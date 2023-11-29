ABD’nin Binance Yaptırımı Etki Yarattı! Bu Ülkedeki Girişim Risk Altında

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, milyarder işadamı Sarath Ratanavadi’nin Gulf Energy Development şirketiyle ortaklık kurarak Tayland’da faaliyete geçme girişiminde yeni engellerle karşılaşıyor. Kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle yakın zamanda gerçekleşen 4 milyar 3oo milyon dolarlık uzlaşma ve liderlik değişiklikleri, Binance’in genişleme planına gölge düşürdü.

Düzenleyici Rüzgarlar Binance’in Tayland Hedeflerini Bulutlandırıyor

Binance’in Tayland’da bir kripto para borsası kurmak için Gulf Energy Development ile ortak girişimi düzenleyici zorluklarla karşı karşıya. Bloomberg’in haberine göre, Binance’in suçunu kabul etmesi ve kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 4 milyar 300 milyon dolar ceza almasının ardından Tayland’da kurulması planlanan kripto borsası için yasal bir inceleme başlatıldı.

Yasal düzenlemeler noktasında bir geçmişi olan Richard Teng’in Binance‘in yeni CEO’su olarak atanması, önümüzdeki yıl planlanan lansmanda potansiyel olarak gecikmelere yol açacak bir başka inceleme durumunu ortaya çıkarıyor.

Düzenleyici Fırtınanın Ortasında Güven

Düzenleyici aksaklıklara rağmen, Gulf Energy Development’a liderlik eden Taylandlı milyarder Sarath Ratanavadi, Binance’in güvenilirliğine olan güvenini ifade ediyor. Binance ve eski CEO Changpeng Zhao cezalarla karşı karşıya kalırken, dolandırıcılık veya müşteri fonlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla suçlanmadılar.

Ratanavadi, Binance’in ürün tekliflerinin, sistemlerinin ve güvenliğinin gücü konusunda iyimserliğini koruyor. Gulf Energy Development, Binance’in azınlık hissedarı olduğu planlanan kripto borsasında %51’lik kontrol hissesine sahip. Uzmanlar, Binance’in son anlaşmasının ortak girişimi etkileme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor. Gulf Binance Co. Mayıs ayında Tayland Maliye Bakanlığı’ndan Dijital Varlık Operatörü Lisansları için düzenleyici onay almıştı.

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 10 Kasım 2023 tarihinde verdiği son onay, önümüzdeki yılın başlarında Tayland’da bir kripto para borsasının ortaklaşa başlatılmasının önünü açan önemli bir kilometre taşı.

Düzenleyici zorluklar ve küresel belirsizlikler karşısında kripto para borsası Binance ve Gulf Energy Development, Tayland piyasasına kripto para ticareti getirmeye çalışarak karmaşık bir ortamda ilerliyor. Önümüzdeki aylarda iddialı girişimlerini gerçekleştirmek için çalışırken ortaklığın esnekliği ve bağlılığı test edilecek. Aynı gün içerisinde Binance için iki farklı ülkeden olumsuz haberlerin gelmesi ise dikkat çekici.