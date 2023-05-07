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ABD’li yetkililer kripto para endüstrisiyle ilgili kapsamlı yasalardan önce yaptırımlara odaklandı. Çarşamba günü yasal çerçeveyi tartışacak olan Temsilciler Meclisi 2 ay içinde birçok konuda net kurallar getirileceğini açıklamıştı. Peki BNB Coin cephesinde son durum ne?

Binance Davaları

Binance Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli düzenleyici kurumların odağında. Son olarak ABD Adalet Bakanlığının Rusya’ya devam eden yaptırımlarla alakalı Binance borsasını soruşturduğu ortaya çıktı. CFTC davası ise 2023’ün en önemli gelişmelerinden biriydi. İki koldan kıskaca alınan Binance ise uyum ekibini 2021 itibariyle genişlettiğini ve kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliğinin sürdüğünü açıkladı.

6 Mayıs tarihli bir Bloomberg raporu, ABD Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik bölümünün, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı yaptırımlarla ilgili olarak Binance veya yöneticilerinin olası suiistimallerini incelediğini ortaya koydu. Bu iddia edilen soruşturma, Binance ile düzenleyici veya resmi kurumlar arasındaki bir dizi karşılaşmanın son bölümüdür.

Mart ayının ikinci yarısındaki CFTC davası yatırımcıların bir bölümünün parasını borsadan çekmesine neden olmuştu. BUSD rezervleri ise Paxos tehdidinin ardından azalıyor. Buna karşılık Binance, düzenleyici incelemeyle (Wells Notice) de karşı karşıya kalan Paxos’un yeni BUSD’lerin oluşturulmasını durdurmasıyla borsada alternatif olarak TrueUSD’yi kullanmaya başladı. Üstelik daha fazla stablecoin için destek müjdesi geldi.

BNB Coin Yorum

Binance cephesinde işler karışıkken BNB Coin’in durumu da dikkat çekiyor. Coinglass tarafından sağlanan verilere göre, yatırımcılar BNB’nin fiyatının aşağı yönlü hareketine hazırlanıyor. Bu yazının yazıldığı sırada, çoğu borsadaki fonlama oranı negatifti ve bu da düşüş eğiliminin hakim olduğunu gösteriyordu.

Üstelik bu son piyasa düşüşüyle pek bağlantılı da görünmüyordu. Dikkat çeken detay mevcut negatif fonlama oranının istikrarlı biçimde güçlü kaldığıydı. Buna göre yatırımcıların devam eden dava ve soruşturmalar nedeniyle daha fazla düşüş beklediği söylenebilir. Ayrıca, işlem hacmi milyar dolar sınırının altına düşerek bir düşüş yaşadı. BNB’nin fiyatı da %1’in üzerinde düşüş gösterdi.

Kripto paraların kümülatif değeri 1,2 trilyon dolar eşiğinin altında ve günlük işlem hacmi 36 milyar dolar gibi düşük bir seviyede bulunuyor.