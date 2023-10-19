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Almanya Federal Mali Denetleme Kurumu’ndan Kayıt Dışı Faaliyet Gösteren Kripto Para Borsasına Uyarı

Özet

  • Almanya Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), MEXC borsasına ilişkin bir uyarı yayımladı.
  • Yapılan açıklamada MEXC borsasının Almanya'da BaFin'den izin almadan finansal hizmetler verdiği bildirildi.
  • Ayrıca BaFin, Almanya'da finansal hizmetler verecek kurumların Almanya Federal Mali Denetleme Kurumu'ndan izin almaları gerektiğinin altı çizildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
14:45
19 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Almanya Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Salı günü kripto varlık platformu MEXC borsasına ilişkin bir uyarı yayımladı. BaFin tarafından yapılan resmi açıklamada MEXC borsasının Almanya’da kayıt dışı finansal hizmetler sunduğu ifade edildi. Yapılan uyarıda Almanya’da finansal hizmetler sunmak için kurumların BaFin’den izin alması gerektiğinin de altı çizildi.

Alman Regülatörden MEXC Borsasına Uyarı

Almanya Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), ülkede kayıt dışı bir şekilde faaliyet göstermekte olan bir kripto para borsasına ilişkin bir uyarı yayımladı. BaFin tarafından yapılan açıklamada kripto ticaret platformu MEXC borsasının Almanya’da BaFin’den izin almadan ve böyle bir yetkiye sahip olmadan müşterilerine finansal hizmetler sunmakta olduğu ifade edildi.

Almanya Federal Mali Denetleme Kurumu, Almanya’da finansal hizmetler sunan tüm kurumların BaFin’den izin almaları gerektiğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Almanya’da finansal hizmetler sadece BaFin’den izin alınarak sunulabilir. Ancak, bazı şirketler bu tür hizmetleri gerekli izin olmadan sunmaktadır. Belirli bir şirketin BaFin tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğine ilişkin bilgiler şirket veri tabanında bulunabilir. BaFin tarafından sağlanan bilgiler, Alman Bankacılık Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrasına dayanmaktadır.”

Ayrıca BaFin, MEXC borsasının yetkisi olmadan finansal hizmetler sunmakta olduğunu bildirirken aynı zamanda müşterilere de çeşitli uyarılarda bulundu. Müşterilerin herhangi bir kurumdan finansal hizmetler almadan önce detaylı bir araştırma yapmalarının tavsiye edildiğinin altı çizildi.

MECX Borsası, Japon Regülatörlerin de Radarına Girdi

Almanya Federal Mali Denetleme Kurumu’nun yaptığı uyarı ile birlikte Alman regülatörlerin radarına giren kripto para borsası MEXC, Nisan ayında Japonya’da da benzer bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Japonya Mali Hizmetler Kurumu, Nisan ayında gönderdiği bir uyarı mektubunda MEXC Global’in ülkede gerekli kaydı olmadan faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Ancak Japonya Mali Hizmetler Kurumu tarafından yapılan uyarıda yalnızca MEXC borsası uyarılmadı. Aynı uyarı mektubunda Binance ve Bybit borsasının da Japonya’da kayıt dışı bir şekilde finansal hizmetler sunduğu bildirildi.

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