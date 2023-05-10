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ABD Temsilciler Meclisinde Bugün Kripto Paraları Savundu!

Özet

  • Web3 Vakfı yöneticisi bugün ABD Temsilciler Meclisinde konuştu.
  • Web3'ün potansiyeli ve kripto kuralları konusundaki eksikliklere değindi.
  • Ayrıca kripto şirketlerine yeterli rehberlik sağlanmadığından dolayı şikayetçiydi.
23:45
10 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün önceden duyurulan kripto para oturumu temsilciler meclisinde gerçekleşti. Peki neler konuşuldu? Web3 Vakfı’nın Baş Hukuk Sorumlusu Daniel Schoenberger bugün yapılan etkinliğin katılımcıları arasında yer alıyordu. Bu duruşmalar iki zıt fikrin temsilcilerinin dinlendiği bir ortam oluşturuyor.

Kripto Para Duruşması

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Dijital Varlıklar, Finansal Teknoloji ve Kapsayıcılık Alt Komitesi ve Emtia Piyasaları, Dijital Varlıklar ve Kırsal Kalkınma Tarım Alt Komitesi önünde konuşan Daniel kriptonun savunuculuğu rolünü üstlenmişti.

Schoenberger, Web3’ün verilerin kontrolünü kullanıcılara iade ederek interneti daha merkezi olmayan, güvenli ve kullanıcı merkezli hale getirmeyi amaçladığını vurguladı. Schoenberger ayrıca milletvekillerine Polkadot‘u, amaca yönelik olarak oluşturulmuş blockchainlerden oluşan bir ekosistemi birleştiren, birlikte çalışmalarını ve güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve ölçeklenebilirliği paylaşmalarını sağlayan yeni nesil bir blockchain protokolü olarak tanıttı.

Web3 Vakfı geçtiğimiz yıl sonunda DOT Coin’in menkul kıymet olmadığını iddia etmişti ancak Gensler bunu yalanladı. Ona göre tüm altcoinler menkul kıymetti.

Web3 ve Düzenleyici Eksiklikler

Duruşmada Daniel Schoenberger bu alandaki faydalara dikkat çekti. Özetle Web3, hem fiziksel hem de dijital dünyalar için tapu kaydı ve mülkiyet hakları yönetimi gibi çeşitli uygulamalarda güvenli ve merkezi olmayan çözümler için büyük bir potansiyele sahip. Arazi mülkiyeti için şeffaf ve bozulmaya dayanıklı kayıtlar sunabilir, sanal gerçeklik ve metaverse’de dijital varlıkların yönetiminde devrim yaratabilir ve merkezi olmayan kimlikleri, sahiplik kanıtı ve izleme dahil olmak üzere dijital fikri mülkiyetin yönetimini kolaylaştırabilir. Web3’ün çok yönlülüğü, çok sayıda kullanım örneğinde dönüştürücü yeteneklerini vurgulamaktadır.

Daniel bunları söylerken konuşmasının son bölümündeki düzenleyici eksikliklere vurgu yapmaya hazırlanıyordu. Web3 Vakfı tam 3 boyunca SEC ile irtibatta kalarak DOT Coin’in yasalara uygun hale gelmesi için çalıştı. Ancak başarıya ulaşamadılar. Schoenberger, bu zorlukları ele almak için dengeli, uygun ve sorumlu bir yasal ve düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

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