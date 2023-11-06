  ABD SEC’e Kripto Paralar Konusunda Cevap Yine Kendi İçinden Geldi

Düzenleyici kurum bugüne kadar kripto paralara karşı sürekli negatif biçimde yaklaştı ve sektöre özgü kurallar getirmeyi reddetti. Yaptırım yoluyla kripto endüstrisini terbiye etmeye çalışan Gensler bu tavrından dolayı birçok kez eleştirildi. Hatta spot Bitcoin ETF konusunu uzattığı için Temsilcilerden mektup bile aldı.

SEC’e Kripto Para Eleştirisi

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan Mark Uyeda kurumun kripto paraları yaptırıma boğmak yerine düzenlemek için kurallar veya rehberlik önermeyi düşünmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyetçi komisyon üyesi, SEC’in kripto para birimleri için yasalar oluşturulmasına yardımcı olacak adımlar atabilecekken bunu yapmadığı konusunda eleştiriyor.

“Ne yazık ki SEC bu yaklaşımı benimsemedi ve bunun yerine yaptırım eylemleri yoluyla vaka bazında bir yaklaşım izliyor. Sonuç olarak yasal olarak bağlayıcı herhangi bir emsal karara ulaşmak yıllar alacaktır, çünkü konuların temyiz mahkemesi seviyesine ulaşmadan önce mahkemelerden geçmesi gerekecektir”.

SEC hali hazırda Coinbase, Binance borsalarıyla hukuki mücadelesini sürdürüyor. Diğer taraftan NFT ve DeFi alanında da yeni bir cephe açılıyor. Tüm bunlar kurumun yeni kurallar oluşturmadan eski kuralları kripto alanına uygulamaya çalışıp sonrasında platformları suçlu bulmasından kaynaklanıyor. Yenilenmeyen kurallar bir şeyin suç olup olmayışını SEC’in bakış açısına bırakıyor. Nitekim kurumun aleyhinde verilen kararlar da bunu destekliyor.

Howey Testine Eleştiriler

SEC Başkanı Gensler portakal bahçeleri dahil her şeyi içeren 1946 tarihli bir ABD Yüksek Mahkemesi davası olan Howey Testine sık sık atıfta bulunuyor. Ona göre herhangi bir şeyin menkul kıymet olup olmadığını belirmek için bu kesin biçimde yeterli. Mark Uyeda bugünkü değerlendirmesinde Howey testine de değindi.

“Neyin menkul kıymet olup olmadığı sadece piyasadaki katılımcılar için değil, aynı zamanda ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1946 tarihli bir kararında tanımladığı menkul kıymet testini analiz etmek zorunda olan mahkemeler için de zor bir tahlil olabilir”.

Can alıcı noktalardan biri bu, piyasa katılımcıları bir kenara mahkemeler bir Howey testi konusunda 180 derece farklı kararlar veriyor. UST ve LUNA Coin’in borsa satışları menkul kıymet denirken farklı bir mahkemede başka bir Yargıç XRP Coin borsa satışları için tam tersini söylüyor.

Mark Uyeda son olarak şunları söyledi;