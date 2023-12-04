Meme Token

Akıllı Para Bu Altcoin’de Büyük Kazanç Sağladı! Biri 240 Bin Dolar, Diğer 232 Bin Dolar Kazandı!

Özet

  • Altcoin'lerde belirgin fiyat artışları yaşanırken, PEPE'nin fiyatındaki yükseliş dikkat çekici bir noktaya geldi.
  • Altcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 20'nin üzerinde artarak 0,000001478 dolara kadar çıktı.
  • Bir balina PEPE ticaretinden 240 bin dolarlık kar ederken diğeri 232 bin dolarlık kazanç sağladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para piyasası Bitcoin (BTC) liderliğinde yükselişine devam ederken birçok altcoin’de dikkat çeken çıkışlar görülüyor. Altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) fiyatı son 24 saatte yüzde 4,5’in üzerinde artışla 2 bin 250 dolar eşiğini aşarken, özellikle memecoin’ler tarafında büyük hareketlilik söz konusu. Memecoin piyasasında güçlü bir konumda olan Pepe’nin (PEPE) fiyatında da ciddi bir artış görüldü. Zincir içi veriler iki büyük kripto para balinasının PEPE’nin fiyatındaki son artıştan önce devreye girerek nokta ticareti yaptıklarını ortaya koyuyor.

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Biri 240 Bin Dolar, Diğeri 232 Bin Dolar KazandıPEPE Fiyatında Son Durum

Biri 240 Bin Dolar, Diğeri 232 Bin Dolar Kazandı

Zincir içi veri sağlayıcısı Spot On Chain, kısa süre önce PEPE verilerinde iki büyük işlem tespit ettiğini bildirdi. Altcoin’in fiyatındaki son yükselişten hemen önce 0x37d… ile başlayan bir cüzdan adresi Binance’den ortalama 0,0000001221 dolardan 495.5 milyar adet PEPE aldı. Söz konusu kripto para balinası şu anda 2.82 milyon dolar değerinde 1.97 trilyon adet PEPE tutuyor ve tahmini gerçekleşmemiş karı 240 bin dolar civarında.

Bilmeyenler için gerçekleşmemiş kar, bir yatırımcının aldığı coin veya token’in değerinin zaman içinde artması ve yatırımcının bu değer artışından yararlanmak için coin veya token’i satmamış olduğunu göstermektedir. Yani, değer artışı sadece kağıt üzerinde bir kar olarak kalır ve yatırımcı bu karı realize etmedikçe gerçekleşmiş sayılmaz.

Spot On Chain’in bildirdiği ikinci büyük PEPE işlemi ise ortalama 0,0000001419 dolardan alınan 1.406 milyon dolar değerindeki 990.8 milyar adet PEPE’nin satılması oldu. Balinanın cüzdanında tuttuğu 1.12 milyon dolar değerindeki 794.43 milyar adet PEPE’yi Gate.io borsasına aktararak sattığı ve bu satıştan yaklaşık 232 bin dolar kazanç sağladığı değerlendiriliyor.

PEPE Fiyatında Son Durum

Son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde artışla 0,000001478 dolara kadar çıkan PEPE, güncel verilerle bir miktar geri çekilmeyle bu yazının hazırlandığı sırada 0,000001289 dolardan işlem görüyor. Geri çekilme altcoin’in gün içindeki kazançlarının yüzde 11’ini sildi.

Öte yandan PEPE’nin işlem hacmi alev almış durumda. Altcoin‘in son 24 saatlik zaman dilimindeki işlem hacminin yüzde 194’ün üzerinde artışla 328.92 milyon dolar seviyesine geldi.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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