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Son zamanlarda yaşanan olaylar, yatırımcıların bazı köklü projelerin güvenliğini ve güvenilirliğini sorgulamasına neden olmuş olabilir. Popüler bir merkezi olmayan finans (DeFi) platformu olan Aave (AAVE), Ethereum tabanlı platformun güvenliğine ilişkin endişeleri artıran bir açıktan etkilendi. Bu arada, iddialara göre DigiToads (TOADS) ön satışı, kripto balinalarından ilgi gördü ve yatırım ilgisinin yenilikçi protokollere doğru kaydığı sinyalini verdi.

Bu makalede, Aave ve DigiToads ile ilgili son gelişmeler inceleniyor.

DigiToads (TOADS)

Ekibin iddialarına göre, Aave’nin karşılaştığı son aksiliklerin aksine, DigiToads ön satışı sorunsuz bir şekilde gerçekleşti, bazı kripto balinalarını cezbetti ve 2,45 milyon doların üzerinde para topladı. Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokenı olan DigiToads, bir yatırım fırsatı yaratmak için meme coinleri, kazan-oyna oyunlarını ve non fungible tokenları (NFT’ler) bir araya getiriyor. İddialara göre benzersiz özellikleri ve güçlü topluluk odağı ile DigiToads, büyüme potansiyeli ve sağlam güvenlik önlemleri ile popüler altcoinleri arayan yatırımcılar arasında hızla ilgi görüyor olabilir.

DigiToads, oyuncuların benzersiz dijital kurbağaları toplamasına, beslemesine ve savaşmasına olanak tanıyan bir web3 oyunu etrafında odaklanan canlı bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Oyuncular, kurbağalarının yeteneklerini geliştirmek ve diğerlerine karşı rekabet etmek için yerel TOADS tokenını kullanabilirler. Her sezonun sonunda liderlik tablosundaki oyuncuların ilk %25’i TOADS tokenları alarak oyunculara oyunun tadını çıkarırken gerçek para kazanma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Oyun bileşenine ek olarak ekibin açıklamasına göre DigiToads, ön satış sırasında piyasaya sürülen 3.500 benzersiz NFT’den oluşan bir koleksiyona sahip. Bu NFT’ler, projeye bir başka yardımcı katman daha sunarak ödüller için stake edilebilir. Ayrıca DigiToads, ödül olarak değerli Platin Kurbağalar ile aylık zincir içi ticaret yarışmaları düzenlemeyi planlıyor. Platin kurbağalara sahip olanlar, protokol hazinesinin bir kısmını takas edebilecek ve hazine büyümesini teşvik eden herhangi bir kârın %10’unu kazanabilecekler.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Aave (AAVE)

Önde gelen bir DeFi borç verme platformu olan Aave, iddialara göre, birçok yatırımcının platformun güvenliğini ve istikrarını sorgulamasına neden olan bir istismara maruz kaldı. DeFi alanı kayda değer bir büyüme ve yeniliğe tanıklık ederken, güvenlik ihlalleri ve güvenlik açıklarıyla da gündeme geliyor.

Açıklamalara göre bu, istismarcıların Aave’nin kodundaki tutarsızlıklardan yararlanarak protokolü kullanıcı tabanının üstlenmesi gereken kötü borçla baş başa bıraktığı ilk olay da değil.

Aave platformundaki son istismar, ekibin iddialı açıklamasına göre, DigiToads ön satışına artan ilginin, yatırım odağının yerleşik DeFi projelerinden DigiToads gibi yenilikçi ve gelecek vaat eden altcoinlere kaydığını göstermesini sağladı. Yatırımcılar kripto alanıyla ilişkili risklerin daha fazla farkına vardıkça, güvenlik, yenilik ve büyüme potansiyelini birleştiren projeleri giderek daha fazla arıyor olabilirler.

DigiToads Topluluğu

İddialara göre, DigiToads’un satış öncesi performansı ve özellik karışımı, portföylerini popüler altcoinler ve popüler ERC-20 tokenleri ile çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için bir seçim haline getiriyor. Proje gelişmeye ve tekliflerini genişletmeye devam ettikçe, DigiToads piyasada en çok aranan altcoinlerden biri olma potansiyeline sahip şekilde iddia ediliyor.

Ekibin iddialarına göre DigiToads ön satışı kripto balinalarını çekmeye devam ettikçe, projenin yenilikçi ve güvenli yatırım fırsatları arayanların dikkatini çekmesi bekleniyor.

Website – Twitter

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