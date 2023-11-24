Altcoin Analiz: 0,1 Dolar Olacak Mı? Dogecoin (DOGE) Yorumları

Kral kripto para birimi yeniden 37.500 doların üzerinde ve ilerleyen saatlerde tekrar 38.000 dolar test edilebilir. Önceki testin ardından büyük bir düşüş yaşamaması altcoin yatırımcılarının risk iştahını artırdı. Son denemesinde başarıya ulaşacağına inanan yatırımcılar Mina Coin gibi bazı altcoinlerde şimdiden aşırı alım sinyalleri gönderiyor. Peki Dogecoin için beklenti ne yönde?

Dogecoin (DOGE) Yorum

20 Kasım tarihinde gelen kar satışlarının ardından DOGE madencilerinin kümülatif rezervi 4,17 milyara kadar düşmüştü. Ancak son 3 gündür rezervler artıyor bugün 4,57 milyar seviyesine ulaşıldı ve Kasım başındaki bölgeye dönüldü.

7 günlük dönemdeki artış yüzde 5 ve aylıkta %1,1 rezerv büyümesi var. Üstelik 90 günlük dönemdeki rezerv erimesi de yüzde 2,5 seviyesine indi. Madencileri kar satışları şimdilik tersine dönmüş göründüğü için fiyat artışı devam edebilir.

1 gün ile 1 hafta arasında DOGE tutan adreslerin sayısı %120 oranında arttı. 6-12 ay arasında hold edenlerin sayısında da yüzde 30’un üzerinde artış var. Bu iki veri bize artık DOGE için kısa vadeli karları hedefleyen yatırımcıların zayıflamış olabileceğini söylüyor. Beklendiği gibiydi meme coin kralı istikrarlı yükselişine başlayabilir.

DOGE Fiyat Tahminleri

On-chain verileri olumlu peki fiyat kaç dolar olacak? DOGE hali hazırda 0,077 dolardan alıcı buluyor. Bu seviye önceki haftalarda kar satışlarının yoğunlaştığı bir bölgeydi. Son 2 haftanın mumundaki uzun kuyruk 1-7 günlük holderların sayısındaki artışı teyit ediyor. Eğer fiyat 0,077 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse tekrar 0,08 doları desteğe çevirebilir.

Bunun ardından 0,084 ve 0,087 dolar bölgelerinin aşılması beklenir. Son rallinin hızla tersine dönmesinin ardından devam eden toparlanma bize 0,1 dolarlık hareketin kapıda olabileceğini söylüyor.

Elbette bunun için BTC fiyatındaki güçlü duruşun devamı gerekir. Eğer kral kripto para birimi 37.000 dolar altında kapanışlar yapmaya devam ederse bu altcoinlerde de zayıflık doğuracak. Yatırımcılar şimdilik Binance uzlaşısı sonrasında 38.000 doların aşılmasını bekliyor. Bu beklentinin gerçeğe dönmesiyle altcoinlerde parabolik ralliler göreceğiz. Elbette geleceği görmek imkansız ve varsayımlar gelecekten haber değildir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.