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ABD Senatörleri, Binance Olayında Harekete Geçti: Yeni Talepler Sıralandı

Özet

  • Binance ile ilgili kriz sürüyor.
  • Elizabeth Warren ve Chris Van Hollen gibi ABD'li senatörler, Binance hakkında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma talebinde bulundu.
  • Bu durum, Binance ile ilgili gidişatı tamamen değiştirebilir.
19:00
8 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, birkaç gündür büyük bir sarsıntı yaşıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada lisanssız menkul kıymet satışı ve piyasa dolandırıcılığı gibi çok sert suçlamalar yer alıyor. Binance‘in ABD içerisindeki iştiraki olan Binance US’e karşı SEC tarafından borsadaki varlıkların dondurulması talebi iletildi ve ABD mahkemeleri bu talebi kabul etti. Şimdi ise ABD’li senatörlerin Binance ile ilgili yeni bir talebi bulunuyor.

ABD’li Senatörler, Binance’e Karşı

Kripto para yatırımcılarının yakından tanıdığı senatörlerden Elizabeth Warren ve Chris Van Hollen, yeni bir talepte bulundu. İkili, ABD Adalet Bakanlığını muhattap alarak yazdıkları bildiride, Mart 2023 tarihinde yapılan toplantıları ve görüşmeleri gündeme getirdi. Önde gelen kripto para platformlarının yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde Binance sözcüleri de görüşlerini aktarmıştı. Warren ve Hollen ise Binance yöneticilerinin ABD Kongresi yetkililerine yalan söyleyip söylemediklerinden emin olmak istiyor. Bu yıl, Kongre talebi üzerine yazılı bir bildiri ile görüşmelere katılan Binance’in açıklamaları, Demokrat cephenin iki senatörünün kafasında soru işaretleri bırakmış gibi gözüküyor.

Warren, konu hakkında şunları belirtti:

“Bu çok ciddi bir konu. görünüşe göre Binance ve Binance US, bu önemli araştırmayı ve yasa hazırlama sürecini baltalamaya çalışıp pek önemsemedi ve Kongre’ye yanlış bilgi aktardı. Adalet Bakanlığı bu kapsamda devam eden SEC şikayeti ve davası ile paralel olarak hızlı ve detaylı bir soruşturma yürütmelidir.”

Coinbase ve Binance Farklılıkları

Binance yöneticilerinden bu bildiri ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Binance CEO’su Changpeng Zhao ise konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada borsayı savunup, bunun kripto para sektörüne karşı genel bir savaş ilanı olduğunu belirtmişti. Coinbase’e de dava açıldı ancak Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Binance’in durumundan çok farklı olduklarını vurguladı. Coinbase CEO’su bunu genel bir savaş ilanı olarak görmüyor ve Binance ile durumlarının farklılıklarına vurgu yapıyor.

Coinbase’in bu kapsamdaki en büyük farkı ise şirketin direkt ABD merkezli olması. Binance ise sadece ABD iştiraki olan BAM Trading ve BAM Limited ile SEC eylemlerine maruz kalabilir.

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