sadece 4 hafta sürmüşken 27 haftalık süreçte ise girişler gerçekleşti. Geçtiğimiz pazartesi ile pazar günü arasında ise pek de farklı bir durum gerçekleşmedi. Büyük yatırımcılar 5 milyon dolar değerinde Solana alımı yaptı. Coinshares’e verilerine göre ise Solana bütün yılın en çok sevilen altcoin’i oldu.

Solana’da yaşanan hareketler, yıl içerisinde yapılan anlaşmalara ve gerçekleştirilen geliştirmelere bağlanılabilir. Konuya örnek verecek olursak ise Visa ile gerçekleştirilen ortaklık gösterilebilir. Solana Labs bunun dışında stablecoin konusunda da önemli bir adım attı ve ödemesi işlemleri konusunda USDC’nin sağlayıcısı Circle ve Shopify ile işbirliğini duyurdu. Solana bununla da kalmadı. TVL konusunda da piyasanın üzerinde kabul edilebilecek performanslardan birisine ev sahipliği yaptı.

Buna ek olarak Solana için Temmuz ayından bu yana en güçlü haftasını yaşamış görünüyor. 21milyon.com verilerine göre SOL geçtiğimiz hafta %26,5’lik bir fiyat artışı yaşadı. Bunun ardından Solana (SOL) ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Dogecoin (DOGE) ve Cardano’yu (ADA) geride bıraktı. Bu hamlenin ardından SOL yedinci sıradaki yerini yeniden aldı.

Ethereum Geleceği

Bitcoin tarafında da geçtiğimiz hafta gözle görülür girişler yaşandı. Bitcoin haciminde son yedi gün içinde 20,4 milyon dolarlık artış oldu. SEC ve ETF fonları hakkında yaşanan çıkmazlar yine de büyük yatırımlara engel oluyormuş gibi görünüyor.

Ethereum, rakiplerinde yaşanan hamlelere ve ve onaylanan Vadeli ETF fonuna rağmen merkezi olmayan 2023 yılında belki de en az tercih edilen altcoin olarak dikkat çekti. Bitcoin’in ardından ikinici sırada bulunuyor olmasına rağmen tercih edilebilirliği konusunda pek de yol alabilmiş görünmedi ve yükseliş konusunda da rakiplerinin gerisinde kaldı. Coinshares’e verilerine göre, Ethereum tarafında 1,5 milyon dolarlık çıkışlar gerçekleşti. Bu durumu farklı kılan ise ETF’lere tepki verememesine oldu.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Önceki Tahminleri Çıkmıştı! Analist Bu Altcoin’in En Az 10x Yapmasını Bekliyor!
Önceki Tahminleri Çıkmıştı! Analist Bu Altcoin’in En Az 10x Yapmasını Bekliyor!
Yeniden 30 Dolara Göz Kırptı Yatırımcısı Nefes Aldı! FTX Bile Yıkamadı! Solana Fiyatı Yükselişe Devam Edecek Mi?
Yeniden 30 Dolara Göz Kırptı Yatırımcısı Nefes Aldı! FTX Bile Yıkamadı! Solana Fiyatı Yükselişe Devam Edecek Mi?
Solana İçin Bu Verideki Artış Fiyattan Önemli, ETH Katili Piste Dönüyor Mu?
Solana İçin Bu Verideki Artış Fiyattan Önemli, ETH Katili Piste Dönüyor Mu?
Sevilen Altcoin Rekor Kırdı! Yatırımcılar Hızla Geliyor!
Sevilen Altcoin Rekor Kırdı! Yatırımcılar Hızla Geliyor!
600 Günlük Direnç Aşıldı Peki SOL Coin Kaç Doları Hedefliyor?
600 Günlük Direnç Aşıldı Peki SOL Coin Kaç Doları Hedefliyor?
Solana Fiyatı Alarm Veriyor! Temmuz Sonunda Başlayan Düşüş Son Bulacak Mı? 20,6 Dolar Neden Kritik?
Solana Fiyatı Alarm Veriyor! Temmuz Sonunda Başlayan Düşüş Son Bulacak Mı? 20,6 Dolar Neden Kritik?
Solana Eski Günlerine Dönebilecek Mi? 20 Dolar Seviyesi Neden Bu Kadar Kritik?
Solana Eski Günlerine Dönebilecek Mi? 20 Dolar Seviyesi Neden Bu Kadar Kritik?
FTX Belirsizliği Sonrası Solana İçin Yükseliş Vakti Geldi Mi? Gözler 27.5 Dolara Çevrildi!
FTX Belirsizliği Sonrası Solana İçin Yükseliş Vakti Geldi Mi? Gözler 27.5 Dolara Çevrildi!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023