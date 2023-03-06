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2023 itibariyle SEC personelleri fazla mesai yapıyor ve odak noktalarında kripto para şirketleri ve dolandırıcılar var. Bugün yeni bir kripto para davası duyuruldu. Yatırım danışmanının müşteri fonlarını karıştırdığı ve milyonları “Ponzi benzeri ödemeler” yapmak için kullandığı iddia ediliyor. Peki hangi kripto para şirketine dava açıldı. Detaylar neler?

Kripto Para Davası

Başka bir gün, başka bir SEC kripto çökertme vakası. Bugün, ABD düzenleyici kurumu, iddia edilen bir dolandırıcılık planıyla bağlantılı olarak yatırım danışmanı BKCoin Management’a karşı acil eylem duyurdu. SEC, Miami merkezli BKCoin Management’ın kripto para birimine yatırım yapmak için en az 55 yatırımcıdan 100 milyon dolar topladığını ancak bunun yerine bu parayı lüks ürünlere yatırmak ve “Ponzi benzeri ödemeler” yapmak için kullandığını iddia etti. SEC’in iddiasına göre, BKCoin Management’ın müdürlerinden Kevin Kang, tatil ve bir apartman dairesi için ödeme yapmak üzere en az 371.000 dolar yatırımcı parasını zimmetine geçirdi ve belgelerde tahrifat yaptı.

SEC‘in Miami Bölge Ofisi Direktörü Eric I. Bustillo şunlar söyledi;

“Sanıkların paralarını zimmetlerine geçirdiklerini, sahte belgeler oluşturduklarını ve hatta Ponzi benzeri davranışlarda bulunduklarını gördük”.

SEC bugün yaptığı açıklamada halihazırda mal varlıklarını dondurduğunu ve şirkete karşı diğer acil durum tedbirlerini aldığını belirtti. Komisyon şimdi BKCoin ve Kang’a karşı daimi ihtiyati tedbir, her iki sanıktan da tazminat, ihtiyati faiz ve ceza talep ediyor.

SEC ve Kripto Paralar

SEC’in BKCoin Management gibi kötü aktörlere karşı harekete geçmesi pozitiftir. Ancak gözünün önündeki FTX’in farkına varmayıp Kraken ve Coinbase borsalarına stake hizmetleri sunduğu için baskı kuruyor olmaları kripto endüstrisi tarafından tepkiyle karşılanıyor. Düzenleyici kurum kendi yetki alanı dışında da olan birçok konuda fikir beyan ediyor hatta somut adımlar atıyor. Örneğin Gensler’in tüm altcoinler menkul kıymettir açıklaması tam anlamıyla kriptoya karşı negatif ayrımcılığı yansıtıyor. Bu altcoinler arasında Bitcoin’e benzeyen ve gerçekten merkeziyetsiz olan çözümler de bulunuyor. Binlerce kripto paranın incelenip böyle bir karar verilmediği gayet açık, o halde Gensler yönetimindeki kurumun kripto şirketlerine yaklaşımı negatif ayrımcılık içerecek.

Komisyon 2018’den bu yana, kriptoda bir sermaye toplama biçimi olan token satışlarını ve ICO’ları kayıtsız menkul kıymet satışları olarak hedef aldı. Şu anda birçok yüksek profilli şirket hedef alınıyor. Ocak ayında Komisyon, Genesis ve Gemini’yi kayıtsız menkul kıymetler sunmakla suçladı. Bu ayın başlarında da Amerikan kripto borsası Kraken‘e menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 milyon dolar para cezası verdi.

Bundan birkaç yıl sonra Gensler önderliğinde açılan haksız davaların SEC yetkililerine dönme ihtimali yüksek görünüyor.